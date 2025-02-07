Как «Болашак» становится программой академического туризма для госслужащих?

Салтанат Джаненова, лектор по госполитике Бристольского университета

Последние изменения, внесенные в программу «Болашак», дают чиновникам приоритетное право на поездки за рубеж для прохождения стажировок, языковых курсов и обучения на магистратуре за счет налогоплательщиков. Эти привилегии возвышают их над остальными гражданами, а также идут вразрез с поручениями президента Касым-Жомарта Токаева о «тотальной экономии» бюджета и недопущению «академического туризма» госслужащих.

Научные стажировки по программе «Болашак» неоднократно подвергались критике. Во время послания в сентябре 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что их нельзя превращать «в некую синекуру и академический туризм».

Несмотря на это, госслужащие продолжают получать привилегии по этой программе. Во-первых, в марте 2024 года список тех, кому можно проходить стажировки в зарубежных университетах и научно-исследовательских центрах пополнился льготной категорией «государственные служащие». Длительность стажировок составляет до 1 года.

Во-вторых, 2 февраля 2025 года вступили в силу изменения в правила отбора претендентов для присуждения стипендии «Болашак». Они открыли лазейку чиновникам для прохождения языковых курсов и обучения на магистратуре за рубежом на льготных условиях.

Министр науки и высшего образования, Саясат Нурбек, на всех площадках рассказывает о планах открытия 27 филиалов зарубежных вузов в Казахстане, 7 из которых уже начали работу. В то же время, министерство и оператор «Болашак» намерены отправлять госслужащих на дорогостоящие языковые курсы за рубеж, хотя условия для языковой подготовки уже созданы в Казахстане.

Стоимость годичной языковой подготовки за рубежом примерно равна стоимости обучения на магистратуре. Вдобавок к этому авиаперелет и ежемесячная стипендия почти в $2000 на каждого стипендиата.

Вместо того, чтобы оставить бюджетные деньги в стране и поддержать отечественные университеты в период бюджетного кризиса, министр принимает нерациональные решения в угоду бюрократии. Языковые курсы за рубежом для чиновников – это и есть «академический туризм» за счет налогоплательщиков.