Никита Жуков, организатор вечеров поэзии «Слог»: «Мама не знает о том, что происходит у нас на сцене»

Каждые три недели в алматинском баре «Кино» проходят вечера поэзии. Их организатор – 21-летний Никита Жуков. Он пишет стихи, но признается, что сейчас не готов связать свою жизнь с одной лишь поэзией, стихи для него в первую очередь – своеобразная терапия, рефлексия на происходящее. Его долгосрочная цель, связанная с поэзией – рэп.

Vласть продолжает рубрику «Союз писателей» о современной литературе страны. Мы поговорили с молодым человеком, который взялся за проведение вечеров поэзии в одном из городских баров Алматы, куда приходят поэты, чтобы почитать свои стихи. Никакой элитарности и снобизма, здесь предоставляют площадку тем, кому есть, что сказать. Никита – герой проекта издания Buro 24/7 – CheLOVEk о казахстанской молодежи из андерграунда. На интервью он пришел, докурив сигарету, облаченный в черное после алматинской грозы. Свои первые чтения молодой поэт начинал на площадке «Стихобит» в кофейне «Сова».

Ты проводишь вечера поэзии с постоянными чтецами и открытым микрофоном. Как все это началось, как давно? Наши вечера начались с того, что я перестал следить за Стихобитом – он проходил в кофейне «Сова», меня на него приглашали. На их вечерах не было тех фишек, которые нам удалось выторговать у ресторатора бара «Кино». Мы просто приходили, выступали в случайном порядке. Началось все два месяца назад, где-то в средине мая. Прошло три вечера и недавно мы договорились с Морганом (управляющий бара «Кино» – V), что эти вечера у нас будут на постоянке с периодичностью в три недели. Меня больше всего радует, что у каждого из ребят, заявленного в основном составе, есть бонус на меню 5 000 тенге, то есть выступил, поел, выпил и все. Что еще поэту надо (улыбается)? Конечно, он (выступающий – V) должен соответствовать требованием вечера, например, иметь программу на 10-15 минут. Хотелось бы побольше – не только на меню, но и на карман. Но. Пока все это только начинается и развивается, мне кажется неуместным что-то требовать и просить. Дают и дают, спасибо. Почему ты отмежевался от «Стихобита»? Во-первых, я перестал следить; перестал успевать, во-вторых; в-третьих, хочется что-то своё. В-четвертых, они как-то поугасли. Надо еще со Святославом списаться, он организатор. Если они будут продолжать, то я не прочь там выступать. Сколько в среднем человек приходили выступать на прошедших 3 вечерах в основной программе? Тут максимальное число выступающих – 5-6 человек, у каждого программа на 10-15 минут. Этого хватает, чтобы начать в 9 часов вечера и около 12 ночи закончить и начать открытый микрофон. В основную программу я изначально отобрал ребят, которые, на мой взгляд на «Стихобите» были сами выделяющимися. Здесь решило мое субъективное мнение. Каждый поэт в основной программе имел свой стиль: Шефа Надуралиева, Диана Рузиева, Баха Омирсериков (благодаря которому это все и началось у меня). У каждого свой стиль. В основную программу ребята сейчас попадают, выступая на «открытом микрофоне». Это опять же мое субъективное мнение – нравится или не нравится. Основное критерий – стиль? Стиль, артистизм…как бы пафосно это ни звучало, это должно быть.

К чему планирует прийти вечер поэзии в будущем? Пока все идет как идет. Сейчас говорить об этом рано. Хорошо, если этот вечер продержится год. Все-таки люди сейчас либо ленивые, либо не успевают; возможно, не считают необходимым посещать такие вечера – можно дома посидеть почитать, или недооценивают – факторов очень много. Что будет через год – я не могу сейчас сказать. Мы не сидим просто так, думаем, как развиваться. Поэтическая тусовка в Алматы оформилась? Вы как-то между собой общаетесь или с теми, кто уже сборники публикует? Ребята, которые выступают в основной программе, ведут свои блоги, со «Стихобита» к нам перекочевывают. Но тусовка…не знаю, я участие не принимал. У каждого свои друзья, свои поклонники. Ты был героем проекта Buro 24/7 CheLOVEk, тебя после этого никуда звать не начали? Ну, подписалось на меня в Инстаграме человек 30, звезду никакую я не словил. Некоторые твои стихи зациклены – начинаются и заканчиваются общей строчкой. Это твой особенный прием? Я не пытаюсь пользоваться специальными приемами, тем более, я их не знаю. Я читал Бродского, чуть-чуть, Ахматову, Цветаеву – мейнстримных, но я не углублялся в их творчество, в то, как они подбирают рифмы, какие приемы они используют. Мне в этом плане приятнее самому приходить к этому. Даже если эта вещь была придумана кем-то до тебя, но ты к ней пришел сам какими-то окольными путями, долгими экспериментами, то это, в первую очередь, на тебя производит впечатление, ни на кого-то из зала, потому что большинство людей реагируют в духе: «А, вот тут рифма и вот тут рифма! Хорошо, что рифму слышно». Всё. Ты свои стихи читаешь, и люди знакомятся с ними посредством тебя. Твоя манера чтения на одном дыхании и взахлеб наводит на мысли, что перед нами Никита Жуков – мальчик или подросток, а не 21-летний парень. Все, что написано, произошло давно, я читаю о фундаментальном для меня, лично моем. Это такой выход из зоны комфорта – я погружаюсь в того Никиту, который был тогда. Среди слушателей я обычно выбираю людей, похожих на людей, которые окружали меня в прошлом и к которым, возможно, обращено стихотворение. Я в зрителях представляю самого себя, вроде как человек, переживший что-то в жизни, рассказывает об этом тому, у которого еще впереди: как ты можешь поступить, как не можешь; что лучше, что не лучше.

Кто из поэтов оказал на тебя наибольшее влияние? Эминем (смеется). Я не смотрю на творчество именно поэтов. Поэт – это человек с конфликтом внутри, и у каждого свои конфликты. Российская рэп-группа «2517» на меня огромное впечатление произвела когда-то. Опять же Эминем, он на многих произвел впечатление. С детства и лет до 17-19 это были Земфира и Сплин. Сейчас я, кстати, понимаю, что у Би-2 музыка хороша, но стихи можно было слушать только в детстве (смеется). Группа Anacondaz – замечательная, я поражаюсь их юмору и жизненной позиции. В период своего максимализма я слушал группу «Грот», у них все черно-белое. Сейчас это Кендрик Ламар, певица Лорд, Вин Стейплс. Ну, Скриптонит в чем-то – никто не поспорит, что у него звук хороший. Не поспорю, но тексты его мне не все нравятся. Он не текстовик. Оксимирон текстовик. Звук мне его не нравится, прям винегрет из звуков, но у него рифма очень плотная и не восхищаться его рифмой, ну не знаю…надо быть настолько искушенным. (Задумался) Если Бродского накладывать на биты, мне кажется, это будет тот уровень, которого еще никогда не было в русском рэпе. Ты много за рэпом следишь, не думал самому рэпером стать? Думал, я звук ищу. Во-первых, это дорого. Чтобы делать свой звук, нужно либо найти своего Doctor Dre, либо самому к этому прийти (смеется). Это очень долго и дорого. Сейчас я к этому не стремлюсь, такая долгосрочная цель, не больше, чем цель. Сейчас я учусь в университете AlmaU – мне еще остался 1 курс. Специальность, наверное, очень далека от поэзии? (Смеется) Маркетинг. Через год, когда ты выпустишься, пойдешь работать в офисе? Нет, нет, нет, нет. У нас в университете ввели такую фишку – диплом или проект. Сейчас я запускаю проект – Inky Youth – «Запятнанная молодость», я рисую акрилом на футболках. Я считаю, что молодость надо свою максимально запятнать, чтобы потом оглянуться и сказать: «Блин, какая все-таки крутая у меня была юность». Каждый день ты что-то делаешь, творишь, ошибаешься – а кто не ошибается?

Ты рисуешь акрилом на футболках какие-то сюжеты? Нет, я просто делаю футболки, которые носил бы сам. Сейчас я большую часть времени провожу, разрабатывая эскизы. Я думаю над тем, чтобы иллюстрировать свои строчки. Я долго думал над этим, считал, что это будет эгоцентрично, но с другой стороны, можно найти интересный способ подачи. Хочу, чтобы через полгода это был стабильный бизнес, который можно будет прописать и презентовать как дипломную работу. Меня это подстегивает, потому что я понимаю, что времени немного. В прошлом году я все лето жил на те деньги, которые приносили мне футболки. У нас есть много людей, которые делают принты на футболки акрилом, но они даже не трудятся изменить дизайн, который они наносят на футболки. Откровенно воруют и подают людям, как свое. Мне кажется, что это откровенный обман и неуважение к целевой аудитории – «схвают». Это неправильно, надо уважать людей, каким бы мизантропом ты ни был. Ты пишешь о любви, о своих переживаниях, некой фрустрации от взрослой жизни, «Не бывают взрослые счастливы». Это максимализм? Нет, это не максимализм. В 12 лет у меня был резкий выброс. Я понимал тогда, что все умрут: и я, и мои родители, и мой дедушка, и все, кого я люблю. Дедушка заболел раком, когда мне было 10, тогда у меня был жесткий выброс. На этом переживании и зиждится стихотворение «Не бывают взрослые счастливы». Весь негатив (в стихах – V) относится к таким же резким выбросам. Это не мой взгляд сейчас на жизнь. Это давнишние какие-то комплексы, возможно, какие-то ситуации, которые меня повергли в шок, сформировали. Образ человека, который складывается из твоих стихов и ты в жизни – насколько это расходящиеся фигуры? Не настолько, чтобы я перед слушателями один, а в жизни – другой. В жизни я гораздо проще к чему-то отношусь. К этому трудно было прийти – относиться к каким-то вещам проще. В стихах, мне говорят, я это все исповедально рассказываю. У каждого человека это есть – о чем-то ты умалчиваешь, нет времени об этом поговорить или это неуместно. А это такой инструмент высказаться и, если что-то у тебя было гложущее или не дающее спать или, наоборот, позитивное (хотя, это редко), ты можешь изложить это и на душе станет легче. С повторением и репетициям, нужно ведь работать над своим произведением, это все укладывается в голове, ты приходишь к чему-то большему. Тот же Вуди Аллен – он же был комиком, но в то же время таким трагичным. В фильме «Кое-что еще» он сказал, что помимо тем, которые затрагивают все (любовь, смерть и, там, жизнь), есть кое-что еще. Так вот, мне кажется, что к этому «кое-что» все стремятся. Ты маме читаешь стихи, она знает, о чем ты пишешь? Мама не знает о том, что происходит у нас на сцене, не была ни на одном моем выступлении, но она знает, что я выступаю со своими стихами. Она не позволяет себе открыть мой блокнот, открыть мой компьютер и посмотреть, что там происходит у меня в закладках, заметках. Она слышала «Некрасивого», это моя визитная карточка, потому что я читал его в видео для Buro 24/7, она читала те стихи, которые выложены там, но не больше. Она знакома с моим ранним творчеством. Я не знаю…мне некомфортно на самом деле. Когда я стану рэпером, я буду держать маму максимально абстрагировано (смеется). То есть она и не стремится? Она спрашивает, конечно, почему я их не зову, но уже реже, потому что я научился объяснять родителям что, как и почему. Мне было бы некомфортно, если бы мама и видела все, что происходит или происходило у меня на душе, в жизни. Какие-то вещи мы утаиваем от родителей. Это не такие вещи, как «Мама, я курю, знай это» или «Пью вино иногда». Это гораздо более глубокие переживания, которыми я не хочу грузить мать. У мамы очень сложная жизнь была, она воспитывала меня одна, ей помогал дедушка – он мне был как отец. Сейчас у нее сестренка моя появилась – ей 5 лет, своя семья и я просто не хочу нагружать человека своими головняками. Она знает, что я курю, пью вино с друзьями – голова на плечах есть и слава Богу, она это видит. Когда ты заканчиваешь стих, кому ты его читаешь первым? Аза. Если я написал, себе почитал, знаю, как это должно звучать, то первый человек, который слышит все, что я написал – это мой лучший друг Азат.