Битва за парковку

Жанара Каримова, Елизавета Цой, Vласть Фотографии Жанары Каримовой В среду утром, когда многие журналисты получали поздравления с профессиональным праздником, в редакцию Vласти позвонила Юлия Рузанова. Девушка рассказала о борьбе жильцов микрорайона Орбита-2 с застройщиками и судоисполнителями за территорию парковки. По данным агентства Sputnik, противостояние автовладельцев продолжается 5 лет. Однако обороты ситуация набрала около двух недель назад. Решить вопрос парковки более 400 машин, со слов лидера инициативной группы Марины Лигай, юристы ТОО «Тамерлан» предлагают, разместив автомобили во дворах вместо детских площадок. Исполняющий обязанности руководителя управления архитектуры и градостроительства Алматы Алмасхан Ахметжанов ранее дал комментарий газете Время о том, что строительная компания «Астана-Курылыс» не получала никаких разрешений, лишь рекомендацию согласовать все вопросы с жителями. «Без их согласия разрешения не будет», - приводит газета слова Ахметжанова. Из проекта жилого комплекса, который хотят возвести на месте парковки, следует, что генподрядчиком является АО «НСК «Астана-Курылыс», а заказчиком - ТОО «Тамерлан». Проект ЖК провисел на заборах парковки недолго, сейчас ни паспорта объекта, ни планов застройщиков нет.

Звонившая в редакцию Vласти Юлия Рузанова рассказала, что в пятницу между судоисполнителями и жильцами Орбиты конфликт перерос в драку. Тогда полицейские разнимали стороны и встали щитом между ними. В среду, 28 июня, в 6 утра начались работы по сносу парковки. Автовладельцы вновь вышли оказать сопротивление, на этот раз они распечатали баннер с портретом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его словами о том, что «никаких построек рядом с реками не должно быть». Юлия выслала видео сегодняшних действий, где полицейский и судоисполнители пытаются забрать баннер, но граждане защищают его со словами: «Это наш президент. Это не провокация, это Назарбаев».

Уже приехав на автостоянку №17 в микрорайоне Орбита-2, мы поговорили с владельцами машин и лидерами инициативной группы. По словам Марии Даниловой, они неоднократно обращались ко многим представителям власти, но безуспешно. «Я жительница этих домов, и я ставлю на этой стоянке машину. У меня здесь есть гараж, который тоже подлежит сносу, а это моя частная собственность, - рассказывает Данилова. - Просто судебные приставы пришли, и сказали, что должны передать эту землю государству. Хотя в 2012 году уже была эта ситуация. Это территория наших стоянок, она давно принадлежит государству. И государство, акимат уже дважды передал ТОО «Тамерлан» в субаренду эту землю, а так как «Тамерлану» нужно срочно строить дом, они втихаря продлили аренду, соответственно, вот сейчас форсируют события. Они сейчас нас давят, издеваются над нами, сейчас женщин избивают, сейчас женщинам руки выкручивали, кидали, глушили».

Все это время на стоянке стоит грохот. Люди толпятся под навесами, на которых ходят молодые парни. Судоисполнители указывают парням в масках, какие участки навеса крушить. Там, где еще остались машины или люди, не трогают, но уже в метре от них – можно. При этом на лицах тех, кто валит заграждение и тех, кто отдает распоряжения - довольные улыбки. Неудивительно, что люди считают, что над ними издеваются.

Мужчина предостерегает всех, что крыша парковки может рухнуть в любой момент и лучше не стоять под ней. Женщине, чья машина, по всей видимости, заглохла, помогают убрать авто. После чего автовладельцы закрывают проезд на стоянку воротами, чтобы не дать заехать рабочим машинам на стоянку. Женщины встают у ворот: «По нам не проедут». Попутно они рассказывают о травмах, которые получили за эти две недели. «Моего отца вот он душил», - говорит молодая девушка. Многие собравшиеся рассказывали о применении физической силы против них, все указывают на массивного мужчину, судоисполнителя. «Он женщину сбил, ей плохо стало, скорую вызывали. Другого мужчину, пенсионера, за горло схватил, челюсть вывихнул. Да, заявление написали, прошли освидетельствование. Ждем экспертиз», - рассказали они. Чуть позже часть инициативной группы решает ехать в акимат, на посту осталось несколько женщин, молодой парень и пенсионер. Мы решили обратиться к тому судоисполнителю, который, по словам жильцов Орбиты, оказывал физическое давление на людей. – Вы можете прокомментировать заявления людей, указывающих на то, что вы применяли силу. – Не понял. Это все провокации, вы о чем. Мы исполняли решение суда, согласно исполнительного документа, выданного судом, сил вообще мы не применяли. – А то, что на видео показано, которое засняли они? – Кто они? – Граждане. – Пожалуйста, пускай обращаются в суд, если в гражданском порядке обжалуют действия. – Ну, вы утверждаете, что вы никакой силы не применяли. – Никакой силы я не применял. Представиться судоисполнитель так и не решился, перекинув внимание на своего коллегу Асхата Рахимова.

«Согласно решению межрайонного экономического специализированного суда по городу Алматы, судом постановлено принудительно истребовать у ТОО «Авто -холдинг компаниясы» земельный участок, находящийся в государственной собственности, площадью 0.7176 га, расположенный по городу Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-фараби, западнее реки Большая Алматинка, стоянка номер 17. Принудительно снести навесы и ограждения, возведенные на земельном участке данном. В настоящее время производится принудительное исполнение решения суда, данная стоянка расположена здесь незаконно. Данная земля находится в собственности государства», - заявил судебный исполнитель департамента юстиции Алматы Рахимов. – Можете ли вы прокомментировать тот момент, что граждане говорят, что против них применяли физическую силу? – Нет, нету, здесь у всех камеры есть. – На камерах есть это, запечатлено. – Грубой силы у них не было. – А тот момент, что на строительной площадке не соблюдены нормы безопасности? Здесь находятся и граждане, и ваши работники. – В этой связи были задействованы органы внутренней безопасности для обеспечения правопорядка, прерогатива уже к ним относится. – В смысле? – Задействованы для того, чтобы освободить данный участок от посторонних лиц. – Ну, они же до сих пор здесь. – Ну, получается, не получилось. – А то, что работники без касок? – Этих работников же предоставил взыскатель, соответственно это у них нужно спрашивать. Позже одна из женщин, оставшихся на парковке, нашла фотографию служебного удостоверения судебного исполнителя, который, по их словам, сбил женщину. «Халикулов Рустем, вот», - зачитала женщина с экрана своего телефона.

То, как судебные исполнители дрались с автовладельцами, запечатлела общественный активист Салтанат Ташимова. На 7 минуте 54 секунде ролика видно, как судебный исполнитель держит за горло старика с тростью. Чуть позже мы сами стали свидетелями того, как судебные исполнители поднимают и толкают ворота на людей, оставшихся женщин и пенсионера. На вопрос, что это если не грубая сила, Халикулов ответил: «Я их руками не трогал».

Активистка группы Марина Легай еще до отъезда в акимат рассказала, что они «просили поднять земельно-кадастровое дело, но никто его не показывает». «Говорят, что оно утеряно. Вот идет судебный исполнитель, который в прошлый раз, 23 числа, наехал на женщину, намеренно наехал, вот он ходит и улыбается. Нет такого закона, смотрите, Халикулов его фамилия, он наехал, и вот он на свободе. Это второй Усенов, он даже прощения не попросил, - говорит Легай. - Эту землю государство уже дважды передало ТОО «Тамерлану», ТОО «Тамерлан», осуществляли здесь незаконную деятельность предпринимательства. Они все 5 лет брали с нас арендную плату, не платя налоги. Теперь им нужно, видите ли, строиться, это вот та компания, которая построила в Алгабасе «пизанскую башню» (дом, который накренился в микрорайоне Алгабас. Застройщики «Астана –Курылыс» -V), вот им нужно построиться, посмотрите какой беспредел они здесь учинили. При этом я говорю, никакого судебного решения в отношении нас нет, зато есть решение град совета, что они строить не начнут, пока не согласуют вопрос с нами вопрос».

Уже ближе к обеду у здания акимата собралось 19 человек, намеренных встретиться с акимом города Бауыржаном Байбеком. На входе их встречает сотрудник акимата. Он заявляет, что «не уполномочен» представляться, и вышел, чтобы «узнать, почему люди собрались в таком количестве». «Так как вопрос очень срочный, мы хотели бы прямо сейчас встретиться», - сказал молодому человеку Рамиль Ахмедшин. «Вы понимаете, надо же непосредственно согласовывать», - ответил ему неуполномоченный представляться. «В то же время я понимаю, что наши акимы, они настолько от людей отдалились, что к ним попасть практически невозможно, поэтому мы пришли встретиться, разъяснить ситуацию. Мы свое мнение скажем, он свое мнение скажет, мы хотим именно встретиться, поговорить», - спокойно ответил Ахмедшин. Видно, что им необходим «человеческий» диалог, без судоисполнителей, распускающих руки. Как и многим обеспокоенным горожанам, им хочется быть услышанными. «Хорошо, сейчас я согласую», - также спокойно ответил молодой человек и удалился. Через несколько минут он вышел, и указал на мужчину, который уже беседовал не так спокойно с Мариной Легай. Как оказалось, инициативная группа уже знакома с ним, его зовут Асхат, но фамилию он никогда не называл.

