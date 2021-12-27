Индиана Джонс вне закона

А во что превратили черные копатели уникальное городище Илибалык, расположенное рядом с селом Ушарал Панфиловского района Алматинской области? Мы побывали там ранней весной. Вся территория поселения в грабительских ямках. Говорят, что даже в могилах рылись, снимали нательные кресты со скелетов.

Город Илибалык, он же Иланбалех, а в китайских источниках Или-бали, упоминается в документе короля Киликийской Армении Гетума I в 1254 году. Но точное местонахождение этого объекта археологам удалось определить не сразу. Благодаря археологическим раскопкам, которые проводятся на этом городище с 2014 года, ученые смогли получить доказательства того, что это и есть древний город Илибалык.

Немаленькое по площади городище, заросшее деревьями и кустарником, через которое протекает речушка, расположено рядом с большим селом. При грамотном подходе из него может получиться замечательный туристический объект. Вся основная инфраструктура – визит-центр, гостевые дома, кафе – отлично расположится в селе — лишние деньги местным жителям не помешают. Но для того, чтобы сделать Илибалык объектом паломничества туристов, его надо как следует изучить, то есть провести полноценные раскопки, добыть и обработать артефакты, отреставрировать сохранившиеся стены и мостовые, это труд и время. Археологи не один год ведут здесь раскопки. И всё бы хорошо, но грабители работают быстрее. И никто им не указ. Чабаны из села Ушарал, с которыми беседовали, пожаловались, что черные копатели – их здесь работает несколько самостоятельных групп – ведут себя очень агрессивно и угрожают.

В наш приезд мы не смогли исследовать всю территорию, чуть потеплело и ноги начали проваливаться в оттаявшую почву по щиколотку, но и то, что увидели, потрясло. С акимом села встретиться не удалось, переговорили только по телефону. Он пытался нас убедить в том, что охраной памятника археологии должен заниматься лесхоз, на территории которого располагается городище. Не убедил. А вот участковый даже проехал с нами на городище и пообещал, что будет держать этот вопрос на контроле.

