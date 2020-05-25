Лавочка во дворе

С годами у меня развилась нездоровая чувствительность к звукам. Мне еще нет сорока, а я уже напоминаю себе своих бабушек, которые могли проснуться от малейшего шороха на улице и потом мучились бессонницей. Днем меня не отвлекают ни звуки автомобилей за окном, ни пение птиц, ни крики играющих во дворе детей, но ночью я схожу с ума от любого внезапного шума на улице. Притом, что я живу на восьмом этаже. Когда ночная тьма окутывает город, я жду тишины, чтобы в покое готовиться ко сну, и страшно раздражаюсь от любого резкого и громкого звука.

Но увидев в одной фэйсбук-группе это сообщение, где рассказывается о том, как группа подростков попыталась создать себе маленький уголок для себя во дворе, моей первой реакцией стало не ощущение солидарности с упоминающейся там соседкой, желающей прикрыть этот бардак, а чувство обиды за детей. И даже не потому, что я помню себя подростком. Уже, кажется, не помню.

А из того, что помню, получается благостная картина – мне лично интереснее всегда было сидеть дома с книжкой или писать статью для детской газеты, в которой я публиковался с восьмого класса. Или болтать по телефону с друзьями. На улицу меня не особо тянуло, особенно по вечерам. Я был тихим.

И еще – на улице, во дворе, заняться было особенно нечем. Негде было даже присесть, по большому счету: в алматинских дворах 90-х скамейки пали чуть ли не первой жертвой перемен, и куда они сгинули – бог весть. Может, сгорели в печках-буржуйках, топить-то жилища чем-то надо было. А может, все не так было трагично – но скамейки у подъездов сгинули куда-то. И сидели, если надо было поболтать с друзьями, на бордюрах или качелях (они металлические были, громоздкие, они уцелели). Когда тебе 14 лет, тебе любая жердочка – трон, мы были как птицы.

