Женщина, которая развелась

В детстве и юношестве меня пугала мысль о разводе. Серьезные отношения и брак казались мне чем-то конечным, высеченным в камне. А развод — это как громко признаться в ошибке. Не то, чтобы мне это вбивали в голову, просто в воздухе витало это предубеждение: развод для женщины считался клеймом. Неудивительно, ведь именно о женщинах, а не мужчинах уничижительно говорили –– «Б/У», «с прицепом» (естественно, говорили так мужчины), словно обсуждая не человека с волей, чувствами и судьбой, а какую-то ржавую иномарку, пригнанную в девяностых из ГДР.

К счастью, я росла, а вместе с тем отступали стереотипы. Тем более вокруг меня всегда было много женщин, которые когда-то развелись со своими мужьями или разошлись с многолетними партнерами. Они часто самостоятельно воспитывали детей, зарабатывали. Это мои старшие родственницы, мамы моих школьных подруг, мамины приятельницы, наши соседки. И в то же время я видела достаточно женщин, которые «терпели ради детей». Кто в итоге из них были несчастливее и счастливее — те, кто сохраняли брак или те, кто уходили, могут рассказать лишь они сами. Но в том, что те из них, кто выбрали не жить с тиранами, алкоголиками и насильниками точно были здоровее и живее я уверена абсолютно точно.

Я думаю, что женщины, решившиеся на развод — одни из самых смелых женщин. Особенно в Казахстане. Можно подумать, что уйти из отношений, в которых нет уважения, любви, понимания и поддержки — это самый правильный и нужный шаг. Так и есть — это логично. Но чтобы решиться на этот шаг женщинам в Казахстане важно иметь крепкую поддержку близких или хотя бы отсутствие препятствий с их стороны. Ведь помимо практически всегда пошатнувшегося финансового статуса и необходимости заново налаживать быт, женщины часто встречают осуждение, пристыжение и, как в случае с Айтеновой, запредельный уровень презрения и ненависти.

Да что говорить об осуждении в обществе, если само государство препятствует разводам? Судьи на местах увеличивают срок примирения со стандартного месяца на больший, отговаривают супругу разводиться, предлагая хорошо подумать и сходить к семейному психологу. Об этом, думаю, могут рассказать многие женщины, прошедшие процедуру расторжения брака. Ради фасада «образцовой» семьи государство и подобные Айтеновой персоны готовы изжить ни одну сотню реальных женщин. Ведь что для них женщина? — Набор функций и объект.

Меруерт Айтенова завуалировано говорит о сексе (конечно, она не может открыто произнести это слово — СЕКС). Но что-то мне подсказывает, что это самое главное в ее нарративе и это, конечно, один из главных столпов сохранения брака. Как можно допустить, чтобы у женщины было более одного сексуального партнера? Это просто немыслимо для морализаторов, им нельзя такого допустить!

«Тәтті төсектің дәмін сездірген еркек…» –– об этом, думаю, не Айтеновой говорить. Только если она не была третьей в этой постели.

И Айтенова, и весь государственный аппарат, на самом деле боится не разводов. Они боятся свободной и самостоятельной казах(стан)ской женщины, которая любит и ценит себя, знает, что такое оргазм и не страшится перемен, потому что знает, чего хочет; женщины, которая проживет без мужчины или найдет себе другого или даже другую, а может их будет много? Они боятся женщины, которая выберет себя и свое счастья вместо приношения себя в жертву детям, которые даже не в курсе о том, что их мать, потерявшая всякую опору, собирается с собой сделать. Ведь именно с таких – свободных и освобожденных женщин начинаются настоящие перемены. И женщины Казахстана с каждым днем приближают эти новые времена. Пожалуйста, не мешайте нам.