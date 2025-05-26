Высотка без иллюзий

У архитекторов нет ни статуса, ни прав, они зависимы от всех: от чиновников, девелоперов, своих коллег. Сегодня выступишь с критикой – завтра останешься без заказов. Те немногие, кто пытаются что-то изменить, быстро перегорают, столкнувшись с системой.

В итоге в основном всё, что пишут сейчас об архитектуре, касается рефлексии прошлого: был конструктивизм, был советский модернизм. Это интересно, но что о настоящем? Что мы строим, к чему стремимся, какие ошибки совершаем? Казахстан построил целый новый город на берегу Ишима, но какой градостроительный и урбанистический опыт он вынес из этого? Когда мы будем готовы к этому разговору?

Увы, сейчас есть только взаимоотношения за закрытыми дверями: девелоперы сидят в маслихате города, их компании реконструируют здание акимата без тендера за 17 млрд тенге, они получают другие интересные проекты. Градсовет неизвестно когда и как заседает, неизвестно что обсуждает, а его куцые отчеты-картинки появляются на сайте спустя много месяцев. И для алматинца жизнь в городе полна сюрпризов и возмущений.