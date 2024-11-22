Циничное государство

Ирина Гумыркина, Власть, иллюстрация Данияра Мусирова
Когда в Казахстане приняли закон «Об ответственном обращении с животными», казалось, что мы наконец-то встали на путь цивилизованных стран. Однако спустя два года власти решили внести в закон поправки, которые фактически разрешают массовые убийства бродячих и потерявшихся животных.
Депутаты предлагают применять эвтаназию спустя 15 дней после отлова, если за животными не пришли хозяева. Власти не скрывают, что не хотят тратить деньги на содержание животных в отлове. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прямо заявил, что «бюджет нерезиновый», поэтому вместо того, чтобы создать «нормальные» условия содержания животных в отловах, лучше применять эвтаназию. Депутат мажилиса Анас Баккожаев на прошедшем в четверг обсуждении поправок тоже сказал, что у государства «нет денег».
Те, кто выступает за принятие поправок в закон, аргументируют свою позицию также тем, что бродячие животные нападают на людей, на детей. Мол, программа отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска животных не работает. Поэтому лучше выбрать меньшее из двух зол.
Но все прекрасно знают и понимают, что никакой человечной эвтаназии для животных не будет. Как нет никакой фото- и видеофиксации каждого этапа работы служб отлова – никто эти стандарты не выполняет. Более того, в отлов часто попадают породистые собаки, в том числе и собаки породы тазы, о которой был принят отдельный закон.
Закон о сохранении казахских пород собак – тазы и тобет – был принят в стране по поручению президента. Но чем другие собаки хуже? Тем, что о них не высказался глава государства, не дал конкретное поручение защищать всех без исключения животных? Кстати, закон о казахских породах собак был разработан за полтора месяца и принят через четыре месяца после поручения президента. А Институт коневодства для сохранения казахских пород лошадей создали спустя четыре дня после того, как Касым-Жомарт Токаев поручил это сделать. Принять же закон о жестоком обращении с животными зоозащитники просили несколько лет.
Эти примеры говорят о том, что когда речь идет о выгоде, то все решается быстро и с пользой для властей. Но там, где этой выгоды нет (какая польза от миллионов бездомных собак?), то государство не стремится решать проблему и прислушиваться к гражданскому обществу. Так власти упорно пытались «регулировать» численность сайгаков, хотя общественники и зоозащитники били тревогу. Так же власти не могут (или не хотят) найти истинные причины катастрофического сокращения популяции каспийских тюленей.
У государства часто «нет денег» на решение общественно-важных вопросов. Но находится бюджет на проекты, которые никакой пользы обществу не принесут – только экономическую выгоду стране. С одной стороны, это хорошо. Но с другой – чиновники часто говорят о нравственном воспитании, о том, что казахстанцам нужно с детства прививать чувство гордости за страну и учить быть полезными государству. Но о какой нравственности можно говорить с высоких трибун, если с тех же трибун звучат призывы к жестокости или демонстрируется абсолютная глухота «слышащего государства»?
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