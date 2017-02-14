«Если честно, женщина может все»

Елизавета Цой, Vласть Фото Жанары Каримовой Еще совсем недавно в казахстанском обществе, да и во многих других, было принято традиционно делить профессии на «мужские» и «женские». При этом когда женщина выбирала мужскую, в традиционном понимании, профессию, это вызывало смесь восторга с одной стороны и скепсиса с другой. Сейчас кажется, что деления на профессии по гендеру почти не существует, но вот разница в оплате труда мужчин и женщин все еще серьезно разнится, а женщинам приходится доказывать, что они в состоянии делать любую работу. Vласть поговорила с пятью женщинами, которые выбрали для себя те профессии, которые еще совсем недавно считались исключительно мужскими.

Ксения Бородач, второй пилот авиакомпании Scat Все началось с далекого детства. Я росла в авиационной семье: у меня отец работает руководителем полетов в Астане. Родилась в Санкт-Петербурге, жили мы в авиационном городке. Изначально уже было известно, что я буду работать в авиации, но непосредственно пилотом или нет - мы еще думали над этим вопросом. Конкретно профессии пилота я коснулась в 10 классе, когда в Астане открылся Государственный авиационный центр. Большое спасибо Жиентаю Сандыбаеву и всему инструкторскому составу. Это были девять месяцев теоретической подготовки непосредственно пилотов-школьников и 15 часов первой практики, тогда я осуществила свой первый в жизни маленький полет. После этого вопрос отпал, куда я буду поступать. Я поступила на грант в Академию гражданской авиации. Такое время удачное было: нас отправляли в Европу на практику. То есть, месяц мы отлетали в Литве и месяц в Испании. Я поняла, что у меня получается и мне это нравится и все, пошла по этой колее. Решила, что буду пилотом однозначно, начала искать трудоустройство по данной профессии. После окончания академии в 2015 году в этот же год устроилась на работу. Потому что Scat начал набирать пилотов на Boeing 737. Я подала резюме и сразу же устроилась. В этом плане мне повезло, что получилось устроиться в Scat. Несмотря на то, что я девушка, верила в то, что пройду. Я готовилась к этому. Очень рада, что моя мечта сбылась. Летаю, потому что получаю колоссальное удовольствие от своей работы. Для меня это даже образ жизни. В процессе обучения главная сложность была, наверное, в том, что девушкам нужно было соответствовать мужчинам. Быть на голову выше их, чтобы не было какого-то предвзятого отношения и соответствовать уровню того на что я иду. А так, в принципе, конкретных сложностей я не могу назвать. Были, да, волнительные моменты. Было очень много переживаний, но я делала все то, что от меня зависит. Так как я росла в авиационной семье, все родные отнеслись к моему выбору профессии очень положительно. Всегда поддерживали, большое спасибо моим родителям за это. Всегда была поддержка и помощь. Поэтому только положительные эмоции испытывала, и это мне очень помогало. Если меня спрашивают, кем я работаю, стараюсь отвечать, что я просто работаю в авиакомпании. Потому что люди, бывает, очень удивляются этому и не понимают, как девушка может быть пилотом. Поэтому я стараюсь избегать ответа, не то что избегать, если возникает вопрос, я конечно объясню, но людей очень удивляет, что девушка управляет Боингом. Если не поступает лишних вопросов, я не развиваю эту тему. У меня нет нормированного графика, я не знаю, что буду делать через месяц, то есть с 9 до 6 не сижу в офисе. Вечером я улетаю, утром прилетаю, днем кручу еще два рейса и отдыхаю. Бывает резерв, нужно кого-то заменить, могу полететь в командировку. Не могу назвать своего конкретного рабочего графика, все зависит от ситуации. Любая девушка, выбирающая профессию пилота, знает, на что она идет. Нужно понимать, что это очень трудный путь. И что стоит очень много готовиться, очень много нужно будет выучить и понять. Я – феминистка Я – феминистка

На данный момент я нахожусь в статусе незамужней девушки. Надеюсь, что на жизненном пути встретится мой мужчина, который отнесется к моей работе с пониманием. Нужно понять и принять, к сожалению, работа пилотом не влечет за собой постоянного нахождения дома. Мотивирует меня карьерный рост. Чем больше я буду летать сейчас, тем больше у меня будет опыта. Очень хочу переучиться на технику более новую – это, наверное, основная мотивация - добиться карьерного роста. Я бы очень хотела стать командиром корабля. Почему нет? Я считаю, что я могу им быть вполне, поэтому для меня это большая мотивация. Чем больше летаешь, больше опыта, больше навыков и тем больше приближаешься к своей мечте стать командиром воздушного судна. Нет такого распределения: женщина - пилот, мужчина – пилот. Эта профессия не имеет полового признака. Что женщина, что мужчина, выполняют одни и те же обязанности. Если девушка решила стать пилотом, она должна понимать, куда она идет и на что она идет. Нужно иметь определенные качества, о которых я говорила ранее. Многие родители боятся отдавать своих девочек в авиацию, мол: «Командировки, перелеты, а это же сложно!» Может быть, если бы к девочкам другое отношение было, их было бы больше. Это исключение из правил, что женщина летает. Женщина может с этим справиться.

Олеся Власова, водитель троллейбуса №9 Я пришла в эту профессию 17 лет назад. Уходила в декрет и приходила обратно. Мой папа был дальнобойщиком. Мне нравится эта профессия, другую я никак не представляю. С самого детства любила машины. Родственники все в шоке. Мама в шоке до сих спор. Мужчины-коллеги помогают по ремонту машин, если что случится. По любому вопросу спросишь - помогут. Я не слабее мужчин. Я также могу колесо поменять и штангу поднять. Так же все делаю, как и мужчины. Во время работы трудности возникают – пробки. День рабочий начинается в 4:45: еду на работу, подготавливаю машину, выезжаю на линию, заезжаем часов в 8-9. Далеко живу, поэтому так рано встаю. Большое терпение нужно, нервы стальные. Пассажиры разные бывают. Нужно спокойно на все реагировать. Наш 9-ый маршрут по-другому называют 9-ая рота. Гоняемся за «тридцатками» (автобусы 30 маршрута - V)? такой адреналин. Как говорится, адреналина много. Общение здесь, дома все равно столько общения не получишь. На выходных дома с детьми. Пятеро детей. Я - мать. Не могу без работы. Я даже в декрет ушла, просидела там десять месяцев и не смогла дома сидеть. Я приходила с ребенком, каталась в троллейбусе. Ну не могу я без работы, не могу. Иногда, конечно, встаешь утром и глаза не хочется открывать, но твоя совесть говорит: «Иди на работу, иди! Надо идти работать. Нету слова не могу, есть слово надо». И идешь, потому что знаешь, что у тебя дома пятеро детей, их нужно обувать и кормить. Мужу тоже тяжело. Когда вдвоем, все же легче. Муж у меня тоже бывший троллейбусник, теперь дальнобойщик. Теперь я дальнобойщиком хочу быть. Поменяю этот руль на фуру. С детства мечтала сесть на Камаз, на большую машину. Хотя мой папа был против, не хотел, чтобы я садилась за руль. Папы не стало и я села за большую машину. Маленькая для меня - это как- то не очень. Я как в жуке себя в ней ощущаю. Вот в большой машине - это очень круто для женщины. Все внимание обращают, конечно, все удивляются. Женщины все умеют. Ничем мы от них не отличаемся. Женщину нужно уважать, любить и ценить. У нее и дома будет порядок, и все она сможет. Мужчину дома посади, у него такой бардак будет, такой бардак. Не будет успевать. Муж говорит: «Как ты успеваешь с работы прийти и все дома сделать?» Это мы уже это проходили. Женщины от мужчин отличаются только тем, что умеют рожать. У нас, наверное, только летчиков женщин нет, а так, по-моему, женщины уже все заняли. Все мужские работы. Честно говоря, они уже везде есть.

Анна Дю, глава представительства IT-компании Soft line в Казахстане По профессии я экономист-международник. Руковожу этой компанией с 2012 года. До этого пришла сюда обычным менеджером по маркетингу и постепенно доросла до руководителя. Я очень долгое время работала в сфере высшего образования. Реализовывала часть проектов. Когда мне поступило предложение перейти в серу информационных технологий, был ужасный шок, потому что я себя считала человеком, который абсолютно незнаком с этой сферой. Для меня сфера информационных технологий это было: «Наверное, там надо знать, как устроен сервер, как там компьютер, что внутри, как его починить». На первых парах приходилось много времени проводить с инженерами, они мне объясняли какие-то вещи. Причем пытались это сделать на нормальном человеческом языке, а не на своем птичьем. Так вот пошло дальше и в принципе, я думаю, получилось. Весь рабочий день связан с людьми. Персонал, которым я руковожу, клиенты с которыми я встречаюсь, партнеры, с которыми тоже надо поддерживать отношения. И с почтой, со своей электронной почтой. Без почты сейчас никуда. Топ-менеджеры всегда должны быть на связи. На этой неделе был неформальный съезд директоров глав представительств стран СНГ в Казахстане. У нас было свое мероприятие. Всего лишь два руководителя женщины: казахстанский офис возглавляет женщина и монгольский офис. Я не чувствую иного отношения коллег-мужчин к себе. Единственная разница - это мужские шутки, но, тем не менее, я конечно же не закрываю уши и так далее. Понятно, что им приходится сдерживаться в выражениях и следить за своим лексиконом чаще, чем обычно. Но я не ощущаю, что я такая слабая женщина. Мы просто коллеги. Это люди, с которыми приятно общаться. У нас общие темы для разговора. С некоторыми из них мы уже дружим, то есть мы не просто коллеги по работе. Пара слов о женщинах Пара слов о женщинах

Ханум Гасанова, охранник в Esentai Mall Два года я работала в Астане в торговом центре, позже приехала в Алматы. Тут вообще живу с рождения. Занималась спортом, потом друг посоветовал работать в одном торговом центре на минус 1 этаже. Там я отвечала за склад. Занималась охраной, мы должны были каждого проверять. Смотреть, чтоб ничего не воровали, наблюдать. 8 месяцев работала там. Позже уволилась, посидела дома два месяца, продолжала заниматься спортом, бегать каждый день. Позже мне позвонил замначальника охраны Esentai Mall. Сказал, что хочет предложить работу. Я согласилась, пришла, мы договорились. На работу в охрану меня взяли сразу, без стажировки. Работаю тут уже почти 4 года. Обычно с самого утра у нас идет развод - это построение, вся охрана собирается на строй. Нам читают лекцию, проверяют форму, прическу, в общем, в нормальном ли мы состоянии. Мы идем на этажи, и вся охрана идет на свои места по всей территории. Я стою на 4 этаже, тут дети, кинопарк, фудкорты, много людей. Объясняю людям, что да как. Грубую физическую силу использовать не приходилось. Если бывают конфликты между клиентами и посетителями, мы работаем быстро, у всех есть радиостанция, наушники. Говорю, например, у меня на 4 этаже буран и нужно идти, бежать, даже лететь. Вся охрана окружает конфликтующих людей. Позже руководство подходит и там они уже сами разбираются. Самое главное действие - срочно приостановить ситуацию, чтобы другие люди вокруг и внутри общественных мест не пугались. Мы говорим позывное слово, и вся охрана должна прибежать. Почему женщинам выгодно не быть феминистками Почему женщинам выгодно не быть феминистками Занимаюсь в спортзале. Спортзал - мой первый дом. Я на полном серьезе. Если я не занимаюсь, долго так не могу. Я даже здесь не могу долго стоять, вот три часа мы стоим на посту, а час отдыхаем. Этот час не могу стоять на месте, мне нужно потренироваться, что-то делать или походить. Все говорят: «Как ты можешь круглосуточно ходить так без отдыха?» А мне нравится! Ночью тоже работа, обходы и т.д. Для работы нужна особая выносливость. Сутки мы работаем, двое дома. Иногда работаю на подмене. От моей профессии папа в шоке до сих пор. Говорит, что, наверное, в той жизни я была мальчиком. А я вот иногда чувствую себя мужчиной, если иду на собрание в школу к детям, многие говорят: «О, телохранитель идет». Про меня говорят: «Наверное, она думает не так, как все». Знакомые девушки спрашивают, как ты работаешь в такой профессии? А мне кажется, не надо ничего бояться.