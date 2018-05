Глава Altyn Bank констатирует успехи своей команды: неработающие кредиты составляют всего 0,4% от портфеля банка. Сегодня финансовый институт входит в тройку лучших казахстанских банков по доле ликвидных активов, и в десятку - по размеру депозитов юридических лиц. Международные рейтинговые агентства не жалеют для банка высоких оценок, и очевидно, что теперь это обусловлено не только надежным составом акционеров (China CITIC Bank Corporation Ltd. - 50,1%, Халык банк - 40%, China Shuangwei Investment Co., Ltd. - 9,9%).

«Мы сегодня - в начале 2018 года - уже полностью цифровой банк», - говорит Смагулов. По его словам, трансформация банка «практически завершена», и «у наших клиентов и сотрудников нет стимулов оставаться в традиционном банке». Более того, глава Altyn Bank подчеркивает, что «за исключением процесса регистрации все остальные процессы в банке работают без участия людей». Тем не менее, работу финансового института все еще обеспечивает кросс-функциональная команда, которая объединяет специалистов разных профилей. На «ломку их сознания» ушло немало времени, признается Смагулов, но результат превосходит ожидания.

Сейчас банк окупает сам себя, ежедневно регистрацию проходят 313 новых клиентов (70% - мобильные), депозитный портфель растет со скоростью +40,9 млн тенге в день, кредитный - +149 млн тенге в день. Банк - без излишней публичности - практически год в рабочем режиме отрабатывал с Национальным банком возможность закрепить в законодательстве возможность открытия первого счета дистанционно, и «сегодня благодаря Altyn-i любой банк в Казахстане может открыть счет клиенту дистанционно», делится Смагулов.