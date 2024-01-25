Огонь по своим

На прошлой неделе Радио Азаттык в прямом эфире провело интервью с бывшим преподавателем Пограничной академии КНБ, подполковником Галымжаном Садвакасовым.

Он рассказал о слабой подготовке курсантов и служащих академии, а также о нескоординированных действиях силовых структур Казахстана во время событий Қанды Қаңтар.

На это есть много причин. Но главная заключается в том, что их работа бюрократизирована и направлена в основном на подготовку к парадам и выполнение приказов вышестоящего начальства.

Это сделало силовиков неготовыми к чрезвычайной ситуации. И, по словам подполковника Садвакасова, в январе 2022 года все вылилось в их случайные боевые действия друг с другом.

Мы знаем об этом не только из рассказанного им случая перестрелки между сотрудниками Погранакадемии и полиции при защите телевышки Кок-Тобе в Алматы. В суде житель Тараза Ербол Жуманов, обвиненный в убийстве подполковника КНБ, заявил, что тот погиб в результате столкновений между военными и сотрудниками КНБ.

Отсюда следует очевидный вывод: предлагаемая властями версия о столкновении силовиков с организованными боевиками во время Январских событий может сильно искажать реальность.

В последние два года система государственной пропаганды упорствует в продвижении версии о том, что политический режим «старого Казахстана» в 2022 году стремился опрокинуть власть «нового Казахстана».

Специально для этого в силовые структуры были встроены подрывные элементы, которые действовали заодно с боевиками. И вместе они предприняли попытку госпереворота, чтобы дезорганизовать институты государства и, воспользовавшись политическим вакуумом, захватить власть.

В первую годовщину событий Қанды Қаңтар генеральный прокурор выходил на парламентскую трибуну, чтобы в деталях описать беспорядки и предъявить доказательства в пользу этой версии. А во вторую годовщину был задействован обширный ресурс контент-мейкеров — от блогеров до политологов — излагающих ее как неоспоримую истину.

Но интервью подполковника, в сочетании с пропагандистской линией, ведет нас и к другому выводу. Силовики могли вступать в бой друг с другом не только из-за управленческого хаоса, но и потому, что помогали одному из политических режимов взять верх над другим.

Стремясь предотвратить ситуацию вакуума власти, они как раз сделали эту проблему видимой.

Базовое положение Конституции Казахстана говорит о том, что единственным источником власти является народ. Но парадокс в том, что силовики обеспечивали сохранность не народа, а одного из политических режимов: в борьбе между собой они не заботились о жертвах среди граждан.

Так сложилось потому, что казахстанцы не могут принимать законы в собственных интересах, которые бы, в том числе, определяли приоритеты силовиков.

Из слов подполковника Садвакасова следует, что силовые органы — это институт повышения благосостояния для рекрутируемых. В обмен на лояльность политическому режиму они получают непыльную работу с хорошими социальными гарантиями.

Единственной задачей в таком случае становится любой ценой сохранить власть элит. Причем не имеет значения каких — правящих или претендующих на власть. А общество защищать необязательно.