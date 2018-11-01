Подсчет лайков вместо обсуждения

Еще два года назад президент говорил о необходимости прозрачности процесса принятия решений. О том, что акимат и горожане должны быть равными партнерами, провозглашалось в Программе развития Алматы до 2020 г. Но всё это просто слова, и за ними ничего нет.

Нагляднее всего это видно на практике принятия архитектурных и градостроительных решений в Алматы. В мае прошлого года Urban Forum Kazakhstan на круглом столе с городской администрацией и экспертами обсуждал прозрачность и подотчетность работы акимата, и что важно — учет мнения граждан.

Участники дискуссии тогда критиковали Градостроительный совет – консультативно-совещательный орган (КСО) при акиме – за дисбаланс состава в пользу чиновников и строительного бизнеса. Кроме того, о принятых решениях горожане обычно узнавали постфактум, а процедура оценки проектов не была основана на четких критериях.

Надо сказать, что после этого обсуждения и вплоть до конца прошлого года городские власти работали над новым составом и регламентом Градсовета, но в феврале 2018 года его распустили. Приказ министра инвестиций и развития сделал необязательным рассмотрение проектов в КСО. Впрочем, новая редакция Правил организации застройки не запрещает работу Градсоветов и не предписывает их упразднения.

Теперь все проекты в крупнейшем городе страны обсуждаются в стенах Управления архитектуры и градостроительства (УАиГ) без привлечения экспертов и обсуждения с общественностью. Архитектурно-технический совет (АТС), состоящий из сотрудников управления, дважды в неделю рассматривает проекты, а решения по ним принимает глава УАиГ.