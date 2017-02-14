«Если честно, женщина может все»

Елизавета Цой, Vласть
Фото Жанары Каримовой
Еще совсем недавно в казахстанском обществе, да и во многих других, было принято традиционно делить профессии на «мужские» и «женские». При этом когда женщина выбирала мужскую, в традиционном понимании, профессию, это вызывало смесь восторга с одной стороны и скепсиса с другой. Сейчас кажется, что деления на профессии по гендеру почти не существует, но вот разница в оплате труда мужчин и женщин все еще серьезно разнится, а женщинам приходится доказывать, что они в состоянии делать любую работу.
Vласть поговорила с пятью женщинами, которые выбрали для себя те профессии, которые еще совсем недавно считались исключительно мужскими.
Ксения Бородач, второй пилот авиакомпании Scat
Все началось с далекого детства. Я росла в авиационной семье: у меня отец работает руководителем полетов в Астане. Родилась в Санкт-Петербурге, жили мы в авиационном городке. Изначально уже было известно, что я буду работать в авиации, но непосредственно пилотом или нет - мы еще думали над этим вопросом. Конкретно профессии пилота я коснулась в 10 классе, когда в Астане открылся Государственный авиационный центр. Большое спасибо Жиентаю Сандыбаеву и всему инструкторскому составу. Это были девять месяцев теоретической подготовки непосредственно пилотов-школьников и 15 часов первой практики, тогда я осуществила свой первый в жизни маленький полет. После этого вопрос отпал, куда я буду поступать.
Я поступила на грант в Академию гражданской авиации. Такое время удачное было: нас отправляли в Европу на практику. То есть, месяц мы отлетали в Литве и месяц в Испании. Я поняла, что у меня получается и мне это нравится и все, пошла по этой колее. Решила, что буду пилотом однозначно, начала искать трудоустройство по данной профессии. После окончания академии в 2015 году в этот же год устроилась на работу. Потому что Scat начал набирать пилотов на Boeing 737. Я подала резюме и сразу же устроилась. В этом плане мне повезло, что получилось устроиться в Scat. Несмотря на то, что я девушка, верила в то, что пройду. Я готовилась к этому. Очень рада, что моя мечта сбылась.
Летаю, потому что получаю колоссальное удовольствие от своей работы. Для меня это даже образ жизни. В процессе обучения главная сложность была, наверное, в том, что девушкам нужно было соответствовать мужчинам. Быть на голову выше их, чтобы не было какого-то предвзятого отношения и соответствовать уровню того на что я иду. А так, в принципе, конкретных сложностей я не могу назвать. Были, да, волнительные моменты. Было очень много переживаний, но я делала все то, что от меня зависит. Так как я росла в авиационной семье, все родные отнеслись к моему выбору профессии очень положительно. Всегда поддерживали, большое спасибо моим родителям за это. Всегда была поддержка и помощь. Поэтому только положительные эмоции испытывала, и это мне очень помогало. Если меня спрашивают, кем я работаю, стараюсь отвечать, что я просто работаю в авиакомпании. Потому что люди, бывает, очень удивляются этому и не понимают, как девушка может быть пилотом. Поэтому я стараюсь избегать ответа, не то что избегать, если возникает вопрос, я конечно объясню, но людей очень удивляет, что девушка управляет Боингом. Если не поступает лишних вопросов, я не развиваю эту тему.
У меня нет нормированного графика, я не знаю, что буду делать через месяц, то есть с 9 до 6 не сижу в офисе. Вечером я улетаю, утром прилетаю, днем кручу еще два рейса и отдыхаю. Бывает резерв, нужно кого-то заменить, могу полететь в командировку. Не могу назвать своего конкретного рабочего графика, все зависит от ситуации. Любая девушка, выбирающая профессию пилота, знает, на что она идет. Нужно понимать, что это очень трудный путь. И что стоит очень много готовиться, очень много нужно будет выучить и понять.
На данный момент я нахожусь в статусе незамужней девушки. Надеюсь, что на жизненном пути встретится мой мужчина, который отнесется к моей работе с пониманием. Нужно понять и принять, к сожалению, работа пилотом не влечет за собой постоянного нахождения дома. Мотивирует меня карьерный рост. Чем больше я буду летать сейчас, тем больше у меня будет опыта. Очень хочу переучиться на технику более новую – это, наверное, основная мотивация - добиться карьерного роста. Я бы очень хотела стать командиром корабля. Почему нет? Я считаю, что я могу им быть вполне, поэтому для меня это большая мотивация. Чем больше летаешь, больше опыта, больше навыков и тем больше приближаешься к своей мечте стать командиром воздушного судна.
Нет такого распределения: женщина - пилот, мужчина – пилот. Эта профессия не имеет полового признака. Что женщина, что мужчина, выполняют одни и те же обязанности. Если девушка решила стать пилотом, она должна понимать, куда она идет и на что она идет. Нужно иметь определенные качества, о которых я говорила ранее. Многие родители боятся отдавать своих девочек в авиацию, мол: «Командировки, перелеты, а это же сложно!» Может быть, если бы к девочкам другое отношение было, их было бы больше. Это исключение из правил, что женщина летает. Женщина может с этим справиться.
Олеся Власова, водитель троллейбуса №9
Я пришла в эту профессию 17 лет назад. Уходила в декрет и приходила обратно. Мой папа был дальнобойщиком. Мне нравится эта профессия, другую я никак не представляю. С самого детства любила машины. Родственники все в шоке. Мама в шоке до сих спор. Мужчины-коллеги помогают по ремонту машин, если что случится. По любому вопросу спросишь - помогут. Я не слабее мужчин. Я также могу колесо поменять и штангу поднять. Так же все делаю, как и мужчины. Во время работы трудности возникают – пробки. День рабочий начинается в 4:45: еду на работу, подготавливаю машину, выезжаю на линию, заезжаем часов в 8-9. Далеко живу, поэтому так рано встаю. Большое терпение нужно, нервы стальные. Пассажиры разные бывают. Нужно спокойно на все реагировать.
Наш 9-ый маршрут по-другому называют 9-ая рота. Гоняемся за «тридцатками» (автобусы 30 маршрута - V)? такой адреналин. Как говорится, адреналина много. Общение здесь, дома все равно столько общения не получишь. На выходных дома с детьми. Пятеро детей. Я - мать.
Не могу без работы. Я даже в декрет ушла, просидела там десять месяцев и не смогла дома сидеть. Я приходила с ребенком, каталась в троллейбусе. Ну не могу я без работы, не могу. Иногда, конечно, встаешь утром и глаза не хочется открывать, но твоя совесть говорит: «Иди на работу, иди! Надо идти работать. Нету слова не могу, есть слово надо». И идешь, потому что знаешь, что у тебя дома пятеро детей, их нужно обувать и кормить. Мужу тоже тяжело. Когда вдвоем, все же легче.
Муж у меня тоже бывший троллейбусник, теперь дальнобойщик. Теперь я дальнобойщиком хочу быть. Поменяю этот руль на фуру. С детства мечтала сесть на Камаз, на большую машину. Хотя мой папа был против, не хотел, чтобы я садилась за руль. Папы не стало и я села за большую машину. Маленькая для меня - это как- то не очень. Я как в жуке себя в ней ощущаю. Вот в большой машине - это очень круто для женщины. Все внимание обращают, конечно, все удивляются. Женщины все умеют. Ничем мы от них не отличаемся. Женщину нужно уважать, любить и ценить. У нее и дома будет порядок, и все она сможет. Мужчину дома посади, у него такой бардак будет, такой бардак. Не будет успевать. Муж говорит: «Как ты успеваешь с работы прийти и все дома сделать?» Это мы уже это проходили.
Женщины от мужчин отличаются только тем, что умеют рожать. У нас, наверное, только летчиков женщин нет, а так, по-моему, женщины уже все заняли. Все мужские работы. Честно говоря, они уже везде есть.
Анна Дю, глава представительства IT-компании Soft line в Казахстане
По профессии я экономист-международник. Руковожу этой компанией с 2012 года. До этого пришла сюда обычным менеджером по маркетингу и постепенно доросла до руководителя. Я очень долгое время работала в сфере высшего образования. Реализовывала часть проектов. Когда мне поступило предложение перейти в серу информационных технологий, был ужасный шок, потому что я себя считала человеком, который абсолютно незнаком с этой сферой. Для меня сфера информационных технологий это было: «Наверное, там надо знать, как устроен сервер, как там компьютер, что внутри, как его починить». На первых парах приходилось много времени проводить с инженерами, они мне объясняли какие-то вещи. Причем пытались это сделать на нормальном человеческом языке, а не на своем птичьем. Так вот пошло дальше и в принципе, я думаю, получилось.
Весь рабочий день связан с людьми. Персонал, которым я руковожу, клиенты с которыми я встречаюсь, партнеры, с которыми тоже надо поддерживать отношения. И с почтой, со своей электронной почтой. Без почты сейчас никуда. Топ-менеджеры всегда должны быть на связи.
На этой неделе был неформальный съезд директоров глав представительств стран СНГ в Казахстане. У нас было свое мероприятие. Всего лишь два руководителя женщины: казахстанский офис возглавляет женщина и монгольский офис. Я не чувствую иного отношения коллег-мужчин к себе. Единственная разница - это мужские шутки, но, тем не менее, я конечно же не закрываю уши и так далее. Понятно, что им приходится сдерживаться в выражениях и следить за своим лексиконом чаще, чем обычно. Но я не ощущаю, что я такая слабая женщина. Мы просто коллеги. Это люди, с которыми приятно общаться. У нас общие темы для разговора. С некоторыми из них мы уже дружим, то есть мы не просто коллеги по работе.
Ханум Гасанова, охранник в Esentai Mall
Два года я работала в Астане в торговом центре, позже приехала в Алматы. Тут вообще живу с рождения. Занималась спортом, потом друг посоветовал работать в одном торговом центре на минус 1 этаже. Там я отвечала за склад. Занималась охраной, мы должны были каждого проверять. Смотреть, чтоб ничего не воровали, наблюдать. 8 месяцев работала там. Позже уволилась, посидела дома два месяца, продолжала заниматься спортом, бегать каждый день. Позже мне позвонил замначальника охраны Esentai Mall. Сказал, что хочет предложить работу. Я согласилась, пришла, мы договорились. На работу в охрану меня взяли сразу, без стажировки. Работаю тут уже почти 4 года.
Обычно с самого утра у нас идет развод - это построение, вся охрана собирается на строй. Нам читают лекцию, проверяют форму, прическу, в общем, в нормальном ли мы состоянии. Мы идем на этажи, и вся охрана идет на свои места по всей территории. Я стою на 4 этаже, тут дети, кинопарк, фудкорты, много людей. Объясняю людям, что да как.
Грубую физическую силу использовать не приходилось. Если бывают конфликты между клиентами и посетителями, мы работаем быстро, у всех есть радиостанция, наушники. Говорю, например, у меня на 4 этаже буран и нужно идти, бежать, даже лететь. Вся охрана окружает конфликтующих людей. Позже руководство подходит и там они уже сами разбираются. Самое главное действие - срочно приостановить ситуацию, чтобы другие люди вокруг и внутри общественных мест не пугались. Мы говорим позывное слово, и вся охрана должна прибежать.
Занимаюсь в спортзале. Спортзал - мой первый дом. Я на полном серьезе. Если я не занимаюсь, долго так не могу. Я даже здесь не могу долго стоять, вот три часа мы стоим на посту, а час отдыхаем. Этот час не могу стоять на месте, мне нужно потренироваться, что-то делать или походить. Все говорят: «Как ты можешь круглосуточно ходить так без отдыха?» А мне нравится! Ночью тоже работа, обходы и т.д. Для работы нужна особая выносливость. Сутки мы работаем, двое дома. Иногда работаю на подмене.
От моей профессии папа в шоке до сих пор. Говорит, что, наверное, в той жизни я была мальчиком. А я вот иногда чувствую себя мужчиной, если иду на собрание в школу к детям, многие говорят: «О, телохранитель идет». Про меня говорят: «Наверное, она думает не так, как все». Знакомые девушки спрашивают, как ты работаешь в такой профессии? А мне кажется, не надо ничего бояться.
Айгуль Колумбетова, парковщик в КомфортПаркинг
В паркинге мы начали работать с начала осени совершенно случайно. Так получилось, что с моей мамой захотели сотрудничать. И она, недолго думая, согласилась. Мне стало ее жалко. Я видела, как она уставала после работы. Я сама выходила дежурить вместо нее, захватив с собой ноутбук и еду. Железные двери паркинга закрываются в 11 часов ночи и открываются в 7 утра, по правилам. И водители стараются до 11 часов ночи загнать своего железного коня в помещение. Всего в паркинге 26 мест: первое и второе для вип-клиентов. Был даже случай, что хозяин 13-го места попросил закрепить за ним другое место, если оно освободится. Видно, верит, что 13-е число несчастливое. С нами работает напарник мужчина, качок. Если какие-то проблемы, например, бомж зашел, то ему один звонок и проблемы сразу решаются.
До нас работал мужчина. Он поднял за аренду 500.000 тенге и пропал без вести и теперь нет доверия к мужчинам, как бы это не звучало. А моя мама очень порядочная женщина и ей предложили работу и она согласилась. Меня учили с детства, что каждый труд нужно уважать, какой бы он ни был. Ты же эти деньги не воруешь, а сама честным трудом зарабатываешь.
Если я работаю в паркинге, то к 10 ночи подхожу на дежурство, взяв с собой ноутбук или необходимые мне вещи. В отдельной комнате паркинга есть плитка, кровать, диван, кресло. Если я захочу есть, то сама себе готовлю. Воду, правда, приносим из дома или покупаем. Свет проведен. Тепло с помощью двух обогревателей. В общем, все условия, только работай нормально.
Нужно везде включить свет. Главное, ночью не спать. Внимательно смотреть на монитор, чтобы не было никаких лишних движений около паркинга. Если выхожу с мамой работать на ночь, то спим по очереди. Затем, в 7 утра открываются двери, и хозяева забирают свои машины. Еще обязательно нужно знать наизусть номера машин, марки машин и хозяев. А то, мало ли. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, угона машин не было. Итого 24 человека я должна знать в лицо. Вначале, была путаница, но, когда этих людей видишь постоянно, то запоминаешь.
Утром собираюсь и иду на другую работу. Моя вторая работа творческая. Пишу сюжеты, выезжаю на съемки по заданным темам. Снимаюсь во всевозможных проектах. Уже была эпизодная роль на одном из рейтинговых телеканалов. Стараюсь все дела и движения делать до 11 ночи. Как появляется свободное время, то иду в паркинг. Считаю паркинг своим вторым домом. Ведь там все родное. Все мои любимые машины.