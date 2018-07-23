Переломит ли гибель Дениса Тена ход истории Казахстана?

…10 лет назад на меня сзади напали двое таких же отморозков и запинывали ногами, чтобы поживиться сотовым телефоном. Залитый кровью, с сотрясением, с рассечённой переносицей и невидящим глазом, я отряхнулся и кое-как дошел 100 метров до дома, шокировав маму. В больнице ко мне, зелёному и неуверенному в себе, зашел полицейский и надавил не писать заявление, «так как всё равно скорее всего не найдем, а статистика испортится».

Год назад у коллеги скрутили фары с авто, она написала заявление. Почти сразу преступника-рецидивиста поймали, но славная полиция выдала матери преступника номер телефона нашей коллеги (!), и та названивала, убеждая отозвать заявление. Коллега бы не дрогнула, но переживая за двоих детей, побоялась мести. Какая программа защиты свидетелей, о чём вы.

С месяц назад у знакомой около нашего офиса на улице Назарбаева разбили стекло в машине и украли сумку. Результат? Ну вы догадываетесь. И список можно продолжать бесконечно. И да, каждый автомобилист знает про проблему кражи зеркал.

Недавно передо мной встал очень сложный выбор: остаться в Казахстане или уехать. Поскольку я передал в надежные руки управление компанией, которую строил последние 5 лет, меня перестали связывать какие-либо обязательства.