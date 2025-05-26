Высотка без иллюзий

В Алматы на пересечении улиц Тимирязева и Сейфуллина собираются построить 40-этажное здание. Стало известно об этом спустя пять месяцев после того, как в центральной части города акимат ограничил этажность строительства – с 1 января 2025 года выше проспекта Абая нельзя строить здания больше 9 этажей. Но если очень хочется, то можно. Более того, алматинцам в принципе не стоит знать, что будет построено у них под окнами.
В новых правилах, утвержденных акиматом и активно презентуемым Ерболатом Досаевым как громадное достижение, есть лазейка: акимат Алматы может разрешить строительство высотки, если застройщик предоставит архитектурно-градостроительное обоснование, в котором нужно объяснить, что проект имеет общественную значимость.
Какую общественную значимость имеет проект RAMS Beyond Almaty, сказать сложно. Но в кратком описании проекта дважды используется слово «премиальный»: «Это премиальный многофункциональный комплекс с премиальными резиденциями…».
Оценивали общественную значимость амбициозного проекта за закрытыми дверями: занимался этим акимат и градостроительный совет. Последний возобновил свою работу в 2022 году и должен был стать буфером между неуемными аппетитами девелоперов и неспособностью городских властей отстаивать право горожан на комфортный город. До 2023 года все рассматриваемые градсоветом проекты публиковались онлайн, но и тогда процесс обсуждения не был прозрачным: например, не публиковалась стенограмма заседаний.
Сейчас же доступны только обложки проектов, увидеть проекты невозможно. Акимат это объяснил тем, что, публикуя эскизные проекты, выносящиеся на обсуждение градсовета, он нарушает права девелоперов. Они, безусловно, важнее, чем права жителей города на то, чтобы знать, что будет построено. Стоит ли уже думать о скором переезде, потому что под окнами в ближайшие годы построят 30 двадцатиэтажных домов без школ, больниц и транспортной доступности, или можно еще повременить.
История с RAMS затрагивает не только вопрос неучастия жителей города в обсуждении того, как будет выглядеть Алматы, но и подсвечивает полное отсутствие экспертного сообщества в стране. Мы не знаем, как проходил этот проект в Градостроительном совете, что такого примечательного в нем обнаружили эксперты. Мы не знаем, как эта высотка улучшит облик города, почему эта доминанта лучше, чем, к примеру, Есентай Тауэрс, расположенный не так далеко.
Я отчетливо помню, как в нулевые годы при строительстве «Столичного центра» говорили о том, что это необходимая доминанта в центре города, что без нее композиционно «золотой квадрат» выглядит хуже. Тогда уже звучали еле слышные голоса о том, что этот проект плох. От этих мнений отмахнулись. Тоже самое происходило и с «Кайсар плазой», построенной на месте здания Госплана.
К сожалению, ничего не изменилось и сейчас: возмущение утонет в недрах соцсетей и это будет единственное публичное обсуждение проекта. Тогда как специалисты – архитекторы, урбанисты – останутся в стороне от дискуссии. Но именно они должны сказать свое слово, объяснить, почему обыватели не правы, например, считая, что этот проект на 900 квартир, может усугубить транспортную ситуацию в целом районе.
У архитекторов нет ни статуса, ни прав, они зависимы от всех: от чиновников, девелоперов, своих коллег. Сегодня выступишь с критикой – завтра останешься без заказов. Те немногие, кто пытаются что-то изменить, быстро перегорают, столкнувшись с системой.
В итоге в основном всё, что пишут сейчас об архитектуре, касается рефлексии прошлого: был конструктивизм, был советский модернизм. Это интересно, но что о настоящем? Что мы строим, к чему стремимся, какие ошибки совершаем? Казахстан построил целый новый город на берегу Ишима, но какой градостроительный и урбанистический опыт он вынес из этого? Когда мы будем готовы к этому разговору?
Увы, сейчас есть только взаимоотношения за закрытыми дверями: девелоперы сидят в маслихате города, их компании реконструируют здание акимата без тендера за 17 млрд тенге, они получают другие интересные проекты. Градсовет неизвестно когда и как заседает, неизвестно что обсуждает, а его куцые отчеты-картинки появляются на сайте спустя много месяцев. И для алматинца жизнь в городе полна сюрпризов и возмущений.
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