Уйти в декрет и открыть детский центр развития

— Интерес к темам, связанным с детьми, у меня ещё с детства: моя бабушка – мамина мама – была воспитателем в детском саду, а ее сестра – учителем русского языка и литературы в гимназии. Я думаю, все корни оттуда. Изначально «Облако», как проект, зародился, когда мы вместе с моей коллегой Катериной работали в Kcell. Это было два с половиной года назад. Тогда у нас еще не было детей, мы планировали, но не были беременны. Мы просто хотели заниматься детским развитием. Сначала в декрет ушла я, потом Катерина. В итоге мы с ней сошлись на том, что детская тема – это то, чем мы сейчас живем, поэтому думать в этом направлении нам легче всего, интереснее всего, полезнее всего, – вспоминает Олеся.

Вместе с Катериной они подали проект на несколько конкурсов, чтобы получить финансовую поддержку.

— Когда мы подали проект на грантовую программу от «Даму», нам сказали, что у нас слишком горят глаза, и мы сможем сделать все сами (смеется). Еще мы участвовали в конкурсе «Саби», к сожалению, не прошли. Изначально мы разрабатывали экологический проект – эко-клуб для детей разных возрастов. Мы хотели приплести к нему детское развитие, но основная идея была в том, чтобы создать пространство, где дети могли быть в тесном контакте с природой. Такой проект существует в Москве, мы им очень вдохновились: читали все посты, истории, смотрели, что они делают с детьми, какие мастер-классы проводят. С этой идеей мы написали письмо в акимат, девушки из Центра развития Алматы вышли на нас, пригласили на встречу. Это было осенью прошлого года, тогда мы впервые узнали, что существует центр развития Алматы, отдел урбанистики. Тогда же мы узнали о проекте «МыАлматы», начали его изучать. На встрече нам рассказали о запуске этого проекта, что мы можем в нем поучаствовать.