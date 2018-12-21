Казахские комиксы: от физики Перельмана до Поднебесной

– Вы увлекаетесь комиксами с детства, и мне до настоящего момента казалось, что комиксы остались где-то в 2000-х…

Оразхан: Здесь надо окунуться в историю. То, что индустрия комиксов осталась в 2000-х, отчасти правда. Это так называемая вторая волна. Первая волна затронула конец 80-х, когда еще на советский рынок зашли комиксы «Путь Эльфа», «Черепашки- ниндзя», «Бамси», «Индиана Джонс» и другие. Пошумела та волна и сошла. Лет десять была тишина. А потом опять интерес к комиксам начал пробуждаться. Тогда-то мы и узнали о «Человеке-пауке», «Людях Икс». Но и это пошумело и прошло. Третья волна началась примерно в 2010-м.

– И, по-моему, с тех пор идут ремейки на то, что когда-то было…

Оразхан: Это и ремейки, и отклики на то, что происходит в Голливуде. В силу того, что Голливуд испытывает недостаток сценариев, они нащупали ту жилку, которая приносит доход. Сейчас каждый месяц выходит куча фильмов, основанная на комиксах. Голливуд подогревает интерес к ним. Соответственно, сейчас даже взрослые люди, которые раньше лет пять назад даже не посмотрели бы в сторону комиксов, видят в них не только какое-то чтиво, но и возможность для вложений, заработка.

– Кто основной потребитель комиксов в Казахстане?

Оразхан: Определенного портрета нет. Не смогу корректно ответить на этот вопрос, потому что я не занимаюсь продажами, а занимаюсь именно созданием.

Тимур: Можно только предположить, что это аудитория в возрасте до 25. К комиксу нужно привыкнуть как к жанру. Смартфоном я начал пользоваться лет в 20 и иногда я даже сейчас не могу сориентироваться с ним. Чем раньше начинается восприятие комиксов, тем лучше. Сейчас дети, скорее всего, будут читать всё, что выходит. Более взрослая аудитория, скорее всего, привязана к ностальгическим мотивам в комиксах. Нам интересны фантазийные сюжеты на местную тематику. При этом создавая эти комиксы, мы не столько на местный рынок ориентируемся, сколько хотим ориентироваться на внешнего потребителя. Потому что зарубежные компании до наших мест доберутся очень не скоро. Они протягивают руку на Восток и почему-то через Казахстан сразу попадают в Китай. Средняя Азия не попадает в их поле зрения, хотя культура ее очень самобытная. Если сейчас начать про нее рассказывать, у нас есть огромные бонусы – мы можем выбрать то, что нам нравится. Есть тюркская культура, есть время возникновения казахского ханства, есть кочевая культура – широкое поле для создания интересного, неповторимого.

