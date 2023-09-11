Узы брака связали две семьи, способствующие коррупции в Кыргызстане

«Предлагаю громко и эмоционально поддержать нашу невесту, нашу Аланур!» — говорит тамада, когда на возвышении появляется девушка в белом платье.

На экране загорается ее имя, и она под музыку выходит в центр зала в сопровождении двух братьев.

Чуть позже во время торжества она в традиционном головном уборе подходит к молодому человеку в темном костюме. Гости снимают видео на телефоны, а пара выходит на сцену, где мать жениха проводит церемонию, облачая невесту в традиционный кыргызский кафтан.

В июне 2021 года один из гостей опубликовал в Instagram кадры с этой роскошной кыргызской свадьбы.

Но Аланур и ее жених Бакай не обычная пара.

Отец невесты — магнат Хабибула Абдукадыр. Его обвиняют в многолетнем сговоре с коррумпированными кыргызскими таможенниками и создании торговой монополии: он якобы поставлял колоссальные объемы китайских товаров в Центральную Азию.

Отец жениха — политик Раимбек Матраимов, который когда-то был заместителем главы Таможенной службы Кыргызстана. Матраимов был сообщником Абдукадыра и главным покровителем торговой схемы, но когда ее разоблачили, он сознался в коррупции и попал в санкционные списки США.