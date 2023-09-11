Узы брака связали две семьи, способствующие коррупции в Кыргызстане

Эльдияр Арыкбаев, Келли Блосс, OCCRP
Кыргызский политик Раимбек Матраимов долго отрицал какие-либо связи с магнатом Хабибулой Абдукадыром, который с его помощью заработал миллионы — вероятно, на контрабанде. А в 2021 году сын Матраимова женился на дочери Абдукадыра.
«Предлагаю громко и эмоционально поддержать нашу невесту, нашу Аланур!» — говорит тамада, когда на возвышении появляется девушка в белом платье.
На экране загорается ее имя, и она под музыку выходит в центр зала в сопровождении двух братьев.
Чуть позже во время торжества она в традиционном головном уборе подходит к молодому человеку в темном костюме. Гости снимают видео на телефоны, а пара выходит на сцену, где мать жениха проводит церемонию, облачая невесту в традиционный кыргызский кафтан.
В июне 2021 года один из гостей опубликовал в Instagram кадры с этой роскошной кыргызской свадьбы.
Но Аланур и ее жених Бакай не обычная пара.
Отец невесты — магнат Хабибула Абдукадыр. Его обвиняют в многолетнем сговоре с коррумпированными кыргызскими таможенниками и создании торговой монополии: он якобы поставлял колоссальные объемы китайских товаров в Центральную Азию.
Отец жениха — политик Раимбек Матраимов, который когда-то был заместителем главы Таможенной службы Кыргызстана. Матраимов был сообщником Абдукадыра и главным покровителем торговой схемы, но когда ее разоблачили, он сознался в коррупции и попал в санкционные списки США.
Матраимов отрицал, что связан с семьей Абдукадыр, несмотря на многочисленные журналистские расследования об их взаимовыгодных отношениях.
Но на недавно полученных журналистами кадрах видно, что теперь их связывают не только финансы, но и семейные узы. На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, что на церемонии присутствовали сам Хабибула Абдукадыр, жена Раимбека Матраимова Уулкан Тургунова и, предположительно, брат Раимбека — депутат парламента Искендер Матраимов. Совместные фотографии видных членов семей Абдукадыра и Матраимовых никогда ранее не публиковались.
Мероприятие было роскошным, сразу было понятно, как влиятельны хозяева. Перед гостями выступили известнейшие певцы и музыкальные группы Центральной Азии. Среди гостей был даже Ибрагим Жунусов, который в то время был послом в Узбекистане. Он спел вместе с известной узбекской группой советских времен «Ялла».
Слухи о предстоящей свадьбе впервые появились в кыргызском издании за несколько месяцев до церемонии. А в конце года в местных СМИ появились новые данные. Искендеру Матраимову пришлось подтвердить, что свадьба его племянника действительно состоялась, но он не стал называть имя невесты, отметив лишь, что она из «обычной семьи».
С Бакаем Матраимовым и Алануром Хабибулой связаться для получения комментариев не удалось. Раимбек Матраимов и Хабибула Абдукадыр не ответили на запросы о комментариях.
В 2019 году журналисты OCCRP, «Радио Азаттык» и кыргызского новостного ресурса «Клооп» выявили связи Хабибулы Абдукадыра с Матраимовым. Серия отмеченных наградами расследований называлась «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути».
Журналисты узнали, что в обмен на предполагаемые «откаты» Матраимов использовал свое положение в таможенной службе, чтобы помочь Абдукадыру создать прибыльную монополию на важном торговом маршруте из Китая в Центральную Азию. В основу расследования легли данные от человека, который рассказал, что Абдукадыр нанял его, чтобы отмывать сотни миллионов долларов и выводить прибыль на счета в западных банках.
Репортеры обнаружили и деловые связи между семьями: жена Матраимова Уулкан Тургунова купила участок в Дубае. Совместно с Хадиром Маймаитили, одним из братьев Хабибулы Абдукадыра, она построила там жилой дом. Многоквартирный комплекс с названием Olive Residence достроили в 2021 году. По состоянию на май 2023 года он принадлежал деловому партнеру семьи Абдукадыр.
Семья Абдукадыр по существу так и не ответила на выводы журналистов. Матраимов с тех пор ушел из Таможенной службы. Он заявил, что ничего не нарушал, и даже подал в суд на журналистов за клевету. Позже иск против журналистов отозвали.
В 2020 году вышло новое расследование, посвященное экстравагантному образу жизни семьи Матраимовых, их связям с таможенными органами и политическому влиянию.
В Кыргызстане после публикации прошло несколько митингов. А в октябре 2020 года политическая партия, которую поддерживал Матраимов, заняла второе место на парламентских выборах. В стране начались массовые протесты, в результате чего итоги голосования аннулировали, а к власти пришло новое правительство.
Несколько месяцев спустя Матраимов сознался в коррупции и «получении вознаграждения за ускорение таможенного оформления» грузовиков, которые направлялись из Китая в Центральную Азию. Бывшего сотрудника таможни не посадили, но он выплатил 24 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба, нанесенного бюджету, и уплатил штраф на сумму 3000 долларов.
В его приговоре не сказано, что бенефициаром схемы был Абдукадыр, однако указанные там подробности, например таможенный пункт и временной промежуток, совпадают с данными в предыдущем расследовании о роли магната.
Деловые отношения между Матраимовыми и Абдукадырами продолжаются.
Тургунова купила еще один участок стоимостью три миллиона долларов прямо напротив Olive Residence в Дубае. Хабибула Абдукадыр и его брат Алимбек Палван строят там 29-этажный небоскреб.
Этот проект обнаружили в числе множества других в апреле 2023 года в ходе последнего крупного расследования о семье Абдукадыр. Проект «Теневой инвестор Центральной Азии» посвящен огромным активам и инвестициям Абдукадыра и его семьи.
В подготовке материала участвовали Kloop, Власть и Temirov Live.