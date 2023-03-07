Как работает процедура банкротства физлиц
3 марта в Казахстане начался прием заявок на процедуру банкротства физических лиц. Просрочку по кредитам сроком более 1 года допустили около 1 млн граждан Казахстана, из них более 224 тысяч – алматинцы. Эксперт по личным финансам Асель Ауельбекова рассказывает все о процедуре банкротства физических лиц.
Может ли индивидуальный предприниматель подать на банкротство?
Нет
Какие есть виды банкротства?
Внесудебное и судебное
Какие долги нельзя списать?
Долги по алиментам
Возмещение вреда жизни и здоровью человека
Возмещение ущерба по уголовным делам
Долги в бюджет по налогам
Требования, возникающие в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан»
Кто подходит под критерии внесудебного банкротства?
Долг не больше 1600 МРП (5 520 000 тенге)
Долг перед банком/МФО/МКО/коллекторами/физлицами/юрлицами
Нет ни своего имущества, ни общего имущества
Просрочка 12 месяцев (те, кто получает АСП больше 6 месяцев, могут сразу подавать, им 12 месяцев ждать не надо)
Банк или МФО в течение полутора года с момента первой просрочки пытались сами урегулировать долг (смена графика, смена ставки, отсрочка, коллекторы и тд)
7 лет до этого не банкротился А если просрочка больше 5 лет, то не важны ни сумма, ни наличие имущества. Можно смело подавать
Где подать заявку
На портале egov либо через приложение egov mobile (Услуги-Специальные услуги-Применение процедуры внесудебного банкротства)
Что указать?
Адрес регистрации
Семейное положение
Название организаций, в которых у вас долги (сумма долга, дата, с которой нет погашения)
Налоговую по месту регистрации
Документы по урегулированию и взысканию задолженности кредиторами
Получатель АСП или нет
Просрочка больше 5 лет или нет
Срок рассмотрения заявки?
Если должник проходит по критериям, то в течение 15 дней его внесут в списки и выложат на egov
Если должник не подходит по критериям, то в течение 15 дней ему придет мотивированный отказ. Повторно подать можно будет через 3 месяца и только исправив причины, которые привели к отказу
Срок процедуры банкротства?
6 месяцев с даты публикации данных на портале egov
Что происходит с даты публикации данных на веб портале?
Истекают сроки всех долгов
Запрещается требовать от должника возврата долга
Запрещается списывать долги с карточных счетов должника
Приостанавливаются взыскания долгов по решению суда
Прекращается начисление пени и штрафов
Должнику нельзя брать новые кредиты и долги (кроме сдачи в ломбард своих вещей)
Информация о его личном и общем имуществе за последние три года передаются в уполномоченный орган
Можно ли прекратить процедуру банкротства в течение этих 6 месяцев?
Да, если улучшилось финансовое состояние или появилось имущество и получилось договориться с кредиторами урегулировать долг на 30% и более.
Если выявились факты сокрытия имущества, фальсификации документов, передачи имущества другим.
Должник умер или без вести пропал и суд признал его умершим
Всплыли другие кредиторы и сумма общего долга перевалила за 1600 МРП (5 520 000 тенге)
Прекращение процедуры не списывает никакие долги
Что будет через 6 месяцев?
Если за 6 месяцев процедура не прекратится ни должником, ни уполномоченным органом, то:
Должник признается банкротом
Решение публикуется на портале egov
С момента публикации все долги списываются
Какие последствия?
Нельзя брать кредиты и займы (кроме сдачи имущества в ломбард)
Нельзя давать свое имущество кому-то в залог
Нельзя быть ни гарантом ни поручителем по займам
Банкротство через суд. Кто подходит под критерии?
Долг больше 1600 МРП (5 520 000 тенге)
Долг только перед банками/МФО/МКО
Размер всех долгов не выше стоимости имущества, которым он владеет
Просрочка 12 месяцев (те кто получает АСП больше 6 месяцев могут сразу подавать, им 12 месяцев ждать не надо)
Банк или МФО в течение полутора года с момента первой просрочки пытался сам урегулировать долг (смена графика, смена ставки, отсрочка, коллекторы и т.д)
Где подать заявку?
Обратиться в суд по месту регистрации с заявлением
Что указать в заявлении?
Наименование суда, в который подается заявление
Обоснование невозможности удовлетворить требования кредиторов
Что приложить к заявлению?
Список всех кредиторов и дебиторов (суммы задолженностей, даты их образования, электронные адреса, номера телефонов)
Опись имущества с приложением отчета о его оценке, если оценка есть и ей не больше 6 месяцев
Список гражданско-правовых и/или иных обязательств за последние три года
Копия документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.
Если к заявлению эти документы не приложить, суд вернет заявление без рассмотрения
Что делает суд?
В течение 10 рабочих дней возбуждает дело. Обязывает уполномоченный орган назначить финансового управляющего в течение двух рабочих дней. Обязывает должника дать доступ финансовому управляющему на проведение инвентаризации его имущества
Какие последствия?
Истекают сроки всех долгов
Запрещается требовать от должника возврата долга
Запрещается списывать долги с карточных счетов должника
Запрещается взыскивать имущество в счет долгов
Прекращается начисление пени и штрафов
Приостанавливаются взыскания долгов по решению суда
Должнику нельзя брать новые кредиты (кроме сдачи в ломбард своих вещей)
Информация о его личном и общем имуществе передаются в уполномоченный орган
Запрещается выезд из Казахстана (кроме лечения, сопровождения на лечение или на погребение)
Что делает финансовый управляющий?
Проводит инвентаризацию имущества в присутствии должника (название предмета, рыночная стоимость)
Затем привлекает оценщика и после получения оценки, отправляет ее должнику и кредиторам
Публикует информацию о возбуждении дела по должнику
Собирает все требования от кредиторов
Решает какие требования обоснованные, а какие нет
Собирает данные о должнике
Составляет заключение
Что указывается в заключении финансового управляющего?
Должник неплатежеспособен и есть основания для восстановления платежеспособности (ФУ составляет план восстановления)
Должник неплатежеспособен и есть основания для судебного банкротства
Должник платежеспособен и нет оснований ни для восстановления платежеспособности, ни для банкротства
Восстановление платежеспособности через суд. Что включает в себя план восстановления платежеспособности?
Отсрочка/рассрочка выплат по долгам
Прощение долга полностью или частично
Прощение пеней и штрафов
Снижение процентной ставки
Уменьшение месячных выплат с увеличением срока
Передача залогового имущества
Продажа имущества
Сдачу имущества в аренду
Взыскание долгов от других
Обмен жилья и авто на те, что подешевле
Трудоустройство
И прочее, что поможет восстановить платежеспособность
План должен быть не больше чем на 5 лет
План разрабатывается вместе с должником
План согласовывается с кредиторами
Что делает суд с планом?
Либо утверждает план, либо отправляет на банкротство
Что если суд решит утвердить план?
Должник должен строго следовать плану самостоятельно
Должнику нельзя продавать имущество или брать кредиты, если этого нет в плане
С имущества должника снимаются все аресты
Прекращается начисление процентов по кредитам
Должнику нельзя быть гарантом или поручителем
Что будет после исполнения плана?
Должник отправляет ходатайство в суд о завершении процесса
Суд завершает процесс и восстанавливает платежеспособность
Что если план не получается осуществить?
Должник обращается в суд и просит начать процедуру банкротства
Суд принимает решение начать процедуру банкротства или отказывает
Судебное банкротство. Основание для судебного банкротства
Заключение финансового управляющего
Ходатайство должника о невозможности исполнить план восстановления платежеспособности
Что включает решение суда?
Обязанность финансового управляющего разместить в интернете информацию о начале судебного банкротства по должнику
Продажа имущества финансовым управляющим и расчет с кредиторами
Переход права управления имуществом в руки финансового управляющего
Переводе должником денег на специальный счет финансового управляющего
Снятие всех арестов с имущества
Запрет на выезд из Казахстана
Запрет на получение новых займов на 5 лет (кроме ломбардов)
Срок судебного банкротства?
6 месяцев
Продлить можно еще на 6 месяцев максимум, если есть другие суды по имуществу, непроданное имущество, признаки преднамеренного банкротства и т.д.
Что входит в имущество должника, которое передается финансовому управляющему?
Имущество, деньги на счетах, наличные деньги, доля в долевом строительстве, доля в уставном капитале юрлиц в Казахстане и за его пределами, ценные бумаги, инвестиционное золото, авторское право, интеллектуальная собственность, животные, драгоценные камни, ювелирные изделия, произведения искусства, цифровые активы, антиквариат, меховые изделия, брендовая одежда. И всё это как в Казахстане, так и за его пределами
Что после банкротства?
Финансовый мониторинг 3 года
Нельзя брать займы 5 лет
Повторно подать на банкротство можно через 7 лет
Как долго будут мониторить должников?
В период проведения процедуры
3 года после признания банкротом
Кто может мониторить должников?
Уполномоченные органы и кредиторы
Кто может стать финансовым управляющим?
Гражданин Казахстана, администратор, осуществляющий банкротство юрлиц и ИП, профессиональный бухгалтер, аудитор, юридический консультант
Нельзя быть финансовым управляющим по отношению:
К своему должнику
К своим близким родственникам
Сколько получает финансовый управляющий?
1 МЗР (70 000 тенге). Зарплату ему платит должник.