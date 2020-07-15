Победить плохие идеи

Эта и последующие за ней фразы были расценены как проявление трансфобии – т.е. как нежелание признавать статус трансгендеров. Как и в случае с однополыми союзами, от того, к кому причислять людей, находящихся в процессе изменения пола, зависит их правовое положение. Содержание т.н. life options, а не только форма личного местоимения, может поменяться если, к примеру, транссексуальным мужчинам дадут возможность соревноваться с остальными мужчинами в спорте, но отбывать наказание в женских исправительных учреждениях.

Подписав письмо, обличающее цензуру и догматизм, идеологические противники Роулинг признают тем самым не только право последней на собственное мнение, но и потенциальную легитимность самого мнения. Они по умолчанию «соглашаются не соглашаться», т.е. допускают существование разногласий относительно того, кого считать мужчиной, а кого женщиной.

Но является ли эта стратегия обоснованной? Учитывая, что в вопросе скрываются вполне осязаемые практические последствия в виде совокупности прав и обязанностей, разночтениям, во всяком случае на официальном уровне, места быть не может. Вполне вероятно, что в глазах противников и сторонников Роулинг суть спора сводится к игре с нулевой суммой: либо мы их переубедим, либо, говоря словами Евтушенко, дождемся момента, когда «навеки похоронен будет последний на земле антисемит». Если так, то борьба может быть только бескомпромиссной, и во имя ее успешного завершения – во имя материальных плодов победы – можно пожертвовать декларируемым принципом терпимости к индивидуумам, придерживающихся отличного мнения.

Бескомпромиссность является все-таки чертой ограниченного воображения. Противники могут заключить временное перемирие с расчетом на появление «третьего варианта», призванного существенно понизить градус напряжения между взаимоисключающими взглядами. Жить со всевозможными толкователями «Протоколов сионских мудрецов» мне кажется делом несложным, потому что этничность, хоть формально, не имеет видимого юридического значения. Нельзя ли проделать похожий маневр и в вопросе о гендерной идентификации – не ради достижения истины, конечно, но ради сохранения права на «ошибку», ради свободы исповедовать непопулярные вероучения? Нидерланды, по-моему, пошли по этому пути, объявив о постепенном изъятии понятия «пол» из официальных документов. Конечно, это решение является не причиной, а естественным следствием структурных перемен в тех сферах, где пол оставался все это время центральной категорией – перемен, приведших к его нейтрализации. Но этот опыт тоже по-своему поучителен: в Нидерландах догматическим резолюциям, чаще всего лишь усугубляющим общественную поляризацию, предпочли рутинную работу, направленную на действительное уравнение возможностей для всех независимо от половой принадлежности, при этом без замалчивания или пренебрежительного отношения к этому вопросу.



На этом, в принципе, можно было бы и закончить, если бы не один нюанс. Из вышесказанного следует вывод о том, что придерживаться золотого принципа – интеллектуального laissez-faire – стоит до тех пор, пока последствия сосуществования разногласий остаются приемлемыми для всех задействованных лиц. Но где пролегает граница, отделяющая приемлемое от недопустимого? Быть может, я старомоден и наверняка толстокож, и поэтому не ощущаю антисемитских колкостей так, как, скажем, люди иной психологической формации, наделенные более высокой чувствительностью; понятие «токсичной среды» в их случае является не метафорой, а верным описанием той реальности, которая не позволяет им нормально функционировать. То, что мне кажется просто досадным, другими будет оценено как источник личной или коллективной драмы.

