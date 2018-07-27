Самая тёмная ночь перед рассветом

Все выходные я непрерывно смотрела фильмы на основе комиксов. Те самые, где Железный человек вместе с Капитаном Америкой борются с пришельцами и террористами. Вначале мне казалось, что это такая жвачка для мозгов, чтобы отвлечься от безысходности, которая охватила всю страну после смерти Дениса Тена. Потому что стоило только выключить фильм и зайти в соцсети, как она снова наваливалась тяжелой лавиной, погребая под собой всех. И я, в попытках хоть немного отдышаться, снова включала историю Человека-паука, который ловко ловил падающих с небоскребов людей и останавливал переворачивающиеся грузовики. А потом в какой-то момент меня пронзила горькая мысль - почему в реальной жизни нет таких супергероев, которые могли бы предотвратить это жестокое и бессмысленное преступление? Почему приходится мечтать о суперсиле, чтобы не бояться ходить по своему собственному городу? Почему полиция, и в кино и в жизни, никогда не оказывается в тот момент, когда она так нужна? Готэм - вымышленный город, где живет Бэтмен, всегда показывают мрачным и пугающим. Здесь царит беззаконие и коррупция. Преступления, совершаемые под покровом ночи, не найдут наказания с наступлением дня, потому что на весь город работает всего один честный полицейский.

Как оказалось, Готэмом может быть и вполне солнечный зеленый Алматы, где у каждого второго жителя своя история отношений с преступниками и полицией. Нашу квартиру тоже грабили, как и квартиры всех соседей по площадке. И все знали стукача из соседнего дома, который целый день проводил время у окна и сообщал ворам, кого нет дома. Но полицию не заинтересовала эта информация, а квартирные кражи до сих пор не утихают. Просто люди стараются теперь не держать дома наличку и ценные вещи. Человек невероятно адаптируемое существо. Особенно казахстанский человек. Если нет надежды на полицию, то он подстраивается под ситуацию: ночью не светит айфоном, машину старается изнутри блокировать, в такси с 2-3 мужчинами старается не садиться, деньги с банкомата в темном углу не снимает. Это дает мнимое чувство безопасности: я вас не провоцирую, но и вы меня не трогаете. И все это срабатывает, пока не происходят события, которые одномоментно рушат все правила и договоренности. Когда в центре города в разгаре дня убивают олимпийского чемпиона за два автомобильных зеркала, то снова отчетливо понимаешь - это Готэм, в котором, к сожалению, нет Бэтмена.

Подруга рассказывала, что в день убийства Дениса Тена она после работы возвращалась домой. В ее районе отключили свет, не работали светофоры, было темно и очень страшно. И казалось всё. Беспросветная тьма и безысходность. Все последующие дни у многих было такое же настроение. После своего безумного киномарафона, в котором не было места сну и отдыху, спасение неожиданно пришло из тех же соцсетей. Инициативная группа казахстанцев создала группу «Требуем реформу МВД РК», в которой сейчас больше 15 тысяч участников. Люди конструктивно обсуждают, что они могут предложить на законодательном уровне для своей страны. Наша суперсила, как оказалось, не в умении летать и ловить грузовики, а объединяться и верить в общее дело. Ведь как говорили в одном из фильмов, которые я посмотрела на этой неделе: «Самая тёмная ночь перед рассветом».