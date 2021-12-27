Индиана Джонс вне закона

Народная молва с легкой руки киношников и некоторых журналистов создала вокруг черных копателей ореол благородных и смелых охотников за сокровищами.
Индиана Джонс – не самый любимый герой археологов, скорее наоборот. Последователей у него в Казахстане немало. Меня время от времени хотят познакомить с людьми, которые обзавелись собственными металлоискателями и занимаются поиском кладов, мол, возьмите их в команду охотников за петроглифами, они тоже увлекаются историей. Пару раз просили проконсультировать удачливых кладоискателей с чемоданами артефактов, с которыми они не знают, что делать. Отказалась. Для меня такие люди нерукопожатные.
Если стряхнуть с черных копателей романтический флер, то в остатке получится, что они вовсе не герои, а банальные мародеры, грабящие древние могилы и поселения. Во все времена общество осуждало людей за мародерство. А с нами что-то не так?
По свидетельству археологов, в некоторых регионах, например, в Восточно-Казахстанской области, деятельность черных копателей достигла просто катастрофических размеров. Лютуют они и в Жетысу. Нам тоже приходилось сталкиваться, скажем так, результатами деятельности черных копателей.
Несколько лет назад в горах Баян-Журек, Алматинской области, во время международной казахстанско-американской археологической экспедиции археологи обнаружили, что значительная часть «ящиков», захоронения эпохи бронзы, раскопана, причем, сравнительно недавно, даже трава не успела вырасти. Вскрывали погребения не целиком, а только те участки, где, видимо, металлоискатель определил бронзу или золото. Или вот пример 2020 года: в Кугалах грабители пытались проникнуть в погребальную камеру царского кургана, несколько дней копали лопатами. А в ущелье Кастек уже другие люди использовали тяжелую технику – экскаватор и у всех на глазах прорыли многометровую траншею. Никто из жителей не сообщил о творящемся беспределе в полицию. А вот еще: рядом с фермой одного нашего знакомого чабана черные копатели устроили грандиозные раскопки кургана, он пытался их остановить, но силы оказались неравны.
А во что превратили черные копатели уникальное городище Илибалык, расположенное рядом с селом Ушарал Панфиловского района Алматинской области? Мы побывали там ранней весной. Вся территория поселения в грабительских ямках. Говорят, что даже в могилах рылись, снимали нательные кресты со скелетов.
Город Илибалык, он же Иланбалех, а в китайских источниках Или-бали, упоминается в документе короля Киликийской Армении Гетума I в 1254 году. Но точное местонахождение этого объекта археологам удалось определить не сразу. Благодаря археологическим раскопкам, которые проводятся на этом городище с 2014 года, ученые смогли получить доказательства того, что это и есть древний город Илибалык.
Немаленькое по площади городище, заросшее деревьями и кустарником, через которое протекает речушка, расположено рядом с большим селом. При грамотном подходе из него может получиться замечательный туристический объект. Вся основная инфраструктура – визит-центр, гостевые дома, кафе – отлично расположится в селе — лишние деньги местным жителям не помешают. Но для того, чтобы сделать Илибалык объектом паломничества туристов, его надо как следует изучить, то есть провести полноценные раскопки, добыть и обработать артефакты, отреставрировать сохранившиеся стены и мостовые, это труд и время. Археологи не один год ведут здесь раскопки. И всё бы хорошо, но грабители работают быстрее. И никто им не указ. Чабаны из села Ушарал, с которыми беседовали, пожаловались, что черные копатели – их здесь работает несколько самостоятельных групп – ведут себя очень агрессивно и угрожают.
В наш приезд мы не смогли исследовать всю территорию, чуть потеплело и ноги начали проваливаться в оттаявшую почву по щиколотку, но и то, что увидели, потрясло. С акимом села встретиться не удалось, переговорили только по телефону. Он пытался нас убедить в том, что охраной памятника археологии должен заниматься лесхоз, на территории которого располагается городище. Не убедил. А вот участковый даже проехал с нами на городище и пообещал, что будет держать этот вопрос на контроле.
Да, среди черных копателей встречаются мечтатели, которых приключенческие фильмы и романы сподвигли купить металлоискатели и в свободное от работы время отправиться на поиски сокровищ. Их меньшинство.
Большая часть – профессиональные мародеры, для которых грабеж могил и поселений предков превратился в бизнес. Среди них немало весьма образованных людей. Они охотятся за археологической информацией, тусуются рядом с археологами, пытаются их даже в компаньоны взять, работают с первоисточниками, имеют высокоточные карты. Хорошие актеры. Бывает, что разыгрывают даже целые спектакли для окружающих, чтобы убедить, мол, мы не воры, а приличные люди. В некоторых районах Жетысу нынче очень популярно представление под названием «Мой дедушка при бегстве в Китай от советской власти зарыл клад в могиле предка и велел мне при возвращении на родину забрать семейные ценности». И вот что огорчает, в такую ложь верят не только простые люди, но и чиновники с полицией.
Такие команды черных копателей хорошо организованы и укомплектованы техникой и автомобилями. У них налажены рынки сбыта, в том числе и за границу. Имеется даже собственное объединение, причем, официально зарегистрированное, и не одно. К членству прилагаются удостоверения с печатями и подписями и памятка, в которых прописано, что они якобы имеют право вести раскопки. Пойманные на месте преступления члены этой организации суют документы в лицо участковым и сотрудникам акиматов и так уверенно отстаивают свою правоту, что чиновники чаще всего отступают.
Все это игра на публику, психологическая атака. На самом деле они прекрасно знают о том, деятельность их незаконна.
В Законе Республики Казахстан «Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия» от 26 декабря 2019 года прописано, что осуществление археологических работ на территории Республики Казахстан допускается при наличии лицензии на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры и (или) археологических работ. Мало того, физические и юридические лица, осуществляющие археологические работы, обязаны за десять календарных дней до их начала оизвестить местные исполнительные органы о начале археологических работ, а после еще и провести работы по консервации объекта, восстановить участки земли и другие природные объекты, нарушенные вследствие проведения археологических работ.
Вне закона и металлоискатели. Однако в Казахстане есть тьма фирм, которые продают или сдают в аренду эти приборы. И никто их не контролирует. Товар перекинули из России, в которой охотникам за древностями с металлоискателями объявили настоящую войну. А вот наша полиция особо не интересуется черными копателями, поэтому они и ведут себя так активно, а временами и нагло, создают блоги и в открытую, делясь своими успехами, выкладывают фото и видео в Instagram добытых преступным способом артефактов.
Их речи про интерес к истории и наследию предков только для публики. За действиями черных копателей кроется вполне конкретный коммерческий интерес. Причем, зарабатывают они отнюдь не на продажах ценных артефактов в музеи. Музеи не покупают предметы старины, добытые преступным способом. И коллекционеры, которые действуют легально, тоже предпочитают не иметь дела с подобными экспонатами. Приобретают их обычно люди, далекие от истории, мол, это нынче круто. Дело в том, что предметы старины из нелегальных раскопок не представляют ценности для музеев и ученых.
У археологических артефактов все как у людей – должна быть родословная или биография, иногда эта информация в разы ценнее самого предмета. Происхождение – вот что ценно! Артефакт от черного копателя, как собака без родословной, вроде и красивая, и породистая, а за дорого не продашь. На черном рынке относительно успешно реализуются только древние монеты.
А что же происходит с изделиями из металла, которые черные археологи в огромных количествах добывают в могильниках и не могут продать? Говорят, их отправляют, нелегально, конечно, на… переплавку в Китай или в Бишкек — вывоз археологических предметов из страны под запретом. Все эти наконечники стрел и копий эпохи бронзы, навершия тюркских знамён, пряжки, пуговицы, бляшки, сосуды, украшения, наше достояние, культурное наследие предков, становятся металлическим ломом. Однако, цена повыше, чем за железки с помойки. А вот почему?
В конце 90-х Алматы наводнили статуэтки Будды, которые якобы нашли в огромном количестве при раскопках в Кыргызстане. Чтобы придать им легитимность, фигурки принесли на экспертизу в Институт археологии имени А. Х. Маргулана. Карл Молдахметович Байпаков, специалист по средневековью, сразу определил, что это новодел.
Кое-кто считает, что между археологами и черными копателями нет особой разницы. На самом деле – пропасть, которую не перейти, не перепрыгнуть. Да, археологи при раскопках в некоторых случаях, как и черные копатели, разрушают памятники до основания. Разница в том, что мародеры, охотясь за предметами старины, уничтожают важную информацию о памятнике, иногда гораздо более ценную, чем артефакты. Образуются не просто белые пятна истории, а черные дыры, которые ничем не залатать и не восполнить.
Можно ли остановить разграбление наследия предков черными копателями? Да, если управления культуры акиматов и центры историко-культурного наследия, а также полиция, наконец, начнут контролировать ситуацию. Ну, и на защиту наследия предков должна встать общественность! И такие примеры, единичные пока, но есть. Так в Кугалинской долине, Алматинская область, черные копатели попытались вскрыть царский курган. Их заметили рыбаки и сообщили участковому, который поступил согласно своим должностным обязанностям: задержал нарушителей и составил протокол. Позже лаз при участии Центра охраны историко-культурного наследия Алматинской области закопали. И теперь курган с залеченной раной как прежде украшает долину.
А еще мне нравится история про чабана, который камчой прогнал черных копателей со своей территории. Старику давно за семьдесят. Он и нам сначала не разрешил «охотиться» за петроглифами на его территории, мол, от туристов один вред, мусорят, костры разводят. Но потом, узнав, что мы из команды, которая защищает археологические памятники гор Архарлы, пригласил на чай. Мы оставили ему контактные телефоны, наши и Центра охраны историко-культурного наследия Алматинской области. Пока не звонил. Недавно проезжали мимо, все курганы на месте и чистота идеальная.