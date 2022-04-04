Записки об украинской войне. Записка третья

В формулировке перспективы цивилизационная парадигма указывает на точку отправления. В основе последней лежит идея о культуре, что прикрывает власть, позволяя затеряться ее маневрам в своем многослойном узоре. Можно сказать иначе: культура соотносится к власти так же, как и цивилизация к империи. А ведь о российском империализме пишут наиболее осведомленные западные эксперты. Правда, если внимательно вчитаться в аргументы, проблема заключается не в самом империализме, не в насилии, связанным с ним, а в том, что Россия берет не по рангу. «[Для России] стремление соответствовать статусу великий державы, говорит в недавнем интервью Стивен Коткин, главный специалист по сталинской эпохе, оборачивается борьбой, но ей не удается [добиться этого], поскольку Запад оказывается всегда сильнее.» Под видом критики уже всем известного Миршхаймера, Адам Туз, историк мировых кризисов межвоенного времени, схожим образом смещает фокус с империализма в целом на просчет отдельно взятой России, вызванный переоценкой своих возможностей и недооценкой способности Украины к эффективному сопротивлению. В статье, посвященной, скорее, американской, нежели российской, внешней политике, Нил Фергюсон замечает, что перед тем, как увязнуть в Украине, Путин завяз в навеянных имперским прошлым «псевдоисторических» аналогиях. Напомним, что сам Фергюсон является известным апологетом Британской империи, но, видимо, в сравнении с этим историческим брендом, российский империализм является товаром контрафактным. Quod licet Iovi, non licet bovi.

Понятно, что, как и сто с лишним лет назад, так и сейчас, Россия – «слабое звено в цепи империализма». Не лишен закономерности и следующий факт: российский империализм, оформившись в Украине в середине 17 века и тут же испытавший мощнейших кризис перерождения в эпоху революции и гражданской войны, не мог не вернуться в Украину, чтобы там попытаться само утвердиться. Наблюдаемое, однако, более всего напоминает предсмертную агонию, что, конечно, можно отнести к явлениям положительным уже потому, что изъятие имперскости из российской государственной модели заставит многих задуматься над природой своего преклонения перед силой.

Но вот отсутствие должной саморефлексии у критиков российского империализма сильно бьет по релевантности их анализа. Создается ощущение подготовки почвы для замены одного гегемона другим – перспективы совсем не радужной. Ведь выходящая далеко за рамки борьбы Украины за ее право быть в Европе, наша солидарность с ней – это, как минимум, солидарность небольших и уязвимых государств на глобальном антиимпериалистическом фронте. В идеале же она связанна с надеждой на преодоление вопиющего политического неравенства в движении к признанию не цивилизационных единиц, но человечества – т.е. к признанию общности задач, вызовов, и судьбы.



Мир без империй утопичен, поскольку не имеет прецедентов. Но этот образ сохраняет однозначное и последовательное неприятие империализма, каким бы он не был – восточным или западным, формальным или неформальным, объявляющим спецоперации по денацификации, или же крестовые походы во имя демократии. Такой моральный абсолютизм – единственная верная отповедь релятивистам путинского типа с их лукавыми «а у вас» и «как насчет». Этим принципом мы руководствуемся сейчас и его же нужно придерживаться в будущем, особенно учитывая малую вероятность предоставления ареола героизма и места на правильной стороне истории следующему объекту сверхдержавной агрессии.