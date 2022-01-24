О власти символов

Нари Шелекпаев, историк, ассоциированный профессор Европейского Университета в Санкт-Петербурге, специально для Vласти

Роль символического в политике огромна. События со временем забываются, их смысл теряет остроту, а символы остаются. Наиболее ярким символом событий января 2022 года были не горящие и разграбленные здания в Алматы, и даже не кадры с войсками ОДКБ, прибывшими в Казахстан для охраны страны от «террористов». Это был снесенный памятник президенту Назарбаеву в Талдыкоргане. Лежащий на морозной земле бюст символизировал конец эпохи.

В 2019 году я писал о том, что переименование столицы Казахстана в честь первого президента было шагом недальновидным. Этот шаг имел плохие последствия для имиджа страны за рубежом, а внутри нее вызвал раздражение и шквал иронических комментариев. С точки зрения политической коммуникации, переименование 2019 года было провалом: никто не пытался убедить граждан в важности и нужности этой инициативы, их просто поставили перед свершившимся фактом.

Переименование 2019 года было ключевым символом задумывавшегося в тот момент властного транзита внутри правящей элиты: первый президент уходил со своего поста, его преемник увековечивал роль своего предшественника. Но транзит, увы, пошёл не по написанному сценарию. В начале 2022 года это привело к парадоксальной ситуации: топоним «Нур-Султан» исчез из публичного дискурса — СМИ и публичные фигуры перестали называть столицу Казахстана своим официальным именем. Что до обычных граждан, «Нур-Султан» так и не прижился в обиходе: люди продолжают использовать старое название столицы, «Астана», несмотря на переименование. Как генератор неприязни, нелюбимый новый топоним оказался для новой власти миной замедленного действия: сторонников у него не было и нет, противников бесчисленное множество, а менять название столицы страны каждые три года — дело затратное и крайне сомнительное для репутации страны.