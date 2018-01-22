Творческая среда

В Алматы в скором времени откроется площадка, объединяющая социальных и творческих предпринимателей. Однако цель команды Impact Hub не только объединить, но и помочь им на всех этапах развития. Vласть поговорила с соучредителями алматинского Impact Hub и его будущими резидентами.

На сегодняшний день в разных городах мира около 100 Impact Hub и более 16 тысяч резидентов. Первый хаб был основан в Лондоне в 2005 году, и постепенно разрасталась в разные страны мира. В Алматы сформировалась команда из трех соучредителей - Зарины Биюмбаевой, Зульфии Абдухаликовой, Индиры Шах и креативного менеджера Ольги Дружининой. Концепция хабов заключается в трех составляющих: физическое пространство, программы обучения и поддержки предпринимательства, объединение единомышленников в единое сообщество. С октября 2016 года соучредители пространства занимаются формальным процессом вступления в мировую сеть Impact Hub. По словам Индиры, во время подачи заявки большое внимание уделяется команде, их опыту работы и даже тому, насколько они дружны и разделяют ценности. Полгода девушки готовились подать заявку pre-candidate, в которой они рассказывали о положении социальных предпринимателей, местном рынке, своей команде, видении хаба. «Мы прошли первый этап, и перешли на стадию candidate, это более глубокая заявка, практически как диссертация, – рассказывает Индира Шах. – Сделали глубокий анализ рынка, рисков, создали бизнес модель. Мы должны показать свою состоятельность как социальное предприятие, - четкое понимание социальной миссии и финансовой устойчивости , а также четкого определения, какого социального эффекта мы хотим достичь. Мы определились, что для нас важны такие вопросы, как образования, инклюзивное общество, поддержка молодежи и так далее».

По мнению соучредителей хаба, пространство объединит людей, стремящихся изменить мир, и поможет им в развитии. Поскольку сам Impact Hub является также социальным предприятием и коммерческой организацией в определенный срок им нужно будет выйти на точку безубыточности. Одна из статей доходов – это членство. Сейчас команда разработала 5 видов резидентства, каждый имеет бесплатный период пользования, своего рода демонстрацию того, что получат участники Impact Hub Almaty. Также для людей с других городов разработан Hub Connect – вид членства, открывающий доступ к информации и услугам, которые могут быть оказаны онлайн. В зависимости от цены участники хаба получают доступ к коворкингу, использованию meeting room, нетворкингу, консалтингу, менторам, акселератору и так далее. Кроме того, резидент Impact Hub Almaty автоматически получает возможность поработать в любом хабе мира. Так, оказавшись в Вене, Тбилиси или Лондоне, они смогут провести там время, пообщаться с единомышленниками и другими социальными предпринимателями. Компания Chevron поддержала соучредителей хаба с момента возникновения идеи. «У них тоже была возможность увидеть хабы в Лондоне, и они увидели смысл в том, чтобы привнести такой концепт в Алматы, потому что они уже на протяжении многих лет поддерживают аудиторию социальных и творческих предпринимателей», – говорит Индира. По словам Зарины Биюмбаевой, благодаря финансовой поддержке компании, у команды появилась возможность думать в первую очередь о качестве их продукта.

«Конечно, мы должны быть устойчивы, чтобы выплачивать аренду помещения, чтобы нанимать хороших тренеров для наших ребят, чтобы обеспечить их хорошей инфраструктурой, техникой. Дать им возможность выстраивать коммуникации. Но в нашем случае мы ориентируемся больше на социальный капитал, благодаря тому, что Chevron нас поддержал, у нас есть возможность без гонки за деньгами выдерживать наше качество. У нас есть определенный бюджет, который позволит нам больше сделать акцент на качество, потом уже думать о деньгах, – рассказывает Зарина. – Тут стоит вопрос не только окупаемости, но больше цели его существования. Потому что Impact Hub это не бизнес ради бизнеса, это больше миссия. В Казахстане сейчас очень активен класс предпринимательства. Мы рассматривали три этапа развития предпринимательства. Когда Фонд ДАМУ начал поддерживать, затем НПП, потом появились акселераторы, инкубаторы, в которые частный бизнес вкладывал деньги, помогал молодому бизнесу расти и развиваться. В этот момент очень большой акцент ушел в бизнес ради денег и IT проекты. Те люди, которые имели креативный либо социальный эффект бизнеса, оставались в стороне. Нет до сих пор ни одной государственной программы, которая имела бы инструменты поддержки этого вида предпринимательства. Как правило, социальный, творческий и креативный бизнес в нашей среде теряется. Однако именно этот класс может принести наибольший эффект в развитие нашей страны. Такие предприниматели остались без поддержки, они знают причины проблем, они знают проблему, знают, как ее решить, но не знает как выстроить путь к решению и остаться при этом устойчивыми. В связи с этим мы увидели потребность в том, чтобы привезти в Казахстан международную сеть и ее методологию, которая даст качественные инструменты по поддержки этого класса предпринимателей. Чем отличается Impact Hub от остальных coworking space? Да, вроде бы пространство, но это пространство нацелено именно на то, чтобы люди, которые приходят, получали все инструменты развития от идеи до создания организации, а также дальнейшего масштабирования. По статистике, из 100% проинвестированных проектов всего три остаются устойчивыми в виде организации. В связи с этим мы изучили методологию Impact Hub, убедились, что у них очень богатая экспертная база, мы убедились, что у них есть инструменты для всех этих этапов. Но мы понимаем, что мы не можем взять чужое, привезти и сказать, что это будет работать. Наша команда провела огромную работу по адаптации этих инструментов для реалий нашего рынка. До этого мы действовали как проектная команда, но уже на сегодняшний день мы провели ряд сессий с предпринимателями, мы увидели их точные проблемы, и будем работать надо ними».

Зульфия Абдухаликова отмечает, что команда хаба поможет предпринимателям отследить их социальный эффект для включения в отчеты и привлечения финансирования в свои проекты. «Если говорить об Impact Hub, важно выделить, эту коллаборацию, которая здесь происходит. Это очень сложно отследить, но мы более года проводим мероприятия и замечаем, что организации и социальные предприниматели уже начинают работать вместе, – рассказывает Зульфия. –В условиях конкурентной среды социальные предприниматели сталкиваются с недостатком ресурсов. Наша цель превратить эту конкурентную среду в зону, где все работают друг с другом, и при этом каждый достигает своих целей». «Для нас понимание сообщества более обширное. Несмотря на то, что наша основная целевая аудитория это социальные и творческие предприниматели, для нас это те люди, которые своими действиями, проектами и творчеством создают решения актуальных проблем, но при этом ещё стараются быть финансово устойчивыми, – поддерживает Индира. – Нам также важны студенты, журналисты, писатели, и т.д., кто разделяют наши ценности, . Сейчас в Казахстане, на наш взгляд, очень мало устойчивых решений социальных проблем, те, что предлагаются, они часто носят краткосрочный характер. Мы хотим объединить их в сообщество единомышленников, кому это тоже не безразлично, кто тоже ищет какие- то пути и готов делиться своим опытом, временем, экспертизой. Также в широком понимании сообщество мы видим и организации, которые поддерживают и ищут интересные решения социальных вызовов. Это корпоративные доноры, международные организации и государство в том числе, частные лица, инвесторы», - говорит Абдухаликова.

«Если говорить об экспертах, – продолжает Зульфия. – Будет две основные программы. Мы запускаем менторскую программу, где наши эксперты будут подбираться под каждого предпринимателя. Также мы хотели бы создать пул экспертов со стороны корпоративного сектора. Здесь менторство работает с двух сторон, с одной стороны сами предприниматели получают поддержку, с другой стороны наши социальные предприниматели тоже оказывают компаниям менторскую поддержку в социальной сфере». «Да, если говорить о таком понятии , как pro-bono, то есть компании, в которых трудятся сотрудники, обладающие определенной экспертизой. Мы знаем таких людей и видим, что у них в какой-то момент появляется потребность делиться. Делиться во благо. И мы хотим развивать направление pro-bono, где эксперты готовы на бесплатной основе давать консультации, проводить тренинги для нашего сообщества. В широком понимании мы рассматриваем вовлечение таких экспертов, организаций как способ создания экосистемы поддержки таких предпринимателей», – резюмирует Индира. По мнению соучредителей хаба, его резидентами могут стать знакомые многим алматинцам социальные и творческие предприниматели, как создатель проекта Almaty Urban Air Ася Тулесова, участники Urban Talks Almaty, автор проекта интернет-магазина, на котором представлена продукция сделанная людьми с особыми потребностями, Invamade.kz Айжан Борсукбаева и другие. Автор проекта «Театр соседей» Алеся Нугаева рассказала, что она на короткое время смогла поработать в Impact Hub в Мюнхене. Оказавшись месяц назад в Тбилиси, она смогла взглянуть на работу грузинского хаба.

«Хотелось посмотреть, что нас ждет впереди. Увидеть, как живет хаб изнутри, пообщаться с резидентами и организаторами. Ребята за год раскачались до того, что у них 90 резидентов, и у меня был главный вопрос: случаются ли у вас коллаборации? Помогают ли друг другу проекты? Один эколог, другой производственник, почему бы не сделать вместе экологически чистые стаканчики, условно говоря. Они говорят, что именно вот это и помогает им сейчас держаться на плаву, что это 90 абсолютно разных людей, которые миксуют друг с другом свои идеи. Они рассказали, что достаточно того, что человек вот тут сидит, ты к нему подходишь, и начинает пространство само жить. Это идеально, когда не нужны мероприятия, чтобы люди сами начали что-то генерить», – рассказывает Алеся. «Театр соседей» – это совместная инициатива проекта «Это — двор» и Play Back театра И.Л.И. Так, в микрорайоне Тастак на пустыре появился социальный театр на основе импровизации, где зрители рассказывали волнующие их истории, а сразу после этого актеры, импровизируя в рамках сценических форм, отображают этот рассказ. «Все лето мы приглашали алматинские театры, чтобы они проводили для них разные мастер– классы, воркшопы, но помимо этого мы вычленяли творческих людей в этой среде и пытались раскрыть их таланты. Давали им площадку для выступления, для подготовки разных спектаклей и так далее. Идея была в том, чтобы когда мы ушли оттуда, площадка продолжала работать, – говорит Нугаева. – Так и случилось, это пространство жило, они использовали его для своих мероприятий. Мне было очень интересно работать с локальными сообществами. Мы так работаем уже в течение 4 лет. Сначала мы благоустраивали дворы, используя ресурсы своей мастерской, и опять же ресурсы жителей, чтобы они своими силами делали какой– то ремонт, сажали деревья и так далее. Поскольку я сама работаю с сообществами простых обычных людей, горожан, мне очень интересно, как строится профессиональное сообщество. А стать его частью, мне кажется, это очень важно. Сейчас мы готовим большой городской фестиваль, который тоже строится на том, что гражданские активисты объединяются с дизайнерами, художниками. И это отлично выстреливает».

«Я понимаю, что у нас сейчас небольшой внутренний кризис в проекте. Мне кажется, участие в хабе будет большим рывком. Почему это место? Потому что я вижу, что за этим местом может скрываться большой ресурс человеческого капитала, а это всегда для меня в приоритете», - говорит она. Создатель проект Tumar, направленного на повышение безопасности на дорогах, Саид Максимов считает, что Impact Hub станет своего рода образовательным центром для социальных и творческих предпринимателей. «В нашей жизни каждый человек – учитель. Кто- то учит, как надо делать, как не надо. Impact Hub – это место, где будут собираться социальные и творческие предприниматели, у которых можно чему-то поучиться. Любое общение, любые встречи, любые инициативы – это всегда то, что можно для себя что-то извлечь и для себя для личностного роста, и тем более для проектов. У большинства социальных предпринимателей примерно похожие проблемы и когда мы собираемся вместе, нам легче их решать, сообща, потому что кто-то может быть уже проходил этот путь, и уже имеет решение этой проблемы. Кому-то это предстоит, и таким образом можно вместе развиваться и делать какую-то работу над ошибками. В этом Impact Hub может сыграть эту роль. Сам по себе сегмент социального предпринимательства он достаточно свежий и немного новый для Казахстана, то что есть инициатива собирать всех вместе и работать – это большой шаг навстречу ускорению процесса обучения, развития команд и компаний», – говорит Саид. Свой проект Tumar Максимов решил реализовывать, пережив три серьезные аварии. В общей сложности парень провел на реабилитации около года.