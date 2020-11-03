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3 ноября 2020
Али Нургожаев, фотография акимата города Алматы

Как заставить медицину работать при чрезвычайных ситуациях

Организация медпомощи при ЧС начала пробуксовывать ещё на уровне законодательства

Как заставить медицину работать при чрезвычайных ситуациях

Согласно результатам исследования, проведенного аналитиками Med Invest First, проблемы организации медпомощи в период активной эпидемиологической фазы COVID-19 можно отнести к трём направлениям. О них подробно рассказывает Али Нургожаев.

1. Разрушение стандартов оказания медпомощи под воздействием кризисных факторов и ошибочных управленческих решений.

2. Нескоординированное управление медорганизациями.

3. Определение границ карантинных зон методом «в лоб», по административно-территориальному признаку.

ПЕРВОЕ. Действительно, повседневные стандарты оказания медпомощи частично потеряли свою применимость с полным изменением внешних условий. В результате региональные госорганы были дезориентированы, что усугублялось принятием решений на центральном уровне без учета производственных мощностей в регионах.

Одним из наиболее вредных решений стала приостановка плановой госпитализации. С последствиями многомесячного формирования отложенного спроса нам предстоит иметь дело в виде возросшей очередности, осложнений, утяжеления течения заболеваний. Например, одно лишь прерывание биологической терапии пациентам с аутоиммунными заболеваниями для многих из них приведёт к неэффективности последней линии терапии с последующими рецидивами.

По ряду так называемых социально-значимых направлений (паллиативная помощь, психиатрия и др.) имели место факты ущемления прав пациентов в пользу развёртывания карантинных и провизорных мощностей.

Наконец, во время первой волны реабилитация лиц, перенёсших COVID-19, не была обеспечена в достаточной мере.

Соответственно, необходимо разработать и утвердить Правила и стандарт организации медицинской помощи при кризисных ситуациях. Правила должны регулировать движение пациентов в кризисных ситуациях по различным направлениям помощи, обеспечивая преемственность оказания медпомощи между уровнями (районный, городской, областной и республиканский), ясность процессов и бесперебойность оказания медпомощи.

Также Правила должны определить приоритетные направления оказания медпомощи отдельным группам населения (дети, беременные, социально-значимые заболевания и другие) и нозологические формы, приостановка плановой госпитализации по которым не допускается (пациенты на биологической терапии, онкогематологические пациенты и др.).

Наличие Правил позволит планировать и обеспечивать соответствующими ресурсами систему здравоохранения РК, таким образом гарантируя доступность помощи.

Фотография акимата города Алматы

ВТОРОЕ. Что касается дискоординации в управлении медорганизациями, то первопричина находится на уровне законодательства и правоприменительной практики. В соответствии с Законом о гражданской защите, МВД РК является уполномоченным органом и осуществляет руководство, межотраслевую координацию, разработку и реализацию госполитики в сфере гражданской защиты в части предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Комитет ЧС МВД РК ответственен за организацию и управление экстренной медицинской и психологической помощью населению, находящемуся в зоне ЧС. На операционном уровне эта деятельность реализуется РГУ «Центр медицины катастроф».

На практике ответственность приняла на себя система здравоохранения, при этом не имея действенных инструментов прямого управления, в том числе медорганизациями.

Следует рассмотреть внесение дополнений в законодательные акты по вопросам управления медорганизациями частной собственности при ЧС, в частности разработать и утвердить механизмы, позволяющие обеспечить подчинение медорганизаций управлениям здравоохранения (УЗ) для оперативного реагирования на потребности населения при ЧС.

Помимо прямого подчинения УЗ, следует разработать нормы коечных мощностей с привязкой к показателям, отражающим эпидемиологическую ситуацию при инфекционных заболеваниях. Обеспечение текущего финансирования со стороны ФСМС также должно быть синхронизировано, причём главенствующую управленческую роль в координации этих вопросов должны осуществлять УЗ.

ТРЕТЬЕ. В период карантина ограничительные меры вводились по административно-территориальному признаку и без учёта производственных мощностей медорганизаций. На примере г. Алматы и Алматинской области, онкологические пациенты, прежде получавшие радиологическую помощь в онкологическом диспансере, расположенном на территории мегаполиса, были вынуждены получать медпомощь в г. Талдыкорган, расположенном в 270 км от г. Алматы. В данном конкретном случае, помимо онкологических больных, в зоне риска снижения доступности медпомощи оказались областные пациенты по тем заболеваниям, по которым в г. Алматы сконцентрированы медорганизации, оказывающие медпомощь всех уровней, в то время как в районах Карасай, Талгар, Iле имеются лишь организации, оказывающие помощь районного уровня.

Следует уделить особое внимание определению территорий для введения карантина, поскольку соответствующие меры влекут ограничения передвижения потенциальных потребителей медпомощи. В продолжение совместного примера г. Алматы и Алматинской области, представлялось бы целесообразным (хотя и более сложным с административной точки зрения) введение карантина на территории мегаполиса совокупно с прилегающими районами.

Это требует утверждения Норм и правил определения зон для введения карантина с учетом инфраструктурных мощностей и исторических потоков движения плановых и экстренных пациентов.

Исследование проведено при финансовой поддержке Фонда Сорос – Казахстан

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