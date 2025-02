Цензура түбі жарға жығады

Сонымен, танымал әнде әлеуметтік пікір метафора мен басқа да стилистикалық сөз орамы арқылы беріледі, болмаса тікелей айтылуы мүмкін. Мысалы, баршаға белгілі Scorpions тобының Wind of change — «Өзгеріс лебі» әні Қырғи-қабақ соғыстың аяқталуына қатысты қоғамдық пікірге айналды. Немесе рэпер 2Pac-тың 2Pacalypse Now алғашқы альбомына кірген Trapped әні Америкада полицейлердің афроамерикалықтарға зорлық-зомбылық көрсетуі туралы. Айтпақшы, ән 1991 жылдың соңында — Лос-Анжелесте афроамерикалық Родни Киңді полицейлер соққыға жыққаннан кейін шықты, ал 1992 жылы көктемде Киңді сабаған ақ нәсілді төрт полицейді сот ақтап алғаны үшін қалада жаппай наразылық күшейді.

10-сыныпта қатты бүлікшіл болып кеттім, бірақ сабағым жақсы болды. Бір күні акт залында көпшілік алдына шығып сөз сөйледім. Кеңестік кезеңдегі ковролинмен қапталған шағын сахнада микрофонға жақындап, айтарымды айттым. Сөз соңын: «Power to the people cause people want peace», — деп аяқтадым, өйткені сол кезде Public Enemy тобын көп тыңдаушы едім.

Қоғамдық пікір тұрғысынан хип-хоп, шынымен, алға озып кетті, өйткені 2023 жылы елу жылдығын атап өткен жанрдың пайда болуына әсер еткен себептің бірі — әлеуметтің айтары еді. Ондаған жылдан кейін де хип-хоп әлеуметтік тақырыпқа рефлексия білдіретін жанр болып қалды. 2018 жылы планетаның ең танымал рэпері Кендрик Ламар DAMN альбомы үшін Пулитцер сыйлығын алды, онда Құрама Штаттардағы афроамерикалық халықтың өміріндегі түрлі аспекті көрініс табады. Ал 2025 жылы ақпанда Жаңа Орлеанда ҰФЛ Суперкубогінде үзіліс кезінде өнер көрсетті, бұл осы спорт шарасының тарихындағы ең саяси өнер көрсету болды деуге болатын шығар.