Циничное государство

Но все прекрасно знают и понимают, что никакой человечной эвтаназии для животных не будет. Как нет никакой фото- и видеофиксации каждого этапа работы служб отлова – никто эти стандарты не выполняет. Более того, в отлов часто попадают породистые собаки, в том числе и собаки породы тазы, о которой был принят отдельный закон.

Закон о сохранении казахских пород собак – тазы и тобет – был принят в стране по поручению президента. Но чем другие собаки хуже? Тем, что о них не высказался глава государства, не дал конкретное поручение защищать всех без исключения животных? Кстати, закон о казахских породах собак был разработан за полтора месяца и принят через четыре месяца после поручения президента. А Институт коневодства для сохранения казахских пород лошадей создали спустя четыре дня после того, как Касым-Жомарт Токаев поручил это сделать. Принять же закон о жестоком обращении с животными зоозащитники просили несколько лет.

Эти примеры говорят о том, что когда речь идет о выгоде, то все решается быстро и с пользой для властей. Но там, где этой выгоды нет (какая польза от миллионов бездомных собак?), то государство не стремится решать проблему и прислушиваться к гражданскому обществу. Так власти упорно пытались «регулировать» численность сайгаков, хотя общественники и зоозащитники били тревогу. Так же власти не могут (или не хотят) найти истинные причины катастрофического сокращения популяции каспийских тюленей.

У государства часто «нет денег» на решение общественно-важных вопросов. Но находится бюджет на проекты, которые никакой пользы обществу не принесут – только экономическую выгоду стране. С одной стороны, это хорошо. Но с другой – чиновники часто говорят о нравственном воспитании, о том, что казахстанцам нужно с детства прививать чувство гордости за страну и учить быть полезными государству. Но о какой нравственности можно говорить с высоких трибун, если с тех же трибун звучат призывы к жестокости или демонстрируется абсолютная глухота «слышащего государства»?