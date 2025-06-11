Вдали от природы

Последняя делала все, чтобы проект, предложенный крупным бизнесом, состоялся: подтасовывала результаты опросов общественного мнения, вела широкую пиар-кампанию, публиковала красивые презентации о будущем наплыве туристов в Алматы благодаря курорту. Тем не менее проект так и не состоялся, поскольку сначала кандидат в президенты, а потом и новоизбранный президент Касым-Жомарт Токаев поддержал тогда противников строительства.

«Чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу, я сегодня запрещаю заниматься этим проектом. То есть строительство горнолыжного курорта на "Кок-Жайляу". Нам он не нужен», - говорил тогда Токаев.

Официально тогда проект был не отменен, а «отложен» и теперь вполне рискует снова обернуться противостоянием экспертов и общественности с одной стороны и государства и бизнеса - с другой.

И вряд ли стоит рассчитывать на то, что случится чудо, как в 2019 году, поскольку Токаев сам поручил построить курорт в рамках развития горного кластера под Алматы.

Это поручение он давал в июне прошлого года. Правительство удивительно быстро разработало комплексный план развития горного кластера и уже в феврале этого года «завершило» его обсуждение, которого на самом деле не было. В то же время в стране, например, несколько лет не могли принять Водный кодекс, который очень важен для экологии.

Развитие горного кластера как ключевого проекта в сфере туризма в Алматы в итоге ведется фактически без привлечения независимых экспертов и общественности. Обновленный проект премьеру Олжасу Бектенову представили на Медеу, а презентацию эту публичной делать не стали.

Что значат заявления Бектенова, вроде того что с кластером «мы уйдем вверх, ближе к ледникам», неясно, поскольку сам проект до сих пор недоступен общественности и оценить степень того, какой ущерб он может нанести экологии, сложно.

Очевидно, что государство будет продолжать говорить о том, каким «экологичным» будет туризм в горах Алматы, однако реально экологичным он от этого не станет: здесь будут строиться дороги, здания, инфраструктура, меняться склоны и сноситься деревья.

При этом в самом крупнейшем городе Казахстана, который гордится ростом потока туристов, остается еще множество нерешенных проблем - от нормального освещения до общественного транспорта. Ситуация с экологией, особенно зимой, одна из них.

Можно также вспомнить, как многие масштабные проекты или превращаются в долгострои (например газификация ТЭЦ Алматы), или в итоге не приносят того эффекта, который ожидался.

Правительству, очевидно, необходимо быть готовым не только ответить на вопрос о громадных вложениях в проект горного кластера (не менее 600 млрд тенге, детали мало понятны), но и прежде всего сделать проект прозрачным.

Даже если ни один из действующих крупных чиновников никогда не собирается (снова или впервые) жить в Алматы, этот город и природа вокруг него заслуживает бережного отношения - именно на этом когда-то настаивали противники застройки Кок-Жайляу десятилетие назад. И именно с ними в этом соглашался кандидат в президенты и президент Токаев.