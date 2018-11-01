Подсчет лайков вместо обсуждения

В начале этого года перестал работать Градостроительный совет, который так много и так долго критиковали. Теперь все проекты обсуждаются в стенах Управления архитектуры и градостроительства — без привлечения экспертов и обсуждения с общественностью. О том, что будет строиться в Алматы, мы узнаем постфактум. Так не должно быть. Адиль Нурмаков в своей колонке предлагает создать Экспертный совет, в который войдут представители экспертного сообщества и гражданского общества.
Еще два года назад президент говорил о необходимости прозрачности процесса принятия решений. О том, что акимат и горожане должны быть равными партнерами, провозглашалось в Программе развития Алматы до 2020 г. Но всё это просто слова, и за ними ничего нет.
Нагляднее всего это видно на практике принятия архитектурных и градостроительных решений в Алматы. В мае прошлого года Urban Forum Kazakhstan на круглом столе с городской администрацией и экспертами обсуждал прозрачность и подотчетность работы акимата, и что важно — учет мнения граждан.
Участники дискуссии тогда критиковали Градостроительный совет – консультативно-совещательный орган (КСО) при акиме – за дисбаланс состава в пользу чиновников и строительного бизнеса. Кроме того, о принятых решениях горожане обычно узнавали постфактум, а процедура оценки проектов не была основана на четких критериях.
Надо сказать, что после этого обсуждения и вплоть до конца прошлого года городские власти работали над новым составом и регламентом Градсовета, но в феврале 2018 года его распустили. Приказ министра инвестиций и развития сделал необязательным рассмотрение проектов в КСО. Впрочем, новая редакция Правил организации застройки не запрещает работу Градсоветов и не предписывает их упразднения.
Теперь все проекты в крупнейшем городе страны обсуждаются в стенах Управления архитектуры и градостроительства (УАиГ) без привлечения экспертов и обсуждения с общественностью. Архитектурно-технический совет (АТС), состоящий из сотрудников управления, дважды в неделю рассматривает проекты, а решения по ним принимает глава УАиГ.
Хотя утверждается, что АТС «открыт для жителей», нет никаких механизмов вовлечения экспертов и алматинцев к участию в его работе. На сентябрьской конференции Urban Forum Kazakhstan руководитель УАиГ пообещал, как минимум, «подумать» о том, чтобы публиковать информацию о проектах не только после, но и до их обсуждения, чтобы все заинтересованные стороны могли прийти и принять участие.
Не всё, впрочем, зависит от городских властей. На процессы принятия решений влияет центральное правительство. Например, политика по улучшению позиций Казахстана в отчетах Всемирного банка Doing Business практически «любой ценой» устраняет барьеры для бизнеса. Барьерами в битве за рейтинг оказываются даже процедурные фильтры для предотвращения ошибочных решений, не говоря уже о механизмах участия граждан.
Но неужели режим максимального благоприятствования для бизнеса важнее того, чтобы обеспечивать баланс интересов частного капитала и общественного блага? Так ли ценна строчка в рейтинге, если целью реформ становится не прогресс, а улучшение имиджа?
С другой стороны, новой имиджевой задачей для правительства Казахстана является вхождение в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), своего рода клуб самых развитых стран мира.
Эксперты ОЭСР в 2017 г. исследовали казахстанскую практику развития городов и выпустили серию публикаций по итогам анализа. Например, они критикуют наш принцип «информирование вместо обсуждения».
Авторы отчета указывают, что непрозрачность наносит и экономический ущерб: «Это вредит планам государства по развитию инвестиций, поскольку зачастую реализация [проектов] задерживается и далеко не всегда отвечает реальным потребностям местного населения».
ОЭСР подчеркивает: прямо и косвенно заинтересованные группы жителей должны стать активными участниками всех этих процессов от планирования до реализации, а сама
градостроительная деятельность должна носить коллегиальный характер. Применение реально действующих методов вовлечения населения и локальных сообществ поможет лучше принимать сложные стратегические решения.
Что же власти предлагают сегодня горожанам, не желающим пассивно наблюдать за изменениями? По словам сотрудников УАиГ, «система управления проектами в части общественного обсуждения реализована на площадках социальных сетей и вебсайте управления», где люди могут «принять участие в обсуждении проектов с помощью инструментов опроса общественного мнения».
Мы считаем, что электронное голосование, подсчет лайков и сбор комментариев нельзя считать полноценной формой общественных консультаций. Социальные сети как способ вовлечения горожан часто используются в развитых странах мира, но не как единственно возможный способ. Обсуждения в соцсетях без системной работы по вовлечению и учету обратной связи превращаются в бесполезную имитацию открытости.
Мы решили наглядно показать неэффективность нынешней практики и пригласили экспертов дать профессиональные комментарии к картинкам проектов реконструкции улиц на 2019 год, опубликованным недавно УАиГ. Все специалисты отметили низкое качество рендеров и «дефицит информации, близкий к её полному отсутствию». В таком формате невозможно обсуждать проекты. Материалы не дают возможности не только изучить, но даже понять, что именно предлагается.
В мире имеются различные форматы для участия экспертов, широкой общественности и локальных сообществ, что обеспечивает прозрачность и качество принимаемых решений. Urban Forum Kazakhstan настаивает на том, что устойчивое развитие города требует создания нового коллегиального органа - Экспертного совета г. Алматы по архитектуре и градостроительству. Он должен состоять из представителей экспертного сообщества и гражданского общества. В нем должны быть архитекторы, историки-специалисты по наследию, экологические НПО, специалисты в области транспорта, экономисты в области пространственного планирования.
Общественные слушания должны стать обязательным этапом согласования проектов, затрагивающих интересы сообществ, проживающих в зоне планируемого строительства.
Представители инициативных групп таких сообществ должны будут иметь возможность принимать участие в заседаниях Экспертного совета.
Все проекты, выносимые на рассмотрение Совета, анонсы и подробные протоколы открытых заседаний Совета должны будут публиковаться в открытых источниках. При участии международных консультантов должны быть выработаны методология и критерии оценки проектов, а также принципы их обсуждения.
Все эти рекомендации могут быть реализованы на местном уровне без изменения национального законодательства, не вступая противоречие с Правилами организации застройки. Мы надеемся на общественную поддержку этой идеи и готовы к работе с местным исполнительным органом по ее реализации.
2 ноября, в пятницу, в Aurora Space (ул. Жамбыла 55/57, ориентир - фонтан «Неделька») пройдет обсуждение рекомендаций к планам реконструкции Алматы на 2019 год. Организатор - Urban Forum Kazakhstan.