Счастье любит тишину. Галина Пьянова об открытии большой сцены театра АRТиШОК

Жанара Каримова, Vласть Фотографии автора Иллюстрация Ольги Халецкой Очень много театров по всему миру не имеют собственной площадки. И когда люди попадают к нам, это не только семейная атмосфера, во многих местах есть семейная атмосфера. Но люди просто понимают, каково это иметь место, которое дает возможность действовать, создавать. Что важно для театра? Создавать, творить и, по сути, никто не может к тебе подойти и сказать: «Ой, не ставьте сейчас Бредбери». Никто не вмешивается. Часто театры сталкиваются с таким, особенно бюджетные. Доходит вплоть до того как организовано фойе. Мы его организовываем по принципу «как этого хотим», нам это нравится. Нам не нужно отчитываться перед чьим-то вкусовым или идеологическим пристрастием, или отвечать еще каким-то принципам, религиозными, например. Конечно, когда театры приезжают к нам гастролировать, они говорят: «Боже мой, ребята, как радостно и хорошо, что есть такая точка. Дух свободы». Даже приезжая с Москвы, режиссёр ощущает себя свободно. Я понимаю почему. Борис Павлович очень много работал в бюджетных, федеральных (российских - V) театрах. Он, как и любой режиссёр, который приглашен на постановку.…Любой режиссёр, которого театр приглашает на постановку, самый статусный, желаемый, модный, он сталкивается с тем, что его контролируют. Его могут контролировать буквально. Могут в зале сидеть люди, которые не дают возможности работать интимно с актерской группой. И конечно, когда Боря не имел такого воздействия в нашем театре, он сказал: «Разве такое возможно?» Да, возможно. Теперь он везде об этом говорит.

Творческое начало, оно побеждает. Только если оно действительно творческое. Я делаю спектакль, чтобы заработать деньги – это не творческое начало. Или мы делаем спектакль, чтобы на фестиваль поехать. Когда импульс действительно такой: нас интересует эта тема, нас она так волнует, что мы придумываем или приглашаем драматурга, или находим уже готовую пьесу. Творческое начало оно важно, и в театре оно есть. Я, как и многие режиссёры, имею право ставить в других театрах. Я могу быть приглашенной, я рассматриваю приглашение, интересно или нет, и часто говорю: «Насть, я поехала на постановку». Я бы хотела, чтобы к нам в театр приезжало больше режиссёров, чтобы мы не зацикливались на одном театральном языке.

Это мой дом. Когда я уезжаю, я уезжаю в гости

Мы уже начали репетировать спектакль на большую сцену. Мы его разрабатываем. Мы даже когда с Настей (Тарасовой, управляющим директором театра - V) разговаривали, я говорила: «Нам необходимо выходить на большую сцену. Нам просто это необходимо». Не только с точки зрения менеджерского развития, а с точки зрения развития профессионального. Потому что когда артист привыкает работать в камерном пространстве, он не может уже освоить большой масштаб, даже драматургический большой масштаб. Есть постановки, кончено, есть Король Лир, где пространство 4 на 4 и играет один артист за всех. И так далее. Но вот это коллажное существование и в драматургии, оно не дает перспективы какой-то внутренней. Ощущения, что я-то могу не только плавать, но я могу еще с воды полететь.