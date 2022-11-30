Заблокировать нельзя разобраться

Когда правительство не в состоянии комплексно решать социально-экономические проблемы, блокировки становятся главным инструментом борьбы с действительностью на всех уровнях власти.

То, чего так опасалась общественность, случилось: ресурсы будут подвергаться блокировкам без особых разбирательств. Есть задача – найти и обезвредить.

Никто бы так о факте блокировки и не узнал, в том числе и сама Всемирная организация здравоохранения, если бы не гражданское общество. Абсурдно, ведь по принятому закону должна была быть создана комиссия, которая должна была изучить контент, а ВОЗ должны были уведомить, что на их сайте нашли запрещенные в Казахстане публикации. И если блокировать – то только точечно, а не положить весь сайт целиком. Но, как оказалось, на практике это не работает.

Этот случай наглядно показывает несовершенство казахстанских законов и демонстрирует нездоровую любовь власти к блокировкам как решение проблем «в интересах государства». Проще сделать вид, что ничего не происходит, чем действовать в интересах граждан, а не для сухой отчетности и липового имиджа. Проще отрубить на час весь интернет в столице, пока идут задержания, а потом объяснить его отсутствие «аварией на оборудовании».

Выйти на конструктивный диалог с обществом у властей получается плохо. Или не получается совсем. Когда же общество открыто заявляет, что оно есть, у него есть своя позиция и свои права, которые оно отстаивает, власти, казалось бы, идут навстречу, вносят коррективы, но сути дела это почти не меняет. Министерство информации и общественного развития было лишено исключительного права блокировать ресурсы по своему усмотрению, но право подавать иски в суд есть у других госорганов. А суд принимает очевидное решение, потому что и судебная система в стране действует «в интересах государства», а не общества.

Но социальные проблемы, которые выливаются в забастовки и акции протеста, нельзя заблокировать. Бытовое насилие, которое доводит как минимум до психологической травмы женщин, как максимум – до их смерти, нельзя заблокировать. Буллинг детей в школе, который часто приводит к суицидам, нельзя заблокировать. Официальная статистика говорит, что ежегодно в стране совершается 3,5-4 тысячи суицидов. Ежегодно. Цифра остается практически неизменной. А значит, принимаемые меры по предотвращению самоубийств неэффективны. И блокировка двух-трех ресурсов «для галочки» не изменит ситуацию.

«Заблокировать нельзя разобраться» - государство здесь ставит запятую не там, где нужно. И это – давнее наследие, когда вместо решения проблемы выбирается тактика лжи, молчания и отрицания действительности.