Депозит на образование. Как это работает?

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И реально ли накопить с помощью такого депозита на обучение в вузе?

Если принять за среднюю стоимость одного года обучения на бакалавриате в вузе в размере 1 млн. тенге и, соответственно, 4 млн. тенге за весь период обучения, то эту сумму можно накопить, например, за 10 лет – то есть, открыв депозит в тот момент, когда ребенок пойдет в школу. Вам понадобится ежемесячно вносить на депозит 15 тысяч тенге в течение этого времени (то есть, за весь период вы внесете 1,8 млн. тенге), остальную сумму (больше 2,3 млн. тенге) составят премии от банка и государства. Ту же сумму можно будет накопить чуть больше чем за 6 лет при условии, что вы будете вносить ежемесячно на депозит по 30 тысяч тенге. И, соответственно, еще быстрее, если сумма ежемесячного пополнения будет больше. То есть даже в том случае, если ваш ребенок учится сейчас в средних классах и до окончания им школы осталось не так много времени, накопить деньги на его обучение в вузе с помощью депозита AQYL вполне реально – нужно будет провести расчеты и дисциплированно вносить средства на депозит.