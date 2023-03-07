Как работает процедура банкротства физлиц

4

Кто подходит под критерии внесудебного банкротства?

Долг не больше 1600 МРП (5 520 000 тенге)

Долг перед банком/МФО/МКО/коллекторами/физлицами/юрлицами

Нет ни своего имущества, ни общего имущества

Просрочка 12 месяцев (те, кто получает АСП больше 6 месяцев, могут сразу подавать, им 12 месяцев ждать не надо)

Банк или МФО в течение полутора года с момента первой просрочки пытались сами урегулировать долг (смена графика, смена ставки, отсрочка, коллекторы и тд)

7 лет до этого не банкротился А если просрочка больше 5 лет, то не важны ни сумма, ни наличие имущества. Можно смело подавать