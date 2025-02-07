Как «Болашак» становится программой академического туризма для госслужащих?

Салтанат Джаненова, лектор по госполитике Бристольского университета
Последние изменения, внесенные в программу «Болашак», дают чиновникам приоритетное право на поездки за рубеж для прохождения стажировок, языковых курсов и обучения на магистратуре за счет налогоплательщиков. Эти привилегии возвышают их над остальными гражданами, а также идут вразрез с поручениями президента Касым-Жомарта Токаева о «тотальной экономии» бюджета и недопущению «академического туризма» госслужащих.
Научные стажировки по программе «Болашак» неоднократно подвергались критике. Во время послания в сентябре 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что их нельзя превращать «в некую синекуру и академический туризм».
Несмотря на это, госслужащие продолжают получать привилегии по этой программе. Во-первых, в марте 2024 года список тех, кому можно проходить стажировки в зарубежных университетах и научно-исследовательских центрах пополнился льготной категорией «государственные служащие». Длительность стажировок составляет до 1 года.
Во-вторых, 2 февраля 2025 года вступили в силу изменения в правила отбора претендентов для присуждения стипендии «Болашак». Они открыли лазейку чиновникам для прохождения языковых курсов и обучения на магистратуре за рубежом на льготных условиях.
Министр науки и высшего образования, Саясат Нурбек, на всех площадках рассказывает о планах открытия 27 филиалов зарубежных вузов в Казахстане, 7 из которых уже начали работу. В то же время, министерство и оператор «Болашак» намерены отправлять госслужащих на дорогостоящие языковые курсы за рубеж, хотя условия для языковой подготовки уже созданы в Казахстане.
Стоимость годичной языковой подготовки за рубежом примерно равна стоимости обучения на магистратуре. Вдобавок к этому авиаперелет и ежемесячная стипендия почти в $2000 на каждого стипендиата.
Вместо того, чтобы оставить бюджетные деньги в стране и поддержать отечественные университеты в период бюджетного кризиса, министр принимает нерациональные решения в угоду бюрократии. Языковые курсы за рубежом для чиновников – это и есть «академический туризм» за счет налогоплательщиков.
В-третьих, госслужащие стали одной из приоритетных категорий претендентов на стипендию «Болашак» для обучения на магистратуре. Это означает, что при всех прочих равных условиях претендент, имеющий должность на госслужбе, поедет за рубеж. Согласно документу, эти нововведения совершенствуют программу «Болашак» и подготовку высококвалифицированных специалистов для различных отраслей экономики.
Но здесь возникают закономерные вопросы к министру:
- Что является основанием для включения чиновников в приоритетную категорию, что делает их выше остальных граждан?
- Почему госслужащие не должны проходить конкурс на общих условиях с другими кандидатами?
- Какой вклад в науку внесут госслужащие, которые пройдут стажировки в зарубежных университетах и научно-исследовательских центрах?
Госслужащий от слова «public servant» (слуга народа) должен служить обществу, а не возвышаться над простыми гражданами в получении различных льгот и бенефитов. Прежняя практика обучения госслужащих за рубежом по программе «Болашак» показала свою несостоятельность, что признало бывшее руководство уполномоченного органа в период Асхата Аймагамбетова. В 2019 году квоты для госслужащих были отменены для экономии бюджетных денег и более точечной подготовки специалистов.
На расширенном заседании правительства 28 января 2025 года Токаев обратился к госаппарату: «Как бы тяжело ни было, но правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач. Пришло время затянуть пояса и жить по средствам».
Новые изменения в программу «Болашак» нарушают принцип социальной справедливости и не соответствуют Конституции Казахстана, поскольку создают условия для дискриминации по служебному положению при прохождении отбора по программе «Болашак».
Однако министр не слышит или не хочет слышать критику президента об «академическом туризме» по программе «Болашак» и его прямое поручение о тотальной экономии бюджета.
Программа «Болашак» — уникальный социальный лифт для граждан. Она ни в коем случае не должна использоваться как инструмент для удовлетворения чьих-то политических амбиций и обмена по принципу «услуга за услугу» (с латинского «quid pro quo»).
На мой взгляд, усовершенствовать программу «Болашак» и сэкономить бюджетные деньги возможно следующим образом:
- Направлять госслужащих на языковые курсы в филиалы зарубежных университетов в Казахстане и отечественные вузы, где созданы соответствующие условия.
- Направлять госслужащих (увеличить квоту) на обучение по программам магистратуры по госуправлению и госполитике в Академию государственного управления при президенте республики Казахстан и в Назарбаев Университет. Они имеют международную аккредитацию и зарубежных партнеров по дисциплине «государственное управление».
- Исключить категорию «государственные служащие» из программы стажировок в зарубежных университетах и научно-исследовательских центрах.
- Исключить категорию «государственные служащие» из конкурса на получение стипендии «Болашак» по программам магистратуры, чтобы обеспечить равные условия всем кандидатам, вне зависимости от их профессиональной принадлежности и служебного положения.
- Направить сэкономленные бюджетные средства на развитие социальной инфраструктуры региональных университетов (модернизация общежитий, научных лабораторий, компьютерных классов).
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