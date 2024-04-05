Почему слушания по делу об убийстве Салтанат Нукеновой невозможно смотреть, и почему не смотреть их нельзя

Для убийства нет оправдания. Кроме случаев, когда это защита собственной жизни или жизни близких, которым угрожает опасность. Разумеется, аргумент угрозы для собственной жизни было бы невозможно использовать – с учетом записей с видеокамер, физического преимущества обвиняемого, а также того факта, что убийца и жертва находились на территории, полностью подконтрольной мужчине, где он обладал полной властью. Все, что ему оставалось на суде – прибегнуть к старым добрым патриархальным установкам в надежде манипулировать присяжными.

Если вам кажется, что ни одному человеку в здравом уме не придёт в голову, что убийство можно «заслужить», если ведешь себя «не так», то вчитайтесь в слова, которые мне написала женщина, которая также следит за процессом: «У меня дочь. Беременна второй. Мне очень страшно за них… Даже муж сказал, что мужчины просто так не убивают, наверное, что-то натворила. Мне теперь противно смотреть в его сторону. Страшно».

Действительно, страшно то, что речь подсудимого на третий день была построена на некоем знании, какая линия защиты имеет шанс на отклик в патриархальном сознании. Многим из нас в какой-то момент хотелось думать, что Куандык Бишимбаев ментально нездоров. Так защищалось наша психика при столкновении со злом. Но ужас ситуации в том, что подсудимый – здоровый, закономерный даже сын системы, бенефициар страны, в которой процветает коррупция, где женщины поражены в правах, где до сих пор не криминализировано бытовое насилие. Пока следующие обстоятельства могут часами упоминаться в речи подсудимого, не прерванные словами судьи “это не относится к сути дела”, в опасности остаются все женщины страны. Каждая женщина.

1. Пила алкоголь.

2. Использовала обсценную лексику.

3. Имела отношения до него, чем вызвала ревность.

4. Посмела уходить от него 12 раз.

5. Довела его своей “агрессией”.

6. Получала от него подарки.

7. Была “истеричкой”.