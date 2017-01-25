Фестиваль «Откровение» в четвертый раз пройдет в Алматы

Четвертый международный фестиваль исполнительских искусств «Откровение» состоится с 1 по 13 февраля в Алматы. В этом году, помимо показов казахстанских и зарубежных постановок, пройдут две образовательные лаборатории и презентация книги. Принять участие в образовательных программах бесплатно смогут практикующие театральные специалисты. А в показах социально-инклюзивного театра «Действие буквально» примут участие казахстанцы с аутизмом и синдромом Дауна.

В Алматы на фестиваль «Откровение» приедут 19 иностранных гостей, среди которых критики, театральные продюсеры и эксперты, чтобы оценить казахстанские постановки. Программу отечественного театра Ольга Султанова, продюсер и директор фестиваля «Откровение», отбирала в течение года. Каждая постановка, по мнению Султановой, стала для Алматы событием.

Фестиваль откроется в театральной мастерской «Дом Q» спектаклем «Причины жить», в тот же день, первого февраля, пройдет второй показ казахстанской программы – авторский проект художницы Дарьи Спиваковой, спектакль «Психоз 4.48», на малой сцене Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова. На следующий день, 2 февраля, состоится 3 показа: с 11 до 12 утра спектакль «Лир Патша» (Король Лир) театра имени Ауэзова, с 6 до 9 вечера - спектакль «Уят» театра Артишок, с 10 до 11 ночи - авторский проект театрального критика Ольги Малышевой «Комьюнити» в Aurora Space.

3 февраля в 7 вечера на малой сцене театра имени Ауэзова состоится показ спектакля «Ревизор» Немецкого академического театра, а в 10 часов на основной сцене государственного театра кукол – спектакль «Stay true» независимого театра «Бункер». В последний день казахстанской программы независимый театр «Жас Сахна» покажет спектакль «Лавина» на сцене театра «Бункер».

С 6 по 13 февраля пройдет гостевая программа фестиваля: на казахстанских сценах свои постановки покажут театр «Балет Москва», Dirty Deal Teatro (Латвия, Рига), «Pop-up theatre» (Россия, Санкт-Петербург), «NCA. Small theatre» (Армения, Ереван) и «Театр.doc» (Россия, Москва).

Билеты на все постановки можно приобрести на сайте Ticketon.kz и в магазинах сети Меломан. Цена на все казахстанские постановки в рамках фестиваля составит 1200 тенге, гостевые постановки - от 3 тысяч до 14 тысяч тенге.

Стоимость билетов на спектакль «Don’t leave me» театра «NCA. Small theatre» составит 1000 тенге. Деньги, собранные с продажи билетов этого спектакля будут направлены общественному объединению родителей и детей с аутизмом в Астане «ОРДА» и общественному фонду помощи детям и подросткам с синдромом Дауна «Кун Бала».

В блоке образовательных программ пройдут лекции и мастер-классы от зарубежных гостей, 2 лаборатории и презентация книги «Антология современной финской драматургии», которую представит Надежда Симакова, координатор международных проектов Adelfa Agency Оу. Принять участие в образовательных программах бесплатно смогут практикующие театральные специалисты, арт-менеджеры.

С 3 по 11 февраля при финансовой поддержке фонда «Сорос Казахстан» пройдет лаборатория социального и инклюзивного театра «Действие буквально». Кураторами лаборатории стали театральный деятель Борис Павлович из Санкт-Петербурга и художник Ксения Перетрухина из Москвы.

«Вопросы защиты прав людей с особыми потребностями и их интеграция в наше общество всегда занимали особою роль в работе фонда «Сорос Казахстан». За 20 лет нашей деятельности у нас более десятка партнеров по всему Казахстану - общественных организаций, где управляют сами люди с ментальными нарушениями. 2 года назад фонд открыл инициативу «Общество для всех», которая занимается интеграцией взрослых людей с ментальными нарушениями, на наш взгляд, наиболее уязвимой и более изолированной группой людей с особыми потребностями. При этом речь идет по приблизительным данным о 200 тысячах человек, зарегистрированных в разных учреждениях здравоохранения Казахстана с психиатрическими заболеваниями. Статистика усредненная, по мнению наших партнеров, речь идет о большем количестве людей. При этом 95 процентов людей, признанных нетрудоспособными, они остаются на пенсионом обеспечении государства. И речь идет о большей половине людей, которым еще нет 40 лет. И те или иные заболевания предполагают возможность реализовывать себя, трудиться, жить и работать без изоляции от общества, - говорит Сауле Мамаева, координатор молодежной программы фонда «Сорос Казахстан». – Все чаще мы в фонде и наши партнеры приходим к пониманию, что проекты и глобальные изменения на уровне государственной политики в отношении людей с ментальными нарушениями оказываются менее эффективными без поддержки широких масс, без нашей с вами адекватной реакции и желания жить, работать рядом с людьми с ментальными нарушениями. Видеть их на сцене и в кино, аплодировать этим людям. Это одинаково необходимо и им, и широкому населению. Поэтому мы были безумно рады, когда Оля пришла к нам с предложением поддержать идею инклюзивного театра. Это будет первая в Казахстане подобная лаборатория».

Кураторы лаборатории расскажут об инклюзивном театре, зачем он нужен и как его развивать. Кроме людей из сферы театра туда будет открыт доступ людям из фондов. Около 20 людей с синдромом Дауна и аутизмом примут участие в работе вместе с 20 актерами.

Вторая лаборатория по изучению театра участия пройдет с 3 по 5 февраля при поддержке фестиваля ARTBAT FEST, который сотрудничает с «Откровением» второй год. В рамках этой лаборатории состоится лекция и воркшоп «Обед» с молодыми казахстанскими художниками.