Зарплаты медиков, надбавки и компенсации: 6 мер

Если верить данным совместного мониторинга зарплат Казахстанского отраслевого профессионального союза работников здравоохранения и НАО «Фонд социального медицинского страхования», исполнение Госпрограммы развития здравоохранения существенно отстаёт от плана. Возникает вопрос об обеспеченности документа финансированием в целом.

Кроме того, есть такой показатель — минимальный уровень зарплаты для работника со стажем до одного года. В первом полугодии этот показатель для врачей составлял 100 000 тенге (и его не достигли три региона), а для средних медработников – 75 000 тенге не достигли два региона). Как видим, уровень устремлений пока также невысокий.

Наблюдается и рассогласованность целевых значений в среднесрочном периоде. Если в ГПРЗ на 2023 год целевой уровень зарплаты врача – 180% к средней по экономике, то в мае президент поручил к тому же сроку довести зарплату врачей до 250%.

Особое недоумение вызывает ситуация со средним медперсоналом. В Госпрограмме развития здравоохранения на 2020-2025 годы для среднего медперсонала целевое значение по зарплате установлено лишь на 2025 год: 80% от средней зарплаты в стране; вплоть до 2025 года цели не установлены.