Быть конкурентным не внутри, а вне компании

При этом многие профессионалы знают, что лучшие кадры стремятся работать в ТШО. Как вам удается забирать самые лучшие кадры? Как вы это делаете?

Процесс набора сотрудников в ТШО начинается со cтратегического планирования. Мы систематически анализируем, что необходимо компании для развития, и какие навыки и компетенции нам надо развивать или искать среди будущих сотрудников, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Сам процесс поиска персонала автоматизирован и прозрачен. Чтобы у всех соискателей был равный доступ, ссылка и инструкции размещены на сайте компании. После поиска начинается процесс отбора, который состоит из нескольких шагов с обязательным привлечением независимого представителя, который следит за прозрачностью и беспристрастностью в оценке кандидатов. В некоторых случаях, особенно при массовом найме, в качестве дополнительного этапа отбора используется тестирование. Надо отметить, как я говорила ранее, у нас есть определенные ценности и поведенческие аспекты, которые мы ожидаем от работников сейчас и в будущем. Они также вшиты в процесс отбора в форме interview profile form, которая оценивает не только техническую компетенцию, но и лидерские, поведенческие качества. И знаете, мы ищем не только опытных специалистов, а также заинтересованы в талантливых выпускниках высших учебных заведений, поэтому регулярно проводим ярмарки вакансий.

То есть, вы хотите сказать, что все происходит именно таким честным отбором и нет сотрудников, которые пришли, что называется, “по звонку”?

Мы допускаем, что люди могут предположить такое, но процесс отбора поставлен таким образом, включая вовлечение сторонних специалистов и других многоэтапных шагов, что устраивать кого-то «по звонку» исключается. Знаете, кандидатов очень большое количество, ну а вакансий то считанное количество, и если допустить к примеру, что на одну открытую вакансию подадут 200 человек, но надо понимать, что пройдет только один. Конечно, останется 199 недовольных. При этом, если не получилось сейчас, можно подать заявление еще раз. Но опять подается 200 человек, и у людей остается ощущение, что раз мы не проходим – это все не просто так. Бывает и так, что кто прошел по техническим компетенциям, не подходит по лидерским или поведенческим качествам. Но это совершенно не означает, что устраиваются к нам «по звонку».

ТШО играет важную роль в экономике Казахстана, и развитие человеческого капитала — это как раз один из самых важных аспектов в этой работе. Каким вы видите свой вклад?

Несомненно ТШО играет очень важную роль как в экономике Казахстана так и в вопросе развития национальных кадров. Компания очень много вкладывает в обучение, программы наставничества и международные назначения.

На самом деле, масштаб и сложность разработки и эксплуатации месторождения Тенгиз сами по себе создают отличную среду для обучения и развития. Взять к примеру Проект Будущего Расширения, где используют самые передовые технологии, оборудование и технологические процессы – тысячи казахстанцев получают уникальных практический опыт на одном из самых больших нефтегазовых проектов в мире. Казахстанские специалисты обучаются, а после окончания проекта смогут составлять конкуренцию на проектах подобного масштаба на мировом нефтегазовом рынке. Так, около 94% сотрудников в ТШО составляют казахстанские кадры. И те люди, которые у нас получили знания, получили опыт работы, уходя, создают аналогичные требования дальше. Поэтому я думаю, что ТШО имеет колоссальное влияние, и со стороны развития кадров, и со стороны управления кадрами и во всех других аспектах.

Другим эффективным примером является «Программа Horizons», которая ускоренно развивает технические компетенции новых работников, приводя их в соответствие с мировыми стандартами. Кроме этого, ТШО направляет высоко-перспективных сотрудников на временные международные назначения в подразделения корпорации Chevron в разных странах мира для получения международного опыта. Этот опыт в последющем имеет решающее значение для развития карьеры и для работы на глобальном нефтегазовом рынке. Обучившись и набравшись опыта они заменяют иностранных специалистов и выдвигаются на более ответственные должности.

Кроме развития собственных сотрудников в ТШО также думают о том, чтобы отрасль развивалась в ногу со временем. Эксперты ТШО проводят лекции по различным направлениям для студентов Казахстанских вузов и колледжей: делятся передовым практическим опытом, рассказывают какими профессиональными навыками и компетенциями необходимо обладать для успешной работы в международной компании.

Система развития кадров в ТШО нацелена на подготовку конкурентноспособного казахстанского персонала, способного безопасно и точно выполнять требуемые функции, а также уметь находить и принимать правильные решения в сложной ситуации.