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2 сентября 2020
Али Нургожаев, специально для Vласти

Зарплаты медиков, надбавки и компенсации: 6 мер

Как выплачивать компенсации медицинским работникам

Зарплаты медиков, надбавки и компенсации: 6 мер

Согласно Госпрограмме развития здравоохранения, уже в этом году врач должен получать 130% от средней зарплаты в стране. Однако по итогам I полугодия имеем 98%. Противоречивую ситуацию с зарплатами медиков разбирает гендиректор Med Invest First Али Нургожаев.

Если верить данным совместного мониторинга зарплат Казахстанского отраслевого профессионального союза работников здравоохранения и НАО «Фонд социального медицинского страхования», исполнение Госпрограммы развития здравоохранения существенно отстаёт от плана. Возникает вопрос об обеспеченности документа финансированием в целом.

Кроме того, есть такой показатель — минимальный уровень зарплаты для работника со стажем до одного года. В первом полугодии этот показатель для врачей составлял 100 000 тенге (и его не достигли три региона), а для средних медработников – 75 000 тенге не достигли два региона). Как видим, уровень устремлений пока также невысокий.

Наблюдается и рассогласованность целевых значений в среднесрочном периоде. Если в ГПРЗ на 2023 год целевой уровень зарплаты врача – 180% к средней по экономике, то в мае президент поручил к тому же сроку довести зарплату врачей до 250%.

Особое недоумение вызывает ситуация со средним медперсоналом. В Госпрограмме развития здравоохранения на 2020-2025 годы для среднего медперсонала целевое значение по зарплате установлено лишь на 2025 год: 80% от средней зарплаты в стране; вплоть до 2025 года цели не установлены.

Отсутствуют также сведения о фактической зарплате среднего медперсонала за 2018 и 2019 годы.

Означает ли это, что за последние пять лет министерству не удалось собрать статистику по зарплатам медсестёр, фельдшеров, фармацевтов, лаборантов, парамедиков? Есть ли рациональное объяснение такому отношению к интересам среднего медперсонала?

Что касается ситуации с надбавками и компенсационными выплатами медикам, связанными с событиями COVID-19, то в послании президент сообщил о выделяемых 150 млрд тенге. В целом, это позитивная новость, однако предстоит предложить максимально эффективный механизм доведения этих средств до медиков.

Тезисно ситуация следующая:

1. На данном этапе любой пациент является потенциальным источником заражения и несёт риск для медработников.

2. Однозначно определить источник заражения медработника невозможно (на работе, дома, в транспорте или ином месте).

3. Критерии оплаты либо отказа в выплате компенсаций не отражают все ситуации, категории медработников и т.д., тем самым порождая недовольство медработников.

4. Специальные выплаты порождают неверные стимулы (низкоуровневые проявления коррупции).

5. План ГПРЗ по зарплатам врачей на 2020 год идет с отставанием на 30%.

6. Целеполагание по зарплатам медиков рассинхронизировано и не учитывает интересы среднего медперсонала.

Med Invest First считает необходимым:

1. Зафиксировать ситуацию на 31 августа и произвести компенсационные выплаты и доплаты за опасные условия труда всем медработникам, независимо от предполагаемого места заражения.

2. В дальнейшем компенсационные выплаты сохранить, доплаты – упразднить.

3. Высвободившиеся средства включить в медицинские тарифы целевым образом на зарплаты медработников. Таким образом, будет решен вопрос на постоянной основе, а цели ГПРЗ – достигнуты.

4. При повышении тарифов провести дифференциацию на уровне Постановления правительства: в большей мере направить средства на повышение зарплат медработникам, непосредственно оказывающим медпомощь, во вторую очередь – обеспечивающим процесс.

5. Ввести в государственные медицинские тарифы коэффициенты уровня жизни, отражающие возможность повышающих выплат к фонду оплату труда для регионов с более высокой стоимостью потребительской корзины.

6. Синхронизировать постановку задач по зарплатам медиков и обязательно отразить интересы среднего медперсонала в официальных документах.

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