«Решения, которые мы принимаем, влияют на будущее Казахстана»

Достаточно много говорится о разнице в условиях труда между иностранными и казахстанскими кадрами. На самом ли деле эти условия отличаются?

Понимаете, когда я пришел в компанию в 2000 году, работы везде было мало. Я стал аналитиком в финансовом отделе на Тенгизе, работал вахтовым методом и будто попал в другую страну. Больше всего в тот момент мне запомнилась атмосфера - много иностранцев: руководители из разных стран мира с разнообразным опытом, уникальными навыками и способами решениями проблем. Сейчас я вижу такое отношение: «мы тоже так можем, мы сами все знаем». Я думаю тогда у нас не было достаточно знаний и опыта. Мы учились на работе и перенимали опыт у наших иностранных коллег. При этом и иностранцы учились многому у наших опытных специалистов. На тот момент иностранцы были очень нужны Казахстану. А сейчас… Нефтяная промышленность является глобальной отраслью, а для эксплуатации такого уникального объекта, как Тенгиз необходимы навыки высочайшего мирового уровня. Чтобы нанять и сохранить таких специалистов, ТШО предлагает конкурентоспособную оплату труда как для казахстанского, так и для международного рынка труда. Мы хотим, чтобы отечественные сотрудники становились лучше, чтобы они развивались и заменяли иностранцев, но культурное разнообразие дает много возможностей: люди из разных культур учатся друг у друга как реагировать на трудности, как решать проблемы, как налаживать процессы. Вот эти отличия, объединяясь, делают нас сильнее. Также надо понимать, что и у наших ребят появляется возможность уехать и поработать в Америке, в Австралии, в Европе по программам развития корпорации «Шеврон». Затем они приезжают в Казахстан и применяют свои знания и опыт здесь, на родине.

А вас компания отправляла на стажировки?

Да, я два года провел в Сан-Рамоне, США. Это была программа по подготовке руководителей в сфере финансов и бизнес-планирования. И вы знаете, эта программа нацелена не только на развитие профессиональных знаний, но и на развитие персональных навыков руководителя. После нее пришло понимание, что ничего сверхъестественного в руководящей должности нет. Я вернулся в ТШО, в отдел маркетинга и транспортировки, где в то время происходило много изменений. Мы запускали новые терминалы, вели переговоры с операторами железных дорог, договаривались о производстве железнодорожных цистерн для серы, даже подписали контракт о строительстве завода по производству гранулированной серы, который, кстати, в апреле этого года уже начал функционировать в полную силу, как полностью казахстанское производство. В эти три года я тестировал себя как профессионал, определял грани собственных возможностей, и самое главное, я всегда оставался верен своим целям, которые я поставил в начале карьеры.

Так если ваша натура требует двигаться вперед, почему вы остаетесь в компании? Генеральный менеджер по стратегическому планированию. А куда здесь дальше?

Мой выбор основан на понимании того, что карьера - это марафон, а не спринт, и надо думать в долгосрочной перспективе. Даже когда я начинал простым специалистом, я был открыт для новых возможностей. Как-то мне предложили поработать с информационными системами и я решил попробовать, хотя и не был готов. Это помогло мне научиться чему-то новому. А когда у нас повсеместно стали внедрять информационные системы, мне эти знания пригодились. И если бы тогда отказался, кто-нибудь другой освоил бы это. Это я к тому, что возможность учиться, набираться опыта дается всегда. И в моем персональном понимании, если у человека есть возможность, опыт и знания, он может применить их здесь в Казахстане. У нас много иностранных компаний, совместных предприятий, которые могут давать хорошую зарплату, на мировом уровне. Почему я так говорю? Потому что у многих мечта - уехать за границу. Но я жил там какое-то время. И поверьте, там большая конкуренция, там точно также надо постоянно развиваться и доказывать, что ты чего-то стоишь. Посмотрим, какие возможности будут дальше, но я точно знаю, что я ещё на середине пути.