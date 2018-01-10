От сцены к инклюзии

Айсулу Тойшибекова, Vласть Фото Жанары Каримовой Галина Табала – мама троих детей. Много лет она отдала театру: играла в молодежном театре «Седьмая грань», ТЮЗе и Немецком театре. Сегодня Галина – участница программы «МыАлматы». Осознанно придя к городскому активизму, она признается, что иначе и быть не может: сначала ты наводишь порядок в своей жизни, в своем доме, а затем начинаешь менять среду за пределами своего двора.

Все началось несколько лет назад: в 2011 году Галина попала в серьезную аварию, в ней погиб ее отец. Это событие стало поворотным моментом в ее жизни: — Мою жизнь можно разделить на два этапа: в 2011 году я попала в аварию, я была за рулем, погиб мой отец, старший сын сломал руку, у меня был серьезный перелом челюсти. Это событие сильно меня изменило, изменило мое отношение к жизни и смерти. Я была не виновата в этой аварии, но тем не менее...это не снимает ответственности за жизнь близкого человека — папы, - который погиб. Я поняла, что я не могу больше работать в театре, быть актрисой. Когда выходила на сцену, я себя спрашивала: «Что я делаю?». Я умная женщина, я должна приносить пользу, что-то изменить. Быть красивой и талантливой...таких много.

Галина приняла решение уйти из театра, сменила стрижку, стала вегетарианкой и поступила в Московский институт психоанализа: — На третьем курсе учебы встал вопрос о поиске места для стажировки. Я начала мониторить ситуацию в Алматы, чтобы понять, чем я хочу заниматься, выбрать направление своей работы. Я просматривала всё и поняла, что хочу работать с детьми с особенностями развития. Новая работа привела Галину в центр для детей с аутизмом «Аутизм победим», куда ее приняли на стажировку: — Мы с ними работали, я пробовала найти с ними контакт, научиться с ними взаимодействовать. Аутизм – это просто особенность, вот как у меня рыжие волосы, а у вас чёрные; просто другой путь развития, это не страшно. Дети с аутизмом очень чувствительны. Они очень тонко чувствуют ситуацию: напрягаются, когда чувствуют напряжение в других, чувствуют негативные эмоции других. И мне, как актрисе, это близко, я 15 лет отдала сцене и нас учили быть внутренне чувствительными к партнеру.

Со временем Галина пришла к идее объединить адаптацию детей с особенностями развития и занятия актерским мастерством. Так появился инклюзивный драматический кружок при детской библиотеке имени Бегалина, куда могут приходить разные дети и через актерское мастерство учиться взаимодействовать не только между собой, но и с окружающей средой. Этот проект Галина так и назвала – «Среда обитания». Как объясняет Галина, актерская игра учит снимать напряжение и раскрываться. — Театр – это мощный двигатель прогресса, как и наука. Я поняла, если относиться к детям, как к равным, быть с ними открытым, они будут спокойны, смогут с тобой взаимодействовать. Не надо думать и загружать свою голову тем, что они особенные, что с ними нужно как-то по-особенному. Да не надо по-особенному. Надо просто быть.

— Я поговорила с куратором кружков в детской библиотеке имени Бегалина, спросила – могу ли я организовать здесь волонтерскую инициативу для работы с детьми с особенностями развития. Дело в том, что при детской библиотеке есть кружки по моделированию, плетению бисера, игре на домбре и так далее. Я же занялась драматическим кружком, поговорив с Николаем Александровичем Свиридовым — художественным руководителем драмкружка. Получила добро. С детьми мы занимались по вторникам и субботам. Конечно, говорить о спектакле с нашими детками было еще рано, но у каждого из них своя роль и реплики, но все это – долгий кропотливый процесс. В будущем инклюзивные группы будут создаваться не только на базе драматических кружков, но и на базе кружков по игре на гитаре, домбре или бисероплетению. Этот опыт можно перенести и на другие детские библиотеки в других районах Алматы: — В «Орбите» есть своя детская библиотека, которая работает так же как и библиотека имени Бегалина, в ней тоже можно открыть подобные инклюзивные группы. Посещая такие кружки и обучаясь чему-то новому, ребёнок сможет понять, что для него ближе. Мне кажется, что дети с особенностями развития тоже могут выбрать то, к чему у них есть талант и лежит душа.

Сейчас Галина работает над каталогом инклюзивных организаций Алматы для электронного правительства: с ней связались из министерства здравоохранения и сообщили, что на сайте egov.kz скоро запустят раздел для людей с особыми потребностями, где будет размещена ссылка на каталог с контактами организаций и родом занятий: — Я ощутила, как мы одиноки, как мы мало информированы, мы сами по себе, нет интеграции. Я задалась темой интеграции и объединения, написала в Open Almaty запрос, чтобы создать интерактивную карту, где будут размещены все центры, организации, которые занимаются инклюзией. Не думала, что получу быстрый отклик: буквально вчера мне позвонили из министерства, сказали, скоро на сайте egov.kz будет создана отдельная ссылка «инклюзивное образование», куда можно будет отнести и эту карту. Лучшее, по мнению Галины, что может привнести человек в развитие города – это себя. Однако очень часто, имея желание помочь, человек не знает, кому предложить свою помощь. Таким образом, интерактивная карта сможет предоставить горожанам информацию о центрах, где волонтерам всегда рады. Сейчас она вместе с другими участниками проходит интенсивы проекта «МыАлматы», где они изучают точки соприкосновения горожан и города, изучают реальную необходимость социальных программ здесь и сейчас. — Я случайно узнала, что собирается форум городских активистов. Я подумала, что это мне просто Бог послал. Послушав спикеров, я поняла, что темы проекта касаются и меня. Узнала, что была организована группа городских активистов, куда мне тоже удалось попасть. Мне очень это помогло, потому что ты приходишь с желанием, энергией, у тебя в голове хаос. Фасилитаторы, которые работали с нами, дали нам структуру, чтобы развивать наши идеи.