Как заставить медицину работать при чрезвычайных ситуациях

Согласно результатам исследования, проведенного аналитиками Med Invest First, проблемы организации медпомощи в период активной эпидемиологической фазы COVID-19 можно отнести к трём направлениям. О них подробно рассказывает Али Нургожаев.
1. Разрушение стандартов оказания медпомощи под воздействием кризисных факторов и ошибочных управленческих решений.
2. Нескоординированное управление медорганизациями.
3. Определение границ карантинных зон методом «в лоб», по административно-территориальному признаку.
ПЕРВОЕ. Действительно, повседневные стандарты оказания медпомощи частично потеряли свою применимость с полным изменением внешних условий. В результате региональные госорганы были дезориентированы, что усугублялось принятием решений на центральном уровне без учета производственных мощностей в регионах.
Одним из наиболее вредных решений стала приостановка плановой госпитализации. С последствиями многомесячного формирования отложенного спроса нам предстоит иметь дело в виде возросшей очередности, осложнений, утяжеления течения заболеваний. Например, одно лишь прерывание биологической терапии пациентам с аутоиммунными заболеваниями для многих из них приведёт к неэффективности последней линии терапии с последующими рецидивами.
Наконец, во время первой волны реабилитация лиц, перенёсших COVID-19, не была обеспечена в достаточной мере.
Соответственно, необходимо разработать и утвердить Правила и стандарт организации медицинской помощи при кризисных ситуациях. Правила должны регулировать движение пациентов в кризисных ситуациях по различным направлениям помощи, обеспечивая преемственность оказания медпомощи между уровнями (районный, городской, областной и республиканский), ясность процессов и бесперебойность оказания медпомощи.
Также Правила должны определить приоритетные направления оказания медпомощи отдельным группам населения (дети, беременные, социально-значимые заболевания и другие) и нозологические формы, приостановка плановой госпитализации по которым не допускается (пациенты на биологической терапии, онкогематологические пациенты и др.).
Наличие Правил позволит планировать и обеспечивать соответствующими ресурсами систему здравоохранения РК, таким образом гарантируя доступность помощи.
ВТОРОЕ. Что касается дискоординации в управлении медорганизациями, то первопричина находится на уровне законодательства и правоприменительной практики. В соответствии с Законом о гражданской защите, МВД РК является уполномоченным органом и осуществляет руководство, межотраслевую координацию, разработку и реализацию госполитики в сфере гражданской защиты в части предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Комитет ЧС МВД РК ответственен за организацию и управление экстренной медицинской и психологической помощью населению, находящемуся в зоне ЧС. На операционном уровне эта деятельность реализуется РГУ «Центр медицины катастроф».
Следует рассмотреть внесение дополнений в законодательные акты по вопросам управления медорганизациями частной собственности при ЧС, в частности разработать и утвердить механизмы, позволяющие обеспечить подчинение медорганизаций управлениям здравоохранения (УЗ) для оперативного реагирования на потребности населения при ЧС.
Помимо прямого подчинения УЗ, следует разработать нормы коечных мощностей с привязкой к показателям, отражающим эпидемиологическую ситуацию при инфекционных заболеваниях. Обеспечение текущего финансирования со стороны ФСМС также должно быть синхронизировано, причём главенствующую управленческую роль в координации этих вопросов должны осуществлять УЗ.
ТРЕТЬЕ. В период карантина ограничительные меры вводились по административно-территориальному признаку и без учёта производственных мощностей медорганизаций. На примере г. Алматы и Алматинской области, онкологические пациенты, прежде получавшие радиологическую помощь в онкологическом диспансере, расположенном на территории мегаполиса, были вынуждены получать медпомощь в г. Талдыкорган, расположенном в 270 км от г. Алматы. В данном конкретном случае, помимо онкологических больных, в зоне риска снижения доступности медпомощи оказались областные пациенты по тем заболеваниям, по которым в г. Алматы сконцентрированы медорганизации, оказывающие медпомощь всех уровней, в то время как в районах Карасай, Талгар, Iле имеются лишь организации, оказывающие помощь районного уровня.
Следует уделить особое внимание определению территорий для введения карантина, поскольку соответствующие меры влекут ограничения передвижения потенциальных потребителей медпомощи. В продолжение совместного примера г. Алматы и Алматинской области, представлялось бы целесообразным (хотя и более сложным с административной точки зрения) введение карантина на территории мегаполиса совокупно с прилегающими районами.
Это требует утверждения Норм и правил определения зон для введения карантина с учетом инфраструктурных мощностей и исторических потоков движения плановых и экстренных пациентов.
Исследование проведено при финансовой поддержке Фонда Сорос – Казахстан