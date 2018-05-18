Исполняя детские мечты. 10 пилотов стали командирами воздушного судна в «Эйр Астане»

Во вторник компания «Эйр Астана» чествовала своих пилотов, ставших командирами. На событие собралось руководство авиакомпании и 10 пилотов со своими семьями. Многие из них смогли пойти по стопам своих родителей и прийти в авиацию благодаря программе ab-initio. Программа была учреждена «Эйр Астаной» в 2008 году в связи с нехваткой квалифицированных летных кадров. В ней может участвовать любой гражданин Казахстана в возрасте от 18 до 34 лет, владеющий английским языком, а также обладающий знаниями в области физики и математики. Обучение длится 16-18 месяцев и стоит около 100 тысяч долларов. Авиакомпания «Эйр Астана» вносит 100% предоплату за обучение, и только половину стоимости кадет должен возместить компании в течение своей трудовой деятельности в компании. Как рассказал президент авиакомпании «Эйр Астана» Питер Фостер, общее количество уже прошедших обучение или находящихся на обучении пилотов составляет 210 человек.

«Сегодня мы празднуем продвижение кадетов, окончивших программу ab-initio, до позиции капитана воздушного судна. Они продемонстрировали успешный карьерный рост. Мы очень гордимся этими молодыми людьми, они работают в авиакомпании от 6 до 9 лет и прошли сложный интенсивный процесс обучения. Они много лет трудятся в компании в качестве пилотов. Мы искренне поздравляем их с тем, что теперь они по праву будут занимать левое сиденье в кабине пилота. Хочется обратиться к семьям этих пилотов, которые также могут гордиться их достижениями. Это так же ваша заслуга, - говорит Фостер. - Сегодняшние пилоты демонстрируют лишь небольшую часть участников программы кадетов. Общее количество уже прошедших обучение или находящихся на обучении - 210 человек. По мере роста авиакомпании, нам нужно все больше и больше пилотов, поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы обратиться ко всем. Мы продолжаем набор учащихся. Если вы хотите пройти обучение, стать пилотами и сделать успешную карьеру в авиакомпании «Эйр Астана», подавайте заявки».

Набор в программу производится в течение всего года. Учебу проходит более 20 студентов в год. По результатам тестирования студенты направляются в лучшие летные школы Европы: AFTA (Ирландия) и FTE (Испания). Авиакомпания не требует никаких финансовых гарантий от студентов. После вступительной речи президента авиакомпании пилот Тимур Машуров также поздравил своих коллег с повышением и призвал всех «целеустремленных, молодых парней и девушек подать заявку на программу первоначальной подготовки. Кадеты, окончившие программу ab-initio, летают на различных типах воздушных судов западного производства: Boeing757/767, Airbus A320/A321, Embraer 190.

Куаныш Елгельдиев узнал о программе от своих родителей, которые также работают в авиации. «Папа брал меня на работу, я рос в этой среде и с детства хотел стать пилотом. Мы почти жили в аэропорту, я уже знал специфику работы. Папа мог вставать очень рано утром и приходить ночью, и я был готов к подобному. Профессия для меня всегда была достойной и благородной. Но сразу все не сложилось, я окончил КИМЭП по специальности «финансы». Уже учась, я узнал об этой программе и начал параллельно готовиться к ab-initio, подавать все документы. Когда все мои сокурсники получали дипломы, я летал в Ирландию на отбор и прошел его в 2010 году. После программы началась моя карьера в «Эйр Астане», - рассказывает Елгельдиев.

Михаил Злыденный работает в авиакомпании почти 7 лет, год назад он стал командиром судна. Желание стать пилотом у него появилось в детстве. «Я из авиационной семьи, отец летал на ТУ-154. Пока не было программы ab-initio, я поступил в Карагандинский политехнический университет на профессию «технический менеджмент». Но, как только открылась эта программа, я прервал свое обучение и отправился. Позже я закончил и получил высшее образование, - рассказывает Михаил. – Семья тоже получилась авиационной. Жена — бортпроводница в «Эйр Астане», поэтому она понимает все сложности этой профессии, но относится очень позитивно. Мы лишь один раз работали на одном рейсе, когда она еще не была моей супругой. Она уже много лет не работает, домохозяйка. А мне график позволяет не сильно отлучаться от семьи, поэтому проблем не возникает. График на Airbus в отличие от Вoeing не располагает к таким длинным полетам, когда человек может отсутствовать 3-4 дня. На Airbus сутки-полтора, также очень много местных рейсов, тогда через 5-6 часов возвращаешься домой».

Всего в 2018 году командирами воздушного судна стали 10 пилотов компании. Ранее компания сообщала, что намерена увеличить штат на 11% к 2020 году. Тогда авиаперевозчик запустил кампанию «Примерь мечту» по отбору новых сотрудников. Пилот Тимур Машуров был героем спецпроекта Vласти «Перемена» и рассказал о том, как в один день решил кардинально поменять свою жизнь.