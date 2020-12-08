Пандемия, которую мы можем остановить

1 декабря мир отметил Международный День борьбы с ВИЧ/СПИД, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вновь обратить внимание на эту глобальную проблему, отметить успехи в борьбе с ней и оценить предстоящие нам вызовы.

Во-первых, за прошедший период Казахстану удалось достигнуть значительных успехов в этой области. 40 лет назад ВИЧ считался смертным приговором во многих уголках планеты. Сейчас же, впервые в современной истории, появилась возможность контролировать эту пандемию, несмотря на отсутствие вакцины. Казахстан добился значительного прогресса в реализации ключевых стратегий в борьбе с ВИЧ/СПИДом, включая внедрение более эффективных схем антиретровирусного лечения с меньшим количеством побочных эффектов. В 2020 году Правительство Казахстана предоставляет антиретровирусную терапию почти 19 211 людям, живущим с ВИЧ, что на 42% выше показателей 2018 года. Казахстан внедряет системные изменения в процесс борьбы с синдромом и вирусом иммунодефицита, и сегодня является одной из передовых стран, которые включили медицинские услуги для людей, живущих с ВИЧ/СПИД, в перечень услуг Национального фонда медицинского страхования.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) на 2020 год, в Соединенных Штатах зарегистрированы 1,2 миллиона людей, живущих с ВИЧ. В Казахстане, по предварительным оценкам, их около 33 000. Осознавая серьезность этого заболевания, семнадцать лет назад Президент США Джордж Буш и его жена Лора дали начало PEPFAR – U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief - государственной инициативе по борьбе с мировой эпидемией ВИЧ/СПИДа.

Тогда же, семнадцать лет назад, началось и сотрудничество Правительства США с Казахстаном в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа. За это время удалось расширить перечень услуг, предоставляемых системой здравоохранения людям, живущим с ВИЧ, увеличить доступность профилактических услуг, а также повысить роль общественных организаций в уходе и лечении. Результатом совместной работы стала устойчивая система, которая обеспечивает эффективное и быстрое предоставление услуг в медицинских учреждениях и активно вовлекает население в решение вопросов здравоохранения.

Сегодня сотрудничество Казахстана и PEPFAR сфокусировано на внедрении услуг, подобранных под нужды людей, живущих с ВИЧ, и на развитии программ, которые достигают особо уязвимые слои населения. Одной из основ успешной антиретровирусной терапии является регулярность лечения и постоянное медицинское наблюдение. Пандемия COVID-19 и связанные с ней строгие ограничения нарушили порядок профилактики ВИЧ, тестирования и ухода, но правительство Казахстана проделало большую работу, чтобы защитить людей с ослабленным иммунитетом от риска заражения коронавирусом. Партнеры PEPFAR организовали бесперебойную поставку тестов и медикаментов, обеспечив расширенный доступ к самотестированию на ВИЧ и начав доставку антиретровирусной терапии, туда где она нужна. Эти срочные меры помогли снизить нагрузку на медицинские учреждения, а также избавили людей, живущих с ВИЧ, от лишнего риска, связанного с походом в клинику в период пандемии.

Продолжение работы в условиях пандемии COVID-19 стало возможным благодаря работе равных навигаторов (Peer Navigators) - людей, многие из которых тоже живут с ВИЧ. Равные навигаторы работают в сообществах: предоставляют доступ к быстрым тестам на ВИЧ вне клиник, рассказывают о важности тестирования и лечения и оказывают психологическую поддержку тем, кто только узнал о своем диагнозе. Благодаря новым подходам, таким как доставка лекарств на дом и цифровые платформы для виртуальной поддержки, популярность услуг по профилактике ВИЧ возросла во многих местах. В качестве примера успешной совместной работы в сложных условиях я хочу отметить слаженную деятельность USAID, государственных Центров по профилактике и борьбе со СПИДом и местных партнеров в Восточном Казахстане и в Павлодарской области - с марта 2020 года равные навигаторы лично доставили многомесячный запас антиретровирусной терапии более чем 500 людям.