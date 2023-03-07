Как работает процедура банкротства физлиц

3 марта в Казахстане начался прием заявок на процедуру банкротства физических лиц. Просрочку по кредитам сроком более 1 года допустили около 1 млн граждан Казахстана, из них более 224 тысяч – алматинцы. Эксперт по личным финансам Асель Ауельбекова рассказывает все о процедуре банкротства физических лиц.

1

Может ли индивидуальный предприниматель подать на банкротство?

Нет

2

Какие есть виды банкротства?

Внесудебное и судебное

3

Какие долги нельзя списать?

Долги по алиментам

Возмещение вреда жизни и здоровью человека

Возмещение ущерба по уголовным делам

Долги в бюджет по налогам

Требования, возникающие в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан»

4

Кто подходит под критерии внесудебного банкротства?

Долг не больше 1600 МРП (5 520 000 тенге)

Долг перед банком/МФО/МКО/коллекторами/физлицами/юрлицами

Нет ни своего имущества, ни общего имущества

Просрочка 12 месяцев (те, кто получает АСП больше 6 месяцев, могут сразу подавать, им 12 месяцев ждать не надо)

Банк или МФО в течение полутора года с момента первой просрочки пытались сами урегулировать долг (смена графика, смена ставки, отсрочка, коллекторы и тд)

7 лет до этого не банкротился А если просрочка больше 5 лет, то не важны ни сумма, ни наличие имущества. Можно смело подавать

5

Где подать заявку

На портале egov либо через приложение egov mobile (Услуги-Специальные услуги-Применение процедуры внесудебного банкротства)

6

Что указать?

Адрес регистрации

Семейное положение

Название организаций, в которых у вас долги (сумма долга, дата, с которой нет погашения)

Налоговую по месту регистрации

Документы по урегулированию и взысканию задолженности кредиторами

Получатель АСП или нет

Просрочка больше 5 лет или нет

7

Срок рассмотрения заявки?

Если должник проходит по критериям, то в течение 15 дней его внесут в списки и выложат на egov

Если должник не подходит по критериям, то в течение 15 дней ему придет мотивированный отказ. Повторно подать можно будет через 3 месяца и только исправив причины, которые привели к отказу

8

Срок процедуры банкротства?

6 месяцев с даты публикации данных на портале egov

9

Что происходит с даты публикации данных на веб портале?

Истекают сроки всех долгов

Запрещается требовать от должника возврата долга

Запрещается списывать долги с карточных счетов должника

Приостанавливаются взыскания долгов по решению суда

Прекращается начисление пени и штрафов

Должнику нельзя брать новые кредиты и долги (кроме сдачи в ломбард своих вещей)

Информация о его личном и общем имуществе за последние три года передаются в уполномоченный орган

10

Можно ли прекратить процедуру банкротства в течение этих 6 месяцев?

Да, если улучшилось финансовое состояние или появилось имущество и получилось договориться с кредиторами урегулировать долг на 30% и более.

Если выявились факты сокрытия имущества, фальсификации документов, передачи имущества другим.

Должник умер или без вести пропал и суд признал его умершим

Всплыли другие кредиторы и сумма общего долга перевалила за 1600 МРП (5 520 000 тенге)

Прекращение процедуры не списывает никакие долги

11

Что будет через 6 месяцев?

Если за 6 месяцев процедура не прекратится ни должником, ни уполномоченным органом, то:

Должник признается банкротом

Решение публикуется на портале egov

С момента публикации все долги списываются

12

Какие последствия?

Нельзя брать кредиты и займы (кроме сдачи имущества в ломбард)

Нельзя давать свое имущество кому-то в залог

Нельзя быть ни гарантом ни поручителем по займам

13

Банкротство через суд. Кто подходит под критерии?

Долг больше 1600 МРП (5 520 000 тенге)

Долг только перед банками/МФО/МКО

Размер всех долгов не выше стоимости имущества, которым он владеет

Просрочка 12 месяцев (те кто получает АСП больше 6 месяцев могут сразу подавать, им 12 месяцев ждать не надо)

Банк или МФО в течение полутора года с момента первой просрочки пытался сам урегулировать долг (смена графика, смена ставки, отсрочка, коллекторы и т.д)

14

Где подать заявку?

Обратиться в суд по месту регистрации с заявлением

15

Что указать в заявлении?

Наименование суда, в который подается заявление

Обоснование невозможности удовлетворить требования кредиторов

16

Что приложить к заявлению?

Список всех кредиторов и дебиторов (суммы задолженностей, даты их образования, электронные адреса, номера телефонов)

Опись имущества с приложением отчета о его оценке, если оценка есть и ей не больше 6 месяцев

Список гражданско-правовых и/или иных обязательств за последние три года

Копия документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.

Если к заявлению эти документы не приложить, суд вернет заявление без рассмотрения

17

Что делает суд?

В течение 10 рабочих дней возбуждает дело. Обязывает уполномоченный орган назначить финансового управляющего в течение двух рабочих дней. Обязывает должника дать доступ финансовому управляющему на проведение инвентаризации его имущества

18

Какие последствия?

Истекают сроки всех долгов

Запрещается требовать от должника возврата долга

Запрещается списывать долги с карточных счетов должника

Запрещается взыскивать имущество в счет долгов

Прекращается начисление пени и штрафов

Приостанавливаются взыскания долгов по решению суда

Должнику нельзя брать новые кредиты (кроме сдачи в ломбард своих вещей)

Информация о его личном и общем имуществе передаются в уполномоченный орган

Запрещается выезд из Казахстана (кроме лечения, сопровождения на лечение или на погребение)

19

Что делает финансовый управляющий?

Проводит инвентаризацию имущества в присутствии должника (название предмета, рыночная стоимость)

Затем привлекает оценщика и после получения оценки, отправляет ее должнику и кредиторам

Публикует информацию о возбуждении дела по должнику

Собирает все требования от кредиторов

Решает какие требования обоснованные, а какие нет

Собирает данные о должнике

Составляет заключение

20

Что указывается в заключении финансового управляющего?

Должник неплатежеспособен и есть основания для восстановления платежеспособности (ФУ составляет план восстановления)

Должник неплатежеспособен и есть основания для судебного банкротства

Должник платежеспособен и нет оснований ни для восстановления платежеспособности, ни для банкротства

21

Восстановление платежеспособности через суд. Что включает в себя план восстановления платежеспособности?

Отсрочка/рассрочка выплат по долгам

Прощение долга полностью или частично

Прощение пеней и штрафов

Снижение процентной ставки

Уменьшение месячных выплат с увеличением срока

Передача залогового имущества

Продажа имущества

Сдачу имущества в аренду

Взыскание долгов от других

Обмен жилья и авто на те, что подешевле

Трудоустройство

И прочее, что поможет восстановить платежеспособность

План должен быть не больше чем на 5 лет

План разрабатывается вместе с должником

План согласовывается с кредиторами

22

Что делает суд с планом?

Либо утверждает план, либо отправляет на банкротство

23

Что если суд решит утвердить план?

Должник должен строго следовать плану самостоятельно

Должнику нельзя продавать имущество или брать кредиты, если этого нет в плане

С имущества должника снимаются все аресты

Прекращается начисление процентов по кредитам

Должнику нельзя быть гарантом или поручителем

24

Что будет после исполнения плана?

Должник отправляет ходатайство в суд о завершении процесса

Суд завершает процесс и восстанавливает платежеспособность

25

Что если план не получается осуществить?

Должник обращается в суд и просит начать процедуру банкротства

Суд принимает решение начать процедуру банкротства или отказывает

26

Судебное банкротство. Основание для судебного банкротства

Заключение финансового управляющего

Ходатайство должника о невозможности исполнить план восстановления платежеспособности

27

Что включает решение суда?

Обязанность финансового управляющего разместить в интернете информацию о начале судебного банкротства по должнику

Продажа имущества финансовым управляющим и расчет с кредиторами

Переход права управления имуществом в руки финансового управляющего

Переводе должником денег на специальный счет финансового управляющего

Снятие всех арестов с имущества

Запрет на выезд из Казахстана

Запрет на получение новых займов на 5 лет (кроме ломбардов)

28

Срок судебного банкротства?

6 месяцев

Продлить можно еще на 6 месяцев максимум, если есть другие суды по имуществу, непроданное имущество, признаки преднамеренного банкротства и т.д.

29

Что входит в имущество должника, которое передается финансовому управляющему?

Имущество, деньги на счетах, наличные деньги, доля в долевом строительстве, доля в уставном капитале юрлиц в Казахстане и за его пределами, ценные бумаги, инвестиционное золото, авторское право, интеллектуальная собственность, животные, драгоценные камни, ювелирные изделия, произведения искусства, цифровые активы, антиквариат, меховые изделия, брендовая одежда. И всё это как в Казахстане, так и за его пределами

30

Что после банкротства?

Финансовый мониторинг 3 года

Нельзя брать займы 5 лет

Повторно подать на банкротство можно через 7 лет

31

Как долго будут мониторить должников?

В период проведения процедуры

3 года после признания банкротом

32

Кто может мониторить должников?

Уполномоченные органы и кредиторы

33

Кто может стать финансовым управляющим?

Гражданин Казахстана, администратор, осуществляющий банкротство юрлиц и ИП, профессиональный бухгалтер, аудитор, юридический консультант

34

Нельзя быть финансовым управляющим по отношению:

К своему должнику

К своим близким родственникам

35

Сколько получает финансовый управляющий?

1 МЗР (70 000 тенге). Зарплату ему платит должник.

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