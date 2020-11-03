Как заставить медицину работать при чрезвычайных ситуациях

Следует рассмотреть внесение дополнений в законодательные акты по вопросам управления медорганизациями частной собственности при ЧС, в частности разработать и утвердить механизмы, позволяющие обеспечить подчинение медорганизаций управлениям здравоохранения (УЗ) для оперативного реагирования на потребности населения при ЧС.

Помимо прямого подчинения УЗ, следует разработать нормы коечных мощностей с привязкой к показателям, отражающим эпидемиологическую ситуацию при инфекционных заболеваниях. Обеспечение текущего финансирования со стороны ФСМС также должно быть синхронизировано, причём главенствующую управленческую роль в координации этих вопросов должны осуществлять УЗ.

ТРЕТЬЕ. В период карантина ограничительные меры вводились по административно-территориальному признаку и без учёта производственных мощностей медорганизаций. На примере г. Алматы и Алматинской области, онкологические пациенты, прежде получавшие радиологическую помощь в онкологическом диспансере, расположенном на территории мегаполиса, были вынуждены получать медпомощь в г. Талдыкорган, расположенном в 270 км от г. Алматы. В данном конкретном случае, помимо онкологических больных, в зоне риска снижения доступности медпомощи оказались областные пациенты по тем заболеваниям, по которым в г. Алматы сконцентрированы медорганизации, оказывающие медпомощь всех уровней, в то время как в районах Карасай, Талгар, Iле имеются лишь организации, оказывающие помощь районного уровня.

Следует уделить особое внимание определению территорий для введения карантина, поскольку соответствующие меры влекут ограничения передвижения потенциальных потребителей медпомощи. В продолжение совместного примера г. Алматы и Алматинской области, представлялось бы целесообразным (хотя и более сложным с административной точки зрения) введение карантина на территории мегаполиса совокупно с прилегающими районами.

Это требует утверждения Норм и правил определения зон для введения карантина с учетом инфраструктурных мощностей и исторических потоков движения плановых и экстренных пациентов.

Исследование проведено при финансовой поддержке Фонда Сорос – Казахстан