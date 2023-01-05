Как трактовка Кантар влияет на наше настоящее и будущее?

Понятно, что туман в отношении январских событий напускается искусственно. Ведь вся поступающая информация от официальных лиц строго цензурируется, а Токаев наотрез отказался проводить международное расследование. По прошествии 12 месяцев так и непонятно, в чем конкретно обвиняются главные подозреваемые. Складывается впечатление, что те структуры, которые занимаются расследованиями этих событий, в первую очередь сами не заинтересованы в раскрытии правды.

Но скупость официальных источников резко контрастирует с активностью пула блогеров и экспертов, щедро комментирующих произошедшее в духе “все же очевидно”. Устами различных источников обществу навязывается версия о попытке захвата власти со стороны родственников первого президента. Якобы эти люди заранее спланировали провокации и массовые беспорядки, чтобы вынудить Токаева покинуть свой пост.

В этой версии акценты расставлены так, что январские события – это не про массовые акции протестов, в которых участвовали сотни тысяч людей по всей стране, а всего лишь разборки элит. А участники митингов – это не более, чем управляемая толпа, которыми воспользовались некие организаторы в своих корыстных целях.