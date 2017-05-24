«Мы словно едем в одном автобусе» - основатель DaFreak Данияр Сулейменов о поддержке театра АРТиШОК

Жанара Каримова, Vласть Фото автора и со страницы клуба DaFreak во ВКонтакте Ночной клуб DaFreak открылся 22 мая 2004 года по адресу Гоголя 40 и был на слуху у молодежи не только Казахстана, но и ближайших стран. Клуб проработал 10 лет, сдавался в аренду под другие ночные заведения, которые не приживались и закрывались уже через полгода. Прошло 3 года и место, которое по сей день ассоциируется с клубом DaFreak, трансформируется в Большую сцену алматинского театра АРТиШОК. Vласть поговорила с Данияром Сулейменовым, со-основателем клуба DaFreak, бара Чукотка и кафе Неделька, о десятилетней истории DaFreak, дружеской аренде и нужных проектах в нужное время. Данияр работает проектным менеджером в кафе «Жулдыз», при котором и открылся его первый летний бар «Докер». Сулейменов: «Докер» - это существующая «Чукотка». Бар работал с мая по октябрь-ноябрь, потому что там не было окон. Мы приглашали ди-джеев и группы, раскочегаривали площадку, но потом наступали холода. Когда все работало в полную силу, приходилось закрываться. Сезонно проект проработал 2-3 года. Когда мы закрылись во второй раз, пришла идея сделать клуб электронной музыки. Старческий сарказм Старческий сарказм

Мы нашли друг друга случайно, потому что хотели одного и того же, объединились и все пошло, как по маслу. Бывает такое: чему суждено было случиться – случилось. Все вышло очень гладко. В Казахстане только зарождались первые интернет площадки, форумы, где все общались. Мы попали в эту волну и решили запустить голодание – «Придумай название ночному клубу». Сейчас я понимаю, что это был хороший маркетинговый ход, но тогда мы действовали интуитивно. Создатели кинофестиваля Clique: «Круто делать что-то свое!» Создатели кинофестиваля Clique: «Круто делать что-то свое!»

Каримова: Аналогичных клубов тогда не было? Сулейменов: Меня лично вдохновил клуб Cream на Абая-Дзержинского, там сейчас жилой комплекс стоит. Арт-директором работал Нурберген Махамбетов и я туда ходил один совершенно, чтобы послушать музыку. У них была диджейская стена, за которой ди-джеи были словно как полубожества для молодежи, увлекающейся музыкой. Каримова: Но они закрылись? Сулейменов: Да, они год проработали. Закрылись, по-моему, как раз из-за начала строительства этого жилого комплекса. Но клуб имел невообразимую концепцию по музыке, это было трушное место, которое, конечно, вдохновило нас. Мы решили, чтобы это все не кануло в лету, продолжить и приобрели у них аппаратуру. Каримова: Когда вы начали привозить ди-джеев с других стран? Сулейменов: В первый же год. Мы не знали всей сферы. Я в клубах никогда не работал. Вообще я юрист по образованию и понятия не имел, что такое спонсорские контракты, маркетинг. Как и мои друзья, каждый из нас сделал первый шаг. Мы интуитивно двигались, методом проб и ошибок. У нас было более 120 "привозов", на тот момент это были топовые ди-джеи. Если это 2005 год, то мы приглашали Stanton Warriors, потому что они были популярны в 2005 году. У нас выступали ди-джеи с Европейских стран, с Америки. Была Алла Пугачева, грубо говоря, Верка Сердючка и некая альтернативная электронная музыка, которую мы и давали нашей аудитории. Наш клуб знали по Казахстану. Когда были "привозы", я знаю точно, что приезжали люди из Бишкека, из Астаны и так далее. Представляете, вот кто сейчас популярный исполнитель. Например, Скриптонит, я был на его концерте недавно, я уверен, что приехало много людей с других городов, которые понимают, что в их город он не приедет. Это такая практика, мы только к ней приходим.

Каримова: А анонсы вы где давали тогда? Сулейменов: На форуме и Shahar FM, у нас тогда еще передача своя была DaFreak FM. Она зародилась на следующий год после открытия клуба. Снайпер рассказывал о музыке, ди-джеях и так далее. Это была исключительно музыкальная программа. Эра другая была, других источников почти не было. Это даже по ощущениям не смогут понять люди вашего поколения. Когда не было интернета, был кайф. Мы брали диски друг у друга, менялись музыкой. Сейчас проще, ты можешь обо всем на свете узнать мгновенно. Тебе уже даже не обязательно самому вбивать в «поисковик», можешь просто сказать: «Окей, google, помоги мне, я хочу знать кто такой Fatboy Slim». А тогда нужно было слушать Shahar FM, например. Хочешь потанцевать, приходи в DaFreak. Каримова: Клуб в какой-то мере сформировал то поколение алматинцев? Сулейменов: Не совсем, клуб был частью. DaFreak на мой взгляд был один из ярчайших представителей клубной сцены. И это все шло в параллели с журналом Zip Magazine, с Shahar FM, летом на Капчагае проводились прекрасные open air «Fool moon party». Это все шло вкупе. Мы были одной большой семьей, сообществом. 2-3 тысячи человек примерно были знакомы друг с другом или двигались в одном направлении. Каримова: А почему он закрылся? Сулейменов: Ну, он уже изжил себя. 10 лет. В любом случае нам не было стыдно закрываться. Есть свое начало и свой конец. Он просто стал неактуален. Когда закрывался DaFreak, мы открыли «Чукотку» и «Дачу». И там я тоже работал арт-директором. Понимаете, диджейский состав, который формировался на «Даче», был уже абсолютно другой. Там была другая музыка. Насколько я помню, я только Снайпера пригласил, потому что он очень талантливый. Он только музыкой и занимается. Грубо говоря, поставь в 2005 году синти поп, тебя бы просто не поняли, поставь сейчас в каком-то модном месте брейкбит, тебя тоже не поймут. Нужно быть современником. Сейчас молодежь прется по «Тает лед», если честно я не понимаю. Да, музыка классная, но для меня это какой-то стеб, мне кажется, они угорают. Но молодежь воспринимает, как что-то крутое. Наверное, так оно и есть. Я не могу дать оценки, я немного не в теме сейчас.

Каримова: Руководство кафе «Жулдыз» не против поддержки культурных проектов? Сулейменов: Я им озвучиваю все, они принимают решение. Говорю: «Прикольно будет, если рядом с нами будет SIGS space или Capture studio, или АРТиШОК. Это не совсем коммерческие контракты, но там все равно есть существующие бар «Чукотка» и «Дача». Намного приятнее быть соседом SIGS space, чем клуба или бара с посредственным досугом: кальянами и так далее». У нас есть уникальная возможность подобрать для себя соседей. Руководство достаточно адекватное, и у нас есть доверие, оно доказано делом. Все наши проекты качали. Они были актуальны, востребованы, каждый в свое время. Каримова: После DaFreak там еще 2 клуба работали? Сулейменов: Да мы сдали в аренду помещение ребятам. Они открыли клуб «VIP статус», проработали примерно полгода. Там формат был странный, честно говоря. Это как PopUp Store провести на барахолке. В качестве трэша один день можно. Каримова: Ну, один день, как ресторан «Говно» в Москве. А так «VIP статус» - это странно, да, но таких много. Сулейменов: Но эти люди вложились в ремонт. Лично мое мнение да, это странно. Мнение проект-менеджера неважно как, если они платят хорошую аренду. Пусть хоть «Золотой рыбкой» называются. В любом случае они трудились, тратились, вкладывались. После них тоже сдали в аренду, и они назвали клуб «Kazaksha Discoteka». Также проработали полгода, по-моему они дольше ремонт делали. Я предлагал потом друзьям ди-джеям взять в аренду. Тут уже аренда аренде рознь. Одним мы по одной стоимости, друзьям совершенно по другой, формальной. Но они отказались, все-таки в это нужно вкладывать очень много усилий, как и в любом деле. Вариант сдачи в аренду под площадку не связанную с увеселительным заведением давно витал в голове. Мы с Олей Султановой разговаривали года 2-3 назад, предлагали подумать. Но еще толком никто не знал, что будет. Тут все резко сошлось. Помните, я говорил про DaFreak, что оно должно было случиться, и оно случилось без напряга. Так и с Артишоком, мы встретились в 12 часов дня. Потом Настя Тарасова уехала на репетиции. В 4 они толпой пришли, посмотрели здание и ближе к 7 вечера мы договорились.

Каримова: У них аренда тоже дружеская? Сулейменов: Конечно, я понимаю, что это театр. Мы на тот момент вели активные переговоры с двумя организациями, которые хотели арендовать под бар и клуб. Но приняли решение, что лучше под театр. Конечно, если бы сдали бару или клубу, аренда была бы как минимум в 4 раза выше. История уродства от «ARTиШОК»: красота, заброшенные цеха и зеленый фургончик История уродства от «ARTиШОК»: красота, заброшенные цеха и зеленый фургончик или АРТиШОК с «Историей уродства». Я приблизительно предполагаю их реакцию, поэтому знаю, какие идеи им можно предлагать. Clique Fest или АРТиШОК с «Историей уродства». Я приблизительно предполагаю их реакцию, поэтому знаю, какие идеи им можно предлагать. Это решение было общим. АРТиШОК - он актуальный сегодня, дай бог, чтобы он был актуальным и завтра, и послезавтра. Они транслируют в эфир. Я не театрал, могу прийти в АРТиШОК раз в полгода и кайфануть.

Сулейменов: Если вы спросите, какая наша выгода. То я отвечу, DaFreak был творческим проектом, поэтому столько проработал, мы вдохнули туда все. Он был настоящий, честный. Мы не думали тогда о заработке, мы тупые были, честно говоря. Мой друг Мухаммед-Гали Халамагамедов уволился из крупной компании, чтобы просто поработать с нами. Я ему ответил, что не смогу платить. Пошутил, что смогу платить 20 тенге в час. Он согласился, красил стены, вдохновил нас. Он очень много заложил именно в формирование самого концепта, подхода к аудитории. Иногда я кидал ему монетку, он ловил и говорил: «Спасибо, хозяин». Мы закончили стройку, он нарисовал логотип. Название DaFreak... Представляете, как тяжело выговорить «Мухаммед-Гали Халамагамедов». Все упростили до Магамы. А я не запомнил, как его зовут и записал в телефоне Фрик, потому что он в фрик в хорошем понимании. Он очень стильный и свободномыслящий. Когда я его увидел, я не мог понять, как можно надеть брюки, ботинки, толстовку с капюшоном, шапку и пальто. Он очень выделялся тогда. Он до сих пор так записан у меня в телефоне. Мы работали с душой. Когда я увидел команду Артишока, я тоже увидел команду души. Это банда единомышленников. Они крутые сами по себе, поэтому их проект такой же. Для нас лично это лучшая трансформация из культового DaFreak в культовый театр АРТиШОК. Да, были попытки. Удачно или нет, не мне судить, это была просто аренда. А тут круто, потому что все равно эту площадку ассоциируют с DaFreak. Хоть новое поколение его и не застало. АРТиШОК – это лучшее, что могло произойти с DaFreak.