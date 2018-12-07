Депозит на образование. Как это работает?
Пять лет назад в Казахстане был запущен механизм, который позволяет накапливать деньги на обучение ребенка в казахстанском или зарубежном университете, получая по нему премии одновременно от банков и от государства. Как работает эта система и реально ли с ее помощью накопить на обучение ребенка в вузе – разбираемся на примере партнера материала – «Нурбанка».
Как работает образовательный депозит?
Депозит AQYL может быть открыт гражданином Казахстана на свое имя или на имя своего ребенка. Для открытия депозита понадобится всего два документа – свое удостоверение личности и свидетельство о рождении ребенка. Минимальный взнос на депозит составляет 3 минимальных расчетных показателя (в этом году 1 МРП равен 2405 тенге, с 1 января следующего года составит 2525 тенге). Депозит можно пополнять, к примеру, ежемесячно. Также ежемесячно депозит будет капитализироваться (на него начисляются проценты). При этом процент состоит из двух частей – премии банка и премии государства.
Какие премии начисляют банк и государство?
Банк начисляет базовую ставку по вкладу – 10% (годовая эффективная ставка составляет 10,5%), а государство доплачивает 5% - при этом процент начисляется и на накопленные вкладчиком деньги и на банковский процент. Процент от государства может составить 7% для нескольких категорий вкладчиков – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, дети из многодетных или малообеспеченных семей.
Каковы преимущества образовательного депозита?
У депозита есть сразу несколько преимуществ. Одно из главных – высокая ставка – она может доходить до 17%, что делает депозит AQYL самым выгодным в Казахстане. Средства на депозите не могут быть арестованы. Кроме того, такие накопления дисциплинируют вкладчика и учат долгосрочному планированию. Ну и одно из существенных – при поступлении в вуз, родителям не придется быстро аккумулировать крупную сумму на обучение – она уже будет накоплена.
Распространяется ли на депозит система страхования вкладов?
Да, депозит AQYL включен в систему страхования вкладом и депозит на сумму до 10 млн. тенге полностью защищен.
Как я смогу снять деньги с депозита?
Частичное снятие денег с депозита невозможно в течение всего периода вклада (в «Нурбанке» срок вклада может составлять три года и пять лет) за исключением случаев, когда вкладчик хочет перевести часть средств на обучение в организацию образования. Если вы решили снять деньги с депозита и потратить их на другие цели, кроме обучения ребенка, премия государства будет вычтена из накопленной суммы.
А что если мой ребенок получит грант на обучение?
В случае, если ваш ребенок получил грант на обучение, вы можете перевести депозит на имя другого ребенка, либо накапливать деньги дальше на обучение в другом вузе, например. Либо можно снять накопленную сумму с сохранением процентов от банка, но без накопленной премии от государства, так как сумма будет направлена не в образовательное учреждение.
И реально ли накопить с помощью такого депозита на обучение в вузе?
Если принять за среднюю стоимость одного года обучения на бакалавриате в вузе в размере 1 млн. тенге и, соответственно, 4 млн. тенге за весь период обучения, то эту сумму можно накопить, например, за 10 лет – то есть, открыв депозит в тот момент, когда ребенок пойдет в школу. Вам понадобится ежемесячно вносить на депозит 15 тысяч тенге в течение этого времени (то есть, за весь период вы внесете 1,8 млн. тенге), остальную сумму (больше 2,3 млн. тенге) составят премии от банка и государства. Ту же сумму можно будет накопить чуть больше чем за 6 лет при условии, что вы будете вносить ежемесячно на депозит по 30 тысяч тенге. И, соответственно, еще быстрее, если сумма ежемесячного пополнения будет больше. То есть даже в том случае, если ваш ребенок учится сейчас в средних классах и до окончания им школы осталось не так много времени, накопить деньги на его обучение в вузе с помощью депозита AQYL вполне реально – нужно будет провести расчеты и дисциплированно вносить средства на депозит.