Пандемия, которую мы можем остановить

В этом непростом году весь мир столкнулся с беспрецедентным кризисом, который затронул все сферы нашей жизни. Пандемия коронавируса привела к серьезным потерям, унесла больше миллиона жизней и обнажила уязвимые места во всех устоявшихся структурах - бизнесе и промышленности, образовании, и здравоохранении. COVID-19 стал в какой-то мере стресс-тестом готовности к вызовам такого рода для всего мира. Хоть коронавирус и занял больше 70% новостного эфира, по данным экспертов Pew Research Center, остальные злободневные вопросы всегда оставались на повестке дня.
1 декабря мир отметил Международный День борьбы с ВИЧ/СПИД, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вновь обратить внимание на эту глобальную проблему, отметить успехи в борьбе с ней и оценить предстоящие нам вызовы.
Во-первых, за прошедший период Казахстану удалось достигнуть значительных успехов в этой области. 40 лет назад ВИЧ считался смертным приговором во многих уголках планеты. Сейчас же, впервые в современной истории, появилась возможность контролировать эту пандемию, несмотря на отсутствие вакцины. Казахстан добился значительного прогресса в реализации ключевых стратегий в борьбе с ВИЧ/СПИДом, включая внедрение более эффективных схем антиретровирусного лечения с меньшим количеством побочных эффектов. В 2020 году Правительство Казахстана предоставляет антиретровирусную терапию почти 19 211 людям, живущим с ВИЧ, что на 42% выше показателей 2018 года. Казахстан внедряет системные изменения в процесс борьбы с синдромом и вирусом иммунодефицита, и сегодня является одной из передовых стран, которые включили медицинские услуги для людей, живущих с ВИЧ/СПИД, в перечень услуг Национального фонда медицинского страхования.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) на 2020 год, в Соединенных Штатах зарегистрированы 1,2 миллиона людей, живущих с ВИЧ. В Казахстане, по предварительным оценкам, их около 33 000. Осознавая серьезность этого заболевания, семнадцать лет назад Президент США Джордж Буш и его жена Лора дали начало PEPFAR – U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief - государственной инициативе по борьбе с мировой эпидемией ВИЧ/СПИДа.
Тогда же, семнадцать лет назад, началось и сотрудничество Правительства США с Казахстаном в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа. За это время удалось расширить перечень услуг, предоставляемых системой здравоохранения людям, живущим с ВИЧ, увеличить доступность профилактических услуг, а также повысить роль общественных организаций в уходе и лечении. Результатом совместной работы стала устойчивая система, которая обеспечивает эффективное и быстрое предоставление услуг в медицинских учреждениях и активно вовлекает население в решение вопросов здравоохранения.
Сегодня сотрудничество Казахстана и PEPFAR сфокусировано на внедрении услуг, подобранных под нужды людей, живущих с ВИЧ, и на развитии программ, которые достигают особо уязвимые слои населения. Одной из основ успешной антиретровирусной терапии является регулярность лечения и постоянное медицинское наблюдение. Пандемия COVID-19 и связанные с ней строгие ограничения нарушили порядок профилактики ВИЧ, тестирования и ухода, но правительство Казахстана проделало большую работу, чтобы защитить людей с ослабленным иммунитетом от риска заражения коронавирусом. Партнеры PEPFAR организовали бесперебойную поставку тестов и медикаментов, обеспечив расширенный доступ к самотестированию на ВИЧ и начав доставку антиретровирусной терапии, туда где она нужна. Эти срочные меры помогли снизить нагрузку на медицинские учреждения, а также избавили людей, живущих с ВИЧ, от лишнего риска, связанного с походом в клинику в период пандемии.
Продолжение работы в условиях пандемии COVID-19 стало возможным благодаря работе равных навигаторов (Peer Navigators) - людей, многие из которых тоже живут с ВИЧ. Равные навигаторы работают в сообществах: предоставляют доступ к быстрым тестам на ВИЧ вне клиник, рассказывают о важности тестирования и лечения и оказывают психологическую поддержку тем, кто только узнал о своем диагнозе. Благодаря новым подходам, таким как доставка лекарств на дом и цифровые платформы для виртуальной поддержки, популярность услуг по профилактике ВИЧ возросла во многих местах. В качестве примера успешной совместной работы в сложных условиях я хочу отметить слаженную деятельность USAID, государственных Центров по профилактике и борьбе со СПИДом и местных партнеров в Восточном Казахстане и в Павлодарской области - с марта 2020 года равные навигаторы лично доставили многомесячный запас антиретровирусной терапии более чем 500 людям.
Во-вторых, уроки, полученные в ходе многолетней борьбы с ВИЧ/СПИД, применимы и к решению множества других текущих и будущих проблем в области здравоохранения. Многолетнее сотрудничество PEPFAR и Министерства Здравоохранения Казахстана способствовало аккумуляции системных навыков, знаний и международного опыта и укрепило способность государства противостоять новым вызовам.
Одним из самых больших достижений сотрудничества я считаю подготовку медицинских кадров -- за время работы в Казахстане PEPFAR подготовил более 300 специалистов, включая врачей, эпидемиологов, и лаборантов. Пандемия COVID-19 показала реальную ценность этой подготовки, ведь каждый проект, выполненный в рамках сотрудничества между правительствами Казахстана и США, каждый медицинский работник и каждая лаборатория, которых мы поддерживаем, формируют устойчивую и эффективную систему, которая может противостоять не только текущим проблемам, как ВИЧ, но и будущим вызовам в области здравоохранения. Именно эти профессионалы были на первой линии ответных мер по COVID-19.
И, в-третьих, я хотел бы отметить важность продолжения работы в этом направлении.
В этом году завершится совместная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), которая носила звучное название “90-90-90”. Ведущие страны поставили перед собой новую цель -- достичь 95-95-95 к 2030 году, что означает диагностировать 95% людей, живущих с ВИЧ, обеспечить антиретровирусную терапию 95% диагностированных и подавить вирус у 95% тех, кто находится на лечении. В этом году Дипломатическая Миссия США вновь подтверждает свою приверженность сотрудничеству с Казахстаном в достижении этих амбициозных целей и установлении контроля над эпидемией.
К сожалению, Центральная Азия является одним из регионов, где заболеваемость ВИЧ растет. На мой взгляд, стигма и дискриминация играют в этом не последнюю роль. Очень важно понимать, что ВИЧ и СПИД - это не приговор, и положительный диагноз не означает невозможность счастливой жизни. Своевременное тестирование и правильный подбор лечения существенно повышают продолжительность и качество жизни ВИЧ-положительных людей. Для тех, у кого благодаря лечению уровень вирусной нагрузки в крови снизился до неопределяемого, риск передачи вируса другим людям существенно снижается.
В это сложное время как никогда важно поддерживать друг друга и протягивать руку помощи тем, кому она особенно нужна. Я рекомендую всем быть внимательными к своему здоровью и узнавать больше о ВИЧ/СПИДе, чтобы защитить себя и искоренить стигму и дискриминацию, связанные с этими заболеваниями. Каждый из нас может внести вклад в здоровье общества.