Марафон на обочине

В Казахстане такое было только в планах. За некоторое время до своей отставки тогдашний аким Алматы Ахметжан Есимов говорил, что город планирует перекрывать несколько улиц в центре в выходные и отдавать их пешеходам. Этот план реализован не был, а в последние годы акиматы крупных городов становились и вовсе все более враждебны к идее перекрывать движение на центральных улицах.

Сегодня аким Астаны Женис Касымбек заявил о намерении вывести забеги из центра города “на объездные дороги, тротуары и велодорожки”, поскольку “неправильно” перекрывать улицы и на это жалуются автомобилисты.

Неофициально давно известно, как сложно проводить массовые спортивные мероприятия в столице, Касымбек только это подтвердил. Город с радостью готов принимать чемпионаты мира по самым разным дисциплинам, но не поддерживать развитие массового бегового спорта.

Марафоны не бегают на окраинах и тротуарах. Лондон, Берлин, Париж, Токио - ничуть не менее занятые города, чем Астана. Все они принимают марафоны, и все они перекрывают центры для их проведения. Люди со всего мира стремятся поучаствовать в этих забегах - они бегут за престижной медалью и чтобы насладиться видами вокруг.

Массовые забеги приносят городам миллионы долларов дохода. Их бегут не только местные жители, но и многочисленные приезжие атлеты. На лондонский марафон в этом году подали больше 800 тысяч заявок на участие, бежали его 50 тысяч человек, большинство - приезжие. Они платили за перелеты, проживание в городе и питание.

Марафоны могут вносить существенный вклад в развитие туристического потенциала города. Если им помогают местные власти, а не мешают.

И еще один немаловажный момент - большинство марафонов во всем мире, в том числе и в Казахстане, тесно вовлечены в благотворительность - они направляют на это часть собранных денег или помогают фондам собирать средства с желающим участвовать в забегах. Этот аспект нередко забывают те, кто критикует марафоны за перекрытие дорог на несколько часов воскресным утром.

Десятки раз в год в Астане перекрывают движение из-за проезда официальных делегаций, прибывающих в город, и на это автомобилисты жалуются гораздо чаще, чем на забеги в выходные дни. Но тут ситуацию не изменят и даже не станут комментировать. Под прицелом будет только марафон.

Противиться массовым забегам или велозаездам, потому что они мешают автомобилистам, - демонстрация того, что вы видите идеей развития города, которым управляете.