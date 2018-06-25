Уйти в декрет и открыть детский центр развития

Несколько лет назад подруги и коллеги Олеся Солотова и Катерина Ем задумывались о пополнении в семьях. Понимая, что впереди их ждет долгий декрет, подруги решили совместить воспитание первенцев с открытием собственного дела. Лучше всего для совмещения этих двух дел подходила сфера детского досуга. Так появилась идея их первого проекта – эко-клуба для детей, а затем и второго – пространство раннего развития детей «Облако».
— Интерес к темам, связанным с детьми, у меня ещё с детства: моя бабушка – мамина мама – была воспитателем в детском саду, а ее сестра – учителем русского языка и литературы в гимназии. Я думаю, все корни оттуда. Изначально «Облако», как проект, зародился, когда мы вместе с моей коллегой Катериной работали в Kcell. Это было два с половиной года назад. Тогда у нас еще не было детей, мы планировали, но не были беременны. Мы просто хотели заниматься детским развитием. Сначала в декрет ушла я, потом Катерина. В итоге мы с ней сошлись на том, что детская тема – это то, чем мы сейчас живем, поэтому думать в этом направлении нам легче всего, интереснее всего, полезнее всего, – вспоминает Олеся.
Вместе с Катериной они подали проект на несколько конкурсов, чтобы получить финансовую поддержку.
— Когда мы подали проект на грантовую программу от «Даму», нам сказали, что у нас слишком горят глаза, и мы сможем сделать все сами (смеется). Еще мы участвовали в конкурсе «Саби», к сожалению, не прошли. Изначально мы разрабатывали экологический проект – эко-клуб для детей разных возрастов. Мы хотели приплести к нему детское развитие, но основная идея была в том, чтобы создать пространство, где дети могли быть в тесном контакте с природой. Такой проект существует в Москве, мы им очень вдохновились: читали все посты, истории, смотрели, что они делают с детьми, какие мастер-классы проводят. С этой идеей мы написали письмо в акимат, девушки из Центра развития Алматы вышли на нас, пригласили на встречу. Это было осенью прошлого года, тогда мы впервые узнали, что существует центр развития Алматы, отдел урбанистики. Тогда же мы узнали о проекте «МыАлматы», начали его изучать. На встрече нам рассказали о запуске этого проекта, что мы можем в нем поучаствовать.
Девушки присоединились к проекту «МыАлматы», Олеся посещала встречи с фасилитаторами, так как на тот момент дочь Катерины была еще маленькой, и она не могла оставлять ее надолго. Вдохновившись участием в «МыАлматы», девушки решили пересмотреть свой проект и запустить новое направление – раннее развитие для детей от 0 до 6 лет:
— Когда дети у нас родились, мы думали о том, что хочется посвятить и реализовать себя этой области, поэтому мы решили изучить разные методики. Залезли в интернет и начали смотреть, поиск выдавал методику Монтессори, методику Никитиных, Зайцева. Эти методики направлены на то, как быстро научить читать, писать, говорить – они дают прикладные навыки. Случайно Катерина нашла упоминание японской методики тренировки способностей правого полушария. Мы не учим их читать, писать, говорить, а учим детей воображать, думать нестандартно, придумывать что-то, подходить ко всему творчески. Мы узнали, что когда ребёнок с самого раннего возраста старается проявить себя именно в этих областях, то в дальнейшем, какую бы деятельность ребенок ни выбрал, она дастся ему с легкостью. Мы встречались с другой нашей коллегой из Kcell, ее сын в 3 года занимался по этой методике – методике Макото Шичида. Сейчас он пошел в первый класс, два раза читая стихотворение, его запоминает. Она рассказала, что видит результаты тех трудов, которые они с сыном вместе прошли. Нас это еще больше вдохновило.
Олеся и Катерина изучили книги по методике, арендовали помещение, сделали наборы для самостоятельных занятий дома. Затем они начали приглашать родителей и детей на бесплатные занятия, чтобы они могли познакомиться с новой для казахстанского рынка методикой:
— Макото Шичида – автор этой методики, написал множество книг, всего 4 из них переведены на английский язык и ни одна на русский. Мы прочитали отзывы от зарубежных мам на эти книги. Если коротко, то принцип заданий один и тот же, как их выполнить – тут нужна фантазия. К нам пришли в общей сложности более 20 мам, и только одна мама знала об этой методике. Когда-то она со своим первым ребенком занималась по ней. Мамы были поражены, потому что они не знали о ней, впервые слышали о ней. Само занятие подразумевает очень быструю смену действий – буквально по две минуты на каждый блок упражнения. Сначала мы настраиваемся, потом разными упражнениями тренируем память, воображение, интуицию. Сейчас мамы понимают, что ребенок способен и если продолжать развивать эти способности, то детки будут с каждым разом всё больше и больше уметь.
— Есть такое упражнение для развития памяти, она называется «Сетка памяти»: вы перед ребёнком раскладываете четыре картинки, называете их, быстро переворачиваете, а затем спрашиваете где какая. В этой методике мало упражнений на сенсорику, когда вы чувствуете, слышите, поэтому мы решили совместить задания. Мы показываем, например, курочку, включаем живой звук кудахтанья. Проделываем то же самое с четырьмя картинками и соответствующими им звуками, потом выкладываем перед ребенком четыре картинки, снова включаем звук. Ребенок должен угадать. Мы не встречали этого описания нигде, и вот недавно мы поняли, что это же наше изобретение (смеется). Возможно, кто-то этим тоже занимается, просто мы не встречали и поэтому пока мы считаем, что это мы придумали. У нас всегда разная тематика заданий, например, сегодня у нас цветущий сад и весь материал, который мы используем, связан как-то с садом.
Занятия посещают 4 мамы с детьми, есть мамы, которые занимаются с детьми дома по специальным самостоятельным наборам. Дети, занимающиеся в Олеси и Катерины – младше двух лет. Самой младшей участнице полтора года, когда Олеся берет на занятия сына, которому год и 10 месяцев, он становится самым старшим.
— Мы думали сначала деток немного разделить. Задания, на самом деле, те же самые, просто на возраст 4 года мы показываем уже не четыре карточки, а шесть или восемь. Для деток постарше нужна чуть другая подготовка, но принцип тот же: мы также тренируем фотографическую память, интуицию, воображение, логику, сенсорику. Меняется количество и качество материалов. Если с младшими мы используем карточки со знакомыми им животными, то с детьми постарше это уже совсем другой диапазон визуальных картинок, потому что у них кругозор больше и знают они чуть больше. Вообще мы хотим практиковать разновозрастные группы, потому что когда детки младший смотрят на деток постарше, они тянутся за ними. Старшие для них пример, а детки постарше проявляют чувство ответственности, они могут помочь, подсказать, сопереживать. Это такой момент социализации детей между собой.
— У нас есть мальчик, который очень долго к нам привыкал. Ему не нравились карточки, он предпочитал монотонную работу с концентрацией внимания, например, мозаика. Сейчас я вижу, что какие-то упражнения, например, пальчиковую гимнастику, он уже делает сам. Вчера его мама зашла в аудиторию и говорит, что Жан сейчас радостный бежит на занятия. Это то, что нас мотивирует, дает нам силы. У нас берут наборы для деток помладше. Мы советуем родителям выработать привычку у детей, чтобы мама с ними занималась дома, потому что когда они приходят на занятия в новое для себя место, им вообще не до занятий. Они хотят всё исследовать, всё потрогать, всё подергать. Это очень долгий процесс настройки. Когда детки уже привыкают, мамы приходят к нам, мы обсуждаем методику и упражнения с ними, а уже потом начинаются занятия с детьми. Это такой плавный переход для ребёнка, он легче вольется в процесс.
— Наши ближайшие планы связаны с ранним развитием до 5-6 лет, потому что идей у нас очень много. Мы, как маркетологи, привыкли генерировать идеи. Пока они все связаны с детками дошкольного возраста. Если возвращаться к теме эко-клуба, то здесь нужно больше человеческих ресурсов, больше вовлеченности, больше нашего участия, чтобы это было не просто зоо-уголок. Мы хотим, чтобы дети, заходя, попадали в совершенно другой мир. Так как мы сейчас не можем посвящать этому проекту всё наше время, мы его отодвинули. Тема эко-клуба пока греет нам душу, думаю, что может быть к 2019 году она может воплотиться в проект. Сейчас мы все силы бросили на то, чтобы наладить работу, связанную с ранним развитием. Тема экологии очень важна, потому что мы живем в мире, где ресурсы исчисляемы. Хочется, чтобы всё было чисто, хочется дышать свежим воздухом. Мы уже сейчас обеспокоены тем, каким воздухом дышат наши дети, а когда они подрастут и у них будут дети, мне кажется, этот вопрос будет стоять еще острее.
При выборе центра раннего развития и методики, Олеся советует родителям обращать внимание на реакцию ребенка:
— Мы сами ходили на Монтессори и нам очень нравится эта методика. Мы ходили на Baby sensory — это когда только сенсорные ощущения вызываются: музыка, тактильные ощущения. Мне кажется, это здорово, что сейчас у мам есть такой выбор. Практически в каждом дворе, рядом с домом, можно найти любую развивашку. Мы ходили в разные, мне было интересно самой, была интересно посмотреть на реакцию ребенка. Есть места, куда дети возвращаются. И это здорово. Когда ребёнок приходит и ему не нравится, он всё время хочет уйти, но мама считает, что в принципе это полезно, то можно попробовать походить несколько недель и посмотреть. Но если делать это насильно, то пользы никакой не будет. В моём детстве все отдавали детей в музыкальную школу. Сейчас, сколько знаю людей, кто в детстве ходили в музыкальную школу, наверное, 20% любят музыку, а все остальные с горечью вспоминают то время. Им это не нравилось, но родители водили. Здесь всё-таки я советовала бы смотреть на реакцию ребенка, насколько ему это комфортно. Может ребенку нравится бегать и прыгать, его можно отдать на восточные единоборства, там берут с 3 лет. Нужно смотреть к чему он стремится, чем увлекается и от чего глаза горят. Важно попробовать, посмотрите, как это работает. Даже если все вокруг говорят, что это полезно и суперкруто, не надо торопиться. Важно почувствовать ваше это или нет.
Материал подготовлен в рамках проекта «МыАлматы», реализуемого Британским Советом, акиматом г. Алматы, АО «Центр развития Алматы» и Казахстанско-Британским техническим университетом при финансовой поддержке Европейского Союза.