В декабре 2014 года на банковском рынке страны появился новый бренд - на место HSBC как дочерняя структура группы «Халык» пришел Altyn Bank. На старте финансовый институт генерировал чистую прибыль в размере 1,7 млрд тенге и располагал активами в 136,7 млрд тенге. К началу апреля 2018 года активы Altyn Bank достигли 415,4 млрд тенге, а чистая прибыль в наступившем году ожидается в пределах 10 млрд тенге, прогнозирует председатель правления банка Аскар Смагулов.

Глава Altyn Bank констатирует успехи своей команды: неработающие кредиты составляют всего 0,4% от портфеля банка. Сегодня финансовый институт входит в тройку лучших казахстанских банков по доле ликвидных активов, и в десятку - по размеру депозитов юридических лиц. Международные рейтинговые агентства не жалеют для банка высоких оценок, и очевидно, что теперь это обусловлено не только надежным составом акционеров (China CITIC Bank Corporation Ltd. - 50,1%, Халык банк - 40%, China Shuangwei Investment Co., Ltd. - 9,9%). «Мы сегодня - в начале 2018 года - уже полностью цифровой банк», - говорит Смагулов. По его словам, трансформация банка «практически завершена», и «у наших клиентов и сотрудников нет стимулов оставаться в традиционном банке». Более того, глава Altyn Bank подчеркивает, что «за исключением процесса регистрации все остальные процессы в банке работают без участия людей». Тем не менее, работу финансового института все еще обеспечивает кросс-функциональная команда, которая объединяет специалистов разных профилей. На «ломку их сознания» ушло немало времени, признается Смагулов, но результат превосходит ожидания. Сейчас банк окупает сам себя, ежедневно регистрацию проходят 313 новых клиентов (70% - мобильные), депозитный портфель растет со скоростью +40,9 млн тенге в день, кредитный - +149 млн тенге в день. Банк - без излишней публичности - практически год в рабочем режиме отрабатывал с Национальным банком возможность закрепить в законодательстве возможность открытия первого счета дистанционно, и «сегодня благодаря Altyn-i любой банк в Казахстане может открыть счет клиенту дистанционно», делится Смагулов.

Асель Марченко, директор по развитию цифрового банка Altyn-i, рассказывает, какие изменения претерпела классическая идентификация клиента при регистрации: личную явку в отделение заменяет видеоинтервью с сотрудником банка, длительность которого не превышает 3-5 минут. Она особо отметила, что при этом в Altyn-i применяется система поддержки принятия решений, основанная на биометрии (система распознавания людей по физическим или поведенческим чертам. - V). С ее помощью проверяется подлинность документов, человек из видеопотока сравнивается с изображением на документе и с базой лиц из «черного списка». «Какие плюсы мы получаем? Точность распознавания - до 98%, исключен человеческий фактор по успешности идентификации, сокращение времени на принятие решения на 30%», - емко формулирует Марченко преимущества инновационного подхода, аналогов которому на пространстве СНГ, по данным банка, еще нет. Весь остальной фронт работ, по словам директора по развитию цифрового банка, составляют автоматические проверки (ИИН, пол, возраст, резидентство, налоговая активность, номер телефона и др.) и автоматический бэкофис (создание сущности клиента, открытие счета, выпуск карт, создание личного кабинета, доставка карты). «Это то, чем мы гордимся, и то, что позволяет нам предоставлять продукт онлайн», - говорит Марченко. Она объясняет, что благодаря цифровому банкингу у финансового института нет нужды в дорогостоящих отделениях, а значит, «мы не перекладываем наши расходы на клиента, мы даем более выгодные тарифы, и большинство услуг мы предоставляем абсолютно бесплатно». Например, при открытии онлайн-депозита в Altyn-i клиент освобождается от каких-либо штрафов или комиссий, поясняет начальник управления розничного бизнеса цифрового банка Дина Балкина. «Есть люди, которые не могут иметь ниже неснижаемого остатка и хотят и 10 тыс тоже снять, они тогда расторгают депозит, но все вознаграждение, которое начислено по состоянию на вчерашний день, будет выплачено клиенту. Мы не будем говорить: “За то, что ты снял всю сумму, мы у тебя забираем все вознаграждение”. Мы так не делаем, потому что опять же мы ничего не тратим, чтобы обслужить этого клиента. Он сам себя обслуживает», - объясняет она. При этом сами клиенты Altyn-i просят учредить целевые депозиты со штрафами за досрочное снятие, ведь они уверены, что только в этом случае у них появится реальная возможность делать надежные сбережения, добавляет Асель Марченко.