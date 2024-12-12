Закон и порядок. Не для всех

На протяжении двух лет после Январских событий в большинстве своих выступлений президент Казахстана использовал словосочетание «диктатура закона», описывая требование для граждан жить по правилам. В 2024-м риторика смягчилась только в смысле формулировки – теперь правило называется на американский манер «закон и порядок».

Именно требованиями «закона и порядка» полиция объяснила в четверг возбуждение уголовного дела против Каржаубая Нурымова, отца убитого16-летнего Шерзата Полата. Полиция сообщает, что Нурымов, который после похорон брата (полиция настаивает на том, что это было самоубийство) протестовал и пытался привлечь внимание к бедам своей семьи, повредил имущество некоего гражданина. Поэтому человек, потерявший за два месяца двух близких людей – сына и брата – отбывает 15-суточный административный арест и стал фигурантом уголовного дела.

«Закон и порядок» по логике полиции запрещает Нурымову протестовать, его сестре (тоже арестована, ей грозит депортация) – снимать видео протеста, другим близким – высказываться на эту тему.

Закон и порядок действует, уверяет полиция. Но не договаривает.

Принцип может не работать, когда полиция публикует предсмертные сообщения брата Нурымова, а затем сообщает, что получила на это разрешение семьи. Сообщает устами вице-министра внутренних дел Санжара Адилова и опровергается адвокатами семьи.

Принцип «закона и порядка» не толкает в отставку первого вице-министра МВД Бауржана Аленова. Он руководил полицией Алматинской области до 7 октября этого года, когда пошел на повышение. Именно при нем в Талгаре произошло убийство Шерзата Полата. Все подчиненные Аленова были наказаны увольнением, но его карьера никак не пострадала. Более того, он приезжал в регион, чтобы комментировать ход уголовного дела.

Каждый шаг в деле об убийстве Шерзата Полата полиция совершала только после общественного резонанса. Не признавала (и не признает) существование ОПГ. Брала под защиту семью подростка только после того, как был сожжен их дом (подозреваемых в поджоге до сих пор не нашли). Отрицала угрозы в адрес семьи, несмотря на многочисленные заявления об обратном.