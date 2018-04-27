Сергей Калмыков. «Эйфоричен, называет себя владыкой космоса, хорошим приятелем Брежнева»

Публикацию записей из дневников открывает медицинская история последних дней его жизни. Действие происходило в марте-апреле 1967 года, в Алма-Атинской городской клинической психиатрической больнице, по адресу: Узбекская, 99 (сегодня – проспект Сейфулина). История болезни (фонд №1758) публикуется с разрешения Центрального государственного архива Республики Казахстан. В текст документов внесены небольшие корректировки для облегчения понимания.

Сегодня память о нём по-прежнему остаётся отрывистой. В прошлом году Центр универсальных искусств ORTA решил попытаться восстановить её, взявшись за постановку спектакля и организацию других активностей, посвящённых художнику. Начиная с сегодняшнего дня ORTA совместно с интернет-журналом Vласть начинают «Месяц Калмыкова». На протяжении нескольких недель мы будем публиковать выдержки из его художественных дневников, а также проведём публичную дискуссию об отношениях безумия и искусства. В конце мая ORTA завершит месяц премьерой Светопреставления «Сергей Калмыков».

Больше полувека назад в Алматы скончался советский художник-авангардист Сергей Калмыков. В последние годы жизни художник, об эстетической уникальности которого теперь уже говорит каждый отрывок его биографии, становился всё более сломленным и забытым. Но это никак не сказывалось на его инфернальной художественной энергии. Оставив после себя более 1500 картин, иллюстраций, театральных декораций и текстов, Калмыков на долгие годы обеспечил искусствоведов материалами для глубоких исследований.

На приеме : крайне запущен, без брюк, куртка грязная в тряхмотьях, с нашивками-погонами, крестами. Эйфоричен, называет себя владыкой космоса, хорошим приятелем Брежнева. В прошлом «жил со всеми видными проститутками Ленинграда». Он гений, владеет многими языками, теоретик, богат хотя и пенсию получает – 52 руб.

Странен, сам с собой разговаривал, речь бессвязная. Называет себя гением, владыкой мира. 19 марта собрал в квартире большое количество бумаги и пытался поджечь. Соседи вызвали скорую помощь, милицию, т.к. из форточки ощущался неприятный запах угара, и доставлен к нам.

Последние два месяца соседи стали замечать, что он в квартире все стены обмазал мазутом, калом, сорвал провода, отключил газ, разобрал все вещи по частям, переломал их. В квартире в настоящее время кроме картин, рваной бумаги ничего нет. Постельных принадлежностей, чего либо из вещей нет. Больной ходил голым, или в одной куртке. В тряхмотьях бродил по городу, ничего не готовил себе.

Доставлен скорой помощью. Со слов сопровождающего врача удалось выяснить, что больной не имеет родственников, живет в микрорайоне один. Ранее работал художником декоратором в оперном театре.

Течение болезни



Родичи Калмыкова – близкие родственники Александра Сергеевича Пушкина. Он – поэт, писал. Его труды изучаются в Америке. Он главнокомандующий. Многословен, рифмует. Болгарин. Речь бессвязная. Совершенно не критичен к состоянию. Сопротивляется госпитализации.

Истощен, ноги отечны, пастозны (белковые отеки). Кожа сухая, шелушится, вросшие ногти на руках ногах. Депигментация, бородавки на всем теле. Впавшая грудная клетка, сутул. Походка шаткая, изо рта голодный запах, вставные зубы. Географический язык. Со стороны сердца – возрастные изменения. Неврологически – реакция зрачков на свет вялая, коленные не вызываются. Тремор пальцев. Порезов, параличей нет.

Диагнозы : Парафренный бред. Дистрофия. Шизофрения? ПП?

Нужен строгий надзор. Кормить малыми порциями.

Дежурный врач

20 марта, врачебный разбор

Манерен, кривляется, многоречив, просто «речевой напор» с выраженной обстоятельностью. Начав отвечать на вопрос говорит длинно, невозможно перебить, сердится, просит дослушать до конца, речь по типу «монолога», но без разорванности. Настроение повышенное, называет себя говоруном, который может говорить подряд 20 млрд лет. О себе высокого мнения: он – гений, одарен, его родные знамениты, он со всеми знаком. Состояние характеризуется манерностью, маниакальным фоном настроения с речевым напором, идеями величия, знатности. Особенности: обстоятельность.

22 марта

Данные объективного исследования :

Резко пониженное питание, налицо признаки старческого одряхления, деформированная, сгорбленная спина, старческая суетливая походка. По органам и системам: возрастные изменения. В правой паховой области – старый послеоперационный рубец.

25 марта

Объективные сведения со слов бывшей сослуживицы :

Со слов двоюродной сестры знает, что в молодости был замкнутым, малообщительным человеком, а в последующем слыл чудаком. Свое художественное образование он начал еще до революции в частных студиях, позже работал в опере Средневолжского края в качестве художника-декоратора. В 1935 году перебирается на постоянное место жительства в Алма-Ату и много лет работает здесь в оперном театре и союзе художников.

Всегда считался талантливейшим художником. Это признавалось весьма компетентными лицами. Но дело все в том, что масса странностей в его поведении не позволяла ему добиться заслуживаемого им положения: и так, он мог нарисовать на заказ великолепный эскиз или картину, но затем всё замазать и потом написать что-то несуразное. Он мог написать Венеру Милосскую, пририсовать ей руки и вложить в них примус, или изобразить на эскизе актера в нелепом, не соответствующем ситуации и замыслу костюме, например костюме Наполеона.

Всегда в его голове теснилась масса самых разнообразных теорий: то он хотел строить необычные ракеты, башни из фанеры до небес или коридор, соединяющий Москву с Алма-Атой. И уже тогда у него ярко проявлялись идеи величия. Он называл себя мировым космическим гением и гениальным художником, он говорил, что все должны ему целовать пятки, а он вынужден выполнять лишь вспомогательные работы.

И действительно, в последние годы ему уже не поручали самостоятельных работ, ибо он очень часто делал совершенно нелепые вещи, портил их. Многие работы, между тем, которые находятся у него дома (а ими завалена вся его квартира) видели московские художники и сочли его лучшим художником Города.

Он всегда был неряшливым, своей внешностью и одеждой не интересовался, и уж лет 15 как стал мазать волосы масляной краской, объясняя тем, что ему необходимо иметь черные волосы для долголетия, ибо в противном случае он не успеет сделать все, что ему нужно, а ему нужно по крайне мере сделать около миллиона эскизов.

У него всегда была своя система питания: то он ел один хлеб (ещё в молодости жевал всё французские булки). Но бывало, когда ходил в гости, а он ходил иногда, то ел всё, что подавали, но в последние годы он питался преимущественно молоком, сыром и творогом, но без хлеба. Он говорил, что горячий чай и пища вредны для здоровья, а электрический свет вреден для глаз, поэтому у него нет газа, а вечерами он работает при свечах или сидит в темноте.

Много лет назад (около 15) в Союзе художников ему подарили пальто, но он его распорол, вставил [неразборчиво], измазал масляной краской и заявил, что создает мировую моду.

С тех пор стал ходить в нелепой раскрашенной причудливой одежде, которую перешивал из старого хлама или из новых костюмов, которые ему дарило производство. Всякий раз спрашивал, хороша ли его новая модель, полагал, что он творит революцию в мировом моделировании.

Он всегда был многословен, любил собирать вокруг себя людей и здорово всех утомлял, когда 3-4 часа без остановки говорил, причем мышление его было весьма непоследовательным, порой нелепым. Он считал себя писателем, писал много и всегда в (этих текстах - V) участвовал он сам, но под вымышленными именами, весьма нелепыми и фантастическими. Так, он называл себя Лай-Пи-Чу-Пли-Лапа. Сам их иллюстрировал, причем всегда в них фигурировал Леонардо да Винчи, Манон Леско, позднее Пугачев. Он летал с ними на Луну и вообще совершал массу подвигов.

Женщин он не знал, вел дневники, в которых писал о своих сексуальных переживаниях, делал эротические рисунки. Онанировал.

Никто не знает, посещал ли он когда-либо баню в прошлые годы. Иногда топил печь, стирал свое барахло и вывешивал на веревки. Здесь, на новой квартире, никто никогда не видел его за этим занятием. Спал прямо на полу, на газетах, а когда-то спал на пружинном матрасе, который истлел от времени. Не принимал от соседей никакой помощи, в последнее время никого не впускал к себе в квартиру, резко ослабел, [неразборчиво], с трудом передвигался.

Последние дни ведет себя совсем (странно - V): оправляется прямо на пол, обнажается, резко усилились беспомощность, пачкал общественные (места – V). И это вызвало страх у соседей, что он может погибнуть, так как три дня сидел взаперти и ничего не ел.

Психическое состояние : общителен, суетлив, многоречив. Начав говорить, не останавливается в течение длительного времени. При этом, не испытывает утомления. При попытке шутить, озлобляется, замахивается худыми руками, грозно говорит, что обладает недюжинной силой, и сейчас кое-кто в этом убедится. Отвлекаем, крайне обстоятелен. Настроение благодушное, он в восторге от обстановки, горячей пищи, от которой уже давно отвык.

«Это великолепно», - говорит больной, - «я не предполагал, что это так вкусно!». Прожорлив, ест много и жадно, пачкая лицо и одежду, внешне неопрятен, мочится под себя, рот полуоткрытый, слюна капает с отвислых губ.

О себе говорит с переоценкой, называет себя самым гениальным художником мира, другие не стоят и его мизинца. Он не позволит им целовать своих подошв; у него свое мировоззрение, особый взгляд на искусство, моду и многое другое.

Больной беспомощен, жалок, нуждается в постороннем уходе, зябнет, абсолютно не тяготится обстановкой, не замечает своей немощности.

Получает :

Галоперидол 1,5 мл – 3 – 7.5 mg/c