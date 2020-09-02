Зарплаты медиков, надбавки и компенсации: 6 мер

Согласно Госпрограмме развития здравоохранения, уже в этом году врач должен получать 130% от средней зарплаты в стране. Однако по итогам I полугодия имеем 98%. Противоречивую ситуацию с зарплатами медиков разбирает гендиректор Med Invest First Али Нургожаев.
Если верить данным совместного мониторинга зарплат Казахстанского отраслевого профессионального союза работников здравоохранения и НАО «Фонд социального медицинского страхования», исполнение Госпрограммы развития здравоохранения существенно отстаёт от плана. Возникает вопрос об обеспеченности документа финансированием в целом.
Кроме того, есть такой показатель — минимальный уровень зарплаты для работника со стажем до одного года. В первом полугодии этот показатель для врачей составлял 100 000 тенге (и его не достигли три региона), а для средних медработников – 75 000 тенге не достигли два региона). Как видим, уровень устремлений пока также невысокий.
Наблюдается и рассогласованность целевых значений в среднесрочном периоде. Если в ГПРЗ на 2023 год целевой уровень зарплаты врача – 180% к средней по экономике, то в мае президент поручил к тому же сроку довести зарплату врачей до 250%.
Особое недоумение вызывает ситуация со средним медперсоналом. В Госпрограмме развития здравоохранения на 2020-2025 годы для среднего медперсонала целевое значение по зарплате установлено лишь на 2025 год: 80% от средней зарплаты в стране; вплоть до 2025 года цели не установлены.
Означает ли это, что за последние пять лет министерству не удалось собрать статистику по зарплатам медсестёр, фельдшеров, фармацевтов, лаборантов, парамедиков? Есть ли рациональное объяснение такому отношению к интересам среднего медперсонала?
Что касается ситуации с надбавками и компенсационными выплатами медикам, связанными с событиями COVID-19, то в послании президент сообщил о выделяемых 150 млрд тенге. В целом, это позитивная новость, однако предстоит предложить максимально эффективный механизм доведения этих средств до медиков.
Тезисно ситуация следующая:
1. На данном этапе любой пациент является потенциальным источником заражения и несёт риск для медработников.
2. Однозначно определить источник заражения медработника невозможно (на работе, дома, в транспорте или ином месте).
3. Критерии оплаты либо отказа в выплате компенсаций не отражают все ситуации, категории медработников и т.д., тем самым порождая недовольство медработников.
4. Специальные выплаты порождают неверные стимулы (низкоуровневые проявления коррупции).
5. План ГПРЗ по зарплатам врачей на 2020 год идет с отставанием на 30%.
6. Целеполагание по зарплатам медиков рассинхронизировано и не учитывает интересы среднего медперсонала.
Med Invest First считает необходимым:
1. Зафиксировать ситуацию на 31 августа и произвести компенсационные выплаты и доплаты за опасные условия труда всем медработникам, независимо от предполагаемого места заражения.
2. В дальнейшем компенсационные выплаты сохранить, доплаты – упразднить.
3. Высвободившиеся средства включить в медицинские тарифы целевым образом на зарплаты медработников. Таким образом, будет решен вопрос на постоянной основе, а цели ГПРЗ – достигнуты.
4. При повышении тарифов провести дифференциацию на уровне Постановления правительства: в большей мере направить средства на повышение зарплат медработникам, непосредственно оказывающим медпомощь, во вторую очередь – обеспечивающим процесс.
5. Ввести в государственные медицинские тарифы коэффициенты уровня жизни, отражающие возможность повышающих выплат к фонду оплату труда для регионов с более высокой стоимостью потребительской корзины.
6. Синхронизировать постановку задач по зарплатам медиков и обязательно отразить интересы среднего медперсонала в официальных документах.