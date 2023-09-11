Друг сына президента Кыргызстана оказался одним из совладельцев строительной компании, которая реализует крупнейшие проекты

Также журналисты выяснили, что еще один друг Рустама — молодой человек, который еще несколько лет назад работал автослесарем, — стал совладельцем другой компании вместе с Абдукадыром. Неизвестно, чем эта компания занимается, но сейчас она арендует участок рядом с пограничным пунктом, через который Абдукадыр, предположительно, возил контрабанду.

Эти выводы перекликаются с недавним расследованием местного издания «ПолитКлиника». Сотрудники этого СМИ выяснили, что еще один друг сына президента получил 50-процентную долю в девелоперской компании, в отношении которой незадолго до этого возбудили уголовное дело по факту незаконной приватизации ценного недвижимого имущества.

Тот факт, что трое малоизвестных молодых друзей сына президента Жапарова тесно связаны с такими крупными проектами, заставляет задуматься, не имеет ли отношения к этой ситуации президент.

Как показали предыдущие расследования об Абдукадыре и его политических покровителях, малоизвестные молодые люди, связанные с важнейшими лицами, часто выступали в роли директоров или акционеров компаний, чтобы скрыть участие этих лиц в бизнесе.

По мнению Темура Умарова, политолога и научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, мотивы Жапарова очевидны.

«Это страна, которая авторитарная, но притворяется демократической, — сказал он. — Человек, который ее возглавляет, может создавать иллюзию. У нас есть два слоя понимания любой ситуации. Первый слой официальный — в который нас хотят уверить, и второй реальный. В реальном понимании мне кажется, что Жапарову и его окружению просто нужно устроить свою хорошую жизнь.

Журналисты будут писать, что все это... не должно происходить, и Жапаров не может пользоваться своим положением, позволять своему окружению, тем более своим родственникам, зарабатывать и получать деньги непонятно откуда. Но все же понимают, что формально он не может, а реально он все может. Никто ему не помешает».

В ответ на просьбу о комментариях представитель президента Жапарова написал, что «между главой государства и этими лицами не было никаких деловых связей», вероятно, имея в виду Абдукадыра и его соратников.

«Они в общей сложности вкладывают порядка 1,5 млрд долларов в реализацию инвестиционных проектов в Бишкеке», — отметил он, назвав цифру, в несколько раз превышающую стоимость проектов, о которых спрашивали журналисты.

«В условиях нашей страны это значительная сумма», — добавил он, указав, что социально-экономическое развитие республики за последние 2,5 года свидетельствуют о том, что Кыргызстан продолжает активно привлекать инвестиции, и это приносит результат.

Он не ответил на вопросы журналистов об участии друзей сына президента в совместных предприятиях.

Абдукадыр не ответил на запросы о комментарии.