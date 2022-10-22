До чего доводит язык?

Что касается пресловутой карты гостеприимства, которую где только не разыгрывают, то думаю, что гостеприимство — это вообще-то общечеловеческая ценность и она должна в равной степени работать в любой стране. В Казахстане с этим все более чем в порядке — спецЦОНы организовали, где-то даже на сигареты скидывались.

Должны ли мы быть заложниками такого вида гостеприимства, когда выбор говорить на государственном языке с гражданами других стран приравнивается к национализму? Нет. Говорить на государственном языке с кем бы то ни было — это не национализм и уж тем более не проявление низкой культуры. Я вижу большую разницу между тем, чтобы оказывать адекватное гостеприимство и тем, чтобы отстаивать интересы своей страны, культуры и языка. И то, и другое — признаки здоровой нации, не противоречащие друг другу.

Да, мы знаем русский язык, но мы его не выбирали — он достался нам в наследство от пары с лишним столетий сложных отношений «метрополия — колония». Пока национальные языки советских республик переводились на кириллицу и теряли большие пласты литературы и письменных источников, русский язык доминировал и становился ключевым в доступе к образованию, карьере, культуре — к лучшей жизни.

А сейчас мы можем выбирать, и все чаще этот выбор падает на казахский язык. То, что мы наблюдаем в Казахстане — часть большого трансформационного процесса на большой территории, которая когда-то называлась Советский Союз. Где-то быстрее, как в Узбекистане или Азербайджане, где-то — дорогой ценой, как в Грузии и Украине, где-то, как в Казахстане, — 30 лет и пока петух не клюнул (извините).

Пора признать — мы не знаем/учим/говорим на казахском языке не потому что училка в школе плохо вела урок, учебная программа была слабой, а правительству так и не удалось создать должные условия. Да, все это было. Но во многом эта ситуация сложилась потому что нам всё это время было комфортно с одним языком и этим языком был русский. Русский язык по-прежнему открывал нужные двери и давал ощущение причастности к «прогрессивной части общества». Но ситуация изменилась и игнорировать это, как минимум, недальновидно.

Я думаю, что отрицание казахского языка часто случается от страха, от осознания собственной уязвимости. Это страх потерять привилегию русскоязычного человека, потерять некий комфорт монолингва. Это страх потерять контроль, ведь если ты не понимаешь, то оказываешься в более слабой позиции. Поэтому хочется обесценить язык («На казахском нет контента!»), превратить его в инструмент агрессии («Это национализм»). Но на самом деле язык — это средство коммуникации. Не только, чтобы общаться на нем, но и в более широком смысле — чтобы заявить о своей принадлежности к той или иной нации. Мен Қазақстанның азаматы болғандықтан қазақша сөйлеймін.