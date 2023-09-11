Друг сына президента Кыргызстана оказался одним из совладельцев строительной компании, которая реализует крупнейшие проекты

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступал на церемонии начала строительства двух крупных объектов — мечети и многофункционального комплекса в центре Бишкека. Реализацией проектов занимается известный магнат, которого подозревают в контрабанде. Судя по всему, к этим проектами имеет отношение и родня президента.
Главное из расследования
● Мечеть «Ыйман борбору» и «Бишкек Сити Центр» — два самых крупных строительных проекта, которые сейчас реализуют в Кыргызстане.
● Инвестор обоих проектов — Хабибула Абдукадыр, торговый монополист из Центральной Азии. Материалы, которые легли в основу предыдущих расследований, позволяют предположить, что он занимается контрабандой и связан с коррумпированными чиновниками.
● Партнером Абдукадыра в обоих проектах выступает строительная компания, об одном из совладельцев которой почти ничего не известно. Ранее у него не было опыта в бизнесе. Этот молодой человек дружит с сыном президента.
● Еще один друг сына президента совместно с Абдукадыром владеет торговой компанией, которая арендует участок возле пограничного пункта на границе с Китаем.
● Эти данные заставляют задуматься, как президент Жапаров связан с этими проектами и с самим Абдукадыром.
Эльдияр Арыкбаев и Temirov LIVE
У президента Кыргызстана 10 марта выдался непростой день. В Бишкек пришла жара. Садыр Жапаров выступил на церемониях начала строительства двух крупных объектов: мечети на 20 тысяч человек в пригороде и многофункционального комплекса в центре города, в составе которого планируется возвести самое высокое здание в городе.
Вместе с президентом на обеих стройплощадках побывал и важный инвестор — магнат Хабибула Абдукадыр, наживший состояние, управляя торговой империей в сговоре с коррумпированными кыргызскими таможенниками.
Главного сообщника Абдукадыра, высокопоставленного чиновника Таможенной службы, позже признали виновным в коррупции и внесли в санкционные списки США. Самому Абдукадыру никаких обвинений не предъявили, а президент Жапаров не скрывает участия магната в новых строительных проектах.
«Самое главное, чтобы они не были в розыске, и на них не было уголовных дел, — сказал Жапаров журналистам на следующий день после церемонии начала строительства. — Я, наоборот, заинтересован в тех, кто готов вложить в Кыргызстан деньги. Я встречу таких аплодисментами».
Однако, как выяснили журналисты OCCRP, президент, вероятно, поддерживает Абдукадыра и его проекты, в которые магнат планирует вложить 300 миллионов долларов, не только чтобы создать благоприятный инвестиционный климат.
В недавно обнаруженных документах указано, кто стоит за недавно зарегистрированной строительной фирмой, которая планирует вести оба проекта. Среди ее совладельцев, помимо девелоперской компании Абдукадыра, есть 25-летний мужчина, у которого нет опыта ни в бизнесе, ни в строительстве. Зато этот молодой человек дружит с сыном президента Рустамом.
Также журналисты выяснили, что еще один друг Рустама — молодой человек, который еще несколько лет назад работал автослесарем, — стал совладельцем другой компании вместе с Абдукадыром. Неизвестно, чем эта компания занимается, но сейчас она арендует участок рядом с пограничным пунктом, через который Абдукадыр, предположительно, возил контрабанду.
Эти выводы перекликаются с недавним расследованием местного издания «ПолитКлиника». Сотрудники этого СМИ выяснили, что еще один друг сына президента получил 50-процентную долю в девелоперской компании, в отношении которой незадолго до этого возбудили уголовное дело по факту незаконной приватизации ценного недвижимого имущества.
Тот факт, что трое малоизвестных молодых друзей сына президента Жапарова тесно связаны с такими крупными проектами, заставляет задуматься, не имеет ли отношения к этой ситуации президент.
Как показали предыдущие расследования об Абдукадыре и его политических покровителях, малоизвестные молодые люди, связанные с важнейшими лицами, часто выступали в роли директоров или акционеров компаний, чтобы скрыть участие этих лиц в бизнесе.
По мнению Темура Умарова, политолога и научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, мотивы Жапарова очевидны.
«Это страна, которая авторитарная, но притворяется демократической, — сказал он. — Человек, который ее возглавляет, может создавать иллюзию. У нас есть два слоя понимания любой ситуации. Первый слой официальный — в который нас хотят уверить, и второй реальный. В реальном понимании мне кажется, что Жапарову и его окружению просто нужно устроить свою хорошую жизнь.
Журналисты будут писать, что все это... не должно происходить, и Жапаров не может пользоваться своим положением, позволять своему окружению, тем более своим родственникам, зарабатывать и получать деньги непонятно откуда. Но все же понимают, что формально он не может, а реально он все может. Никто ему не помешает».
В ответ на просьбу о комментариях представитель президента Жапарова написал, что «между главой государства и этими лицами не было никаких деловых связей», вероятно, имея в виду Абдукадыра и его соратников.
«Они в общей сложности вкладывают порядка 1,5 млрд долларов в реализацию инвестиционных проектов в Бишкеке», — отметил он, назвав цифру, в несколько раз превышающую стоимость проектов, о которых спрашивали журналисты.
«В условиях нашей страны это значительная сумма», — добавил он, указав, что социально-экономическое развитие республики за последние 2,5 года свидетельствуют о том, что Кыргызстан продолжает активно привлекать инвестиции, и это приносит результат.
Он не ответил на вопросы журналистов об участии друзей сына президента в совместных предприятиях.
Абдукадыр не ответил на запросы о комментарии.
Друзья и близкие
Условия инвестиций Абдукадыра в «Бишкек Сити Центр» и в мечеть «Ыйман борбору» изложены в соглашении, которое одобрено Кабинетом министров Кыргызстана и опубликовано в интернете.
Согласно документу, реализацией обоих проектов будет заниматься узбекская компания Hyper Partners, принадлежащая Абдукадыру. В обмен на землю от государства и налоговые льготы сроком на шесть лет Hyper Partners обязана инвестировать в проекты не менее 300 миллионов долларов.
Раньше о Hyper Partners почти ничего не было известно, но в ходе предыдущего расследования OCCRP и партнеров выяснилось, что компания Абдукадыра при поддержке властей строит еще один крупный объект в Ташкенте.
В инвестиционном соглашении также упомянута кыргызская строительная компания «Бишкек Констракшн и Девелопмент», которая примет участие в реализации проектов. Эту компанию основали в день начала строительства, в документе указано, что это кыргызская «дочка» Hyper Partners.
Но репортеры выяснили, что эта новая компания — совместное предприятие Hyper Partners и двух других фирм.
Одна из них — «Репал», недавно созданная кыргызская компания, о которой мало что известно. Единственный ее владелец — молодой человек, получивший гражданство Кыргызстана в 2018 году вместе с отцом.
Вторая, «Мега Констракт», была зарегистрирована всего за несколько дней до запуска совместного предприятия. В качестве учредителя в документах указан Арген Кадырбеков, друг сына президента Рустама.
И Арген, и Рустам родились в 1997 году, общаются с одной компанией друзей, вместе ходят на одни и те же мероприятия и появляются на фото в соцсетях. В 2016 году Рустам был гостем на свадьбе Кадырбекова.
Кадырбеков горячо поддерживает президента Жапарова и дружит с его сыном, но больше в общедоступных источниках о нем нет почти никакой информации.
Однако журналисты выяснили, что по адресу, где зарегистрирована «Мега Констракт», располагается квартира, которая сейчас принадлежит жене Кадырбекова, а ранее принадлежала родственницам президента.
В период с 2013 по 2022 год квартирой по очереди владели то две сестры Жапарова, то его мать. В октябре 2022 года квартиру продали Рахат Бактыбековой, супруге Аргена Кадырбекова.
Никакого другого бизнеса у Кадырбекова и его жены нет. Знакомые семей Аргена и Рахат описывают их как небогатых людей.
Кадырбеков не ответил на запрос о комментарии.
«Народ и Бог видят всё»
Кадырбеков — не единственный человек из окружения Жапарова, который сотрудничает с Абдукадыром.
Другой гражданин Кыргызстана, Дастан Эрмекбай уулу — владелей и директор двух предприятий, открытых совместно с узбекской компанией Абдукадыра Tashkent Trade Center.
Судя по общим фотографиям в соцсетях, Эрмекбай уулу тоже дружит с сыном президента.
В приложении GetContact, где можно посмотреть, как записан номер абонента у его контактов, видно, что как минимум шесть знакомых Эрмекбая уулу сохранили его номер с отсылкой к сыну президента Рустаму Жапарову: «Дастан Друг Рустама 01» или «Дастан Охрана Рустам».
Эрмекбай уулу также работал на самого Жапарова. Он был одним из сотрудников штаба Жапарова, когда тот баллотировался на пост президента в 2020—2021 годах.
Еще в паре случаев Эрмекбай уулу записан у своих контактов со ссылкой на самого президента или на уже ликвидированный фонд «Умут Булагы», которым руководила первая леди: «Садыр Дастан», «Штаб Дастан Жапаров», «Дастан (Президент)» и «Дастан Умут Булагы».
Судя по тому, как Эрмекбай уулу записан у десяти с лишним контактов, он имел отношение к вопросам безопасности: например, кое-кто записал его номер, указав «Дастан Нач. Охраны».
Сейчас признаков коммерческой деятельности совместных предприятий Эрмекбая уулу и Абдукадыра почти нет, за одним красноречивым исключением. Их общая компания «Инвест Трэйд» арендовала участок площадью 96 гектаров рядом с пропускным пунктом «Иркештам» на кыргызско-китайской границе.
Как сообщалось в предыдущих расследованиях, грузовики, принадлежащие компаниям Абдукадыра, много лет возили товары с неправильной маркировкой из Китая в Кыргызстан и оттуда на другие рынки, в том числе и через этот КПП. В соседнем Узбекистане компании Абдукадыра тоже управляют торговыми и логистическими центрами рядом с важными пограничными пунктами.
Эрмекбай уулу не ответил на просьбы о комментарии.
Неясно, заинтересован ли президент в этом бизнесе. В интервью об Абдукадыре еще в марте Жапаров заявил, что не боится мнений «интриганов-журналистов или отдельных лиц».
«Ведь самое главное, чтобы я не стал коррупционером, верно? — сказал Жапаров. — Народ и Бог видят всё».
Материал подготовлен совместно с изданием «Клооп».