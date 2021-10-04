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4 октября 2021

«Решения, которые мы принимаем, влияют на будущее Казахстана»

Как пройти путь от рядового сотрудника финотдела до генерального менеджера ТШО

«Решения, которые мы принимаем, влияют на будущее Казахстана»

Калибек Муханов мог бы работать в крупной нефтяной компании за рубежом, но предпочел остаться в Казахстане и расти в команде одного из лидеров нефтегазовой отрасли в стране – ТОО «Тенгизшевройл». Он прошел путь от рядового сотрудника финансового отдела до генерального менеджера по стратегическому планированию и уверен: чтобы достичь высот, нужно усердно работать, постоянно учиться и быть готовым к новым возможностям в профессиональном плане.

Калибек, вы – генеральный менеджер по стратегическому планированию. В чем конкретно заключается ваша работа?

В ТШО вся работа разделена между разными департаментами. Наш отдел отвечает за выработку стратегии компании, за создание и координирование бизнес-планов. Соответственно, все отчетности, основные показатели проходят через наш отдел. Еще одна наша функция – поддержка генерального директора, его подготовка ко всем отчетам и собраниям с госорганами и акционерами. То есть, именно мы координируем работу компании так, чтобы руководство своевременно видело полную информацию и могло принимать правильные решения. Также наш отдел координирует внедрение стратегии по достижению конкурентных показателей и оптимизационных процессов.

Почему ваш выбор пал на ТШО?

Мой выбор, наверное, был предопределен - я родился в 30 километрах от месторождения Тенгиз, в маленьком поселке Сарыкамыс. Его позже перенесли подальше от производства. Большинство населения поселка работали на Тенгизе. Я начинал свою карьеру в «Тенгизшевройл» будучи выпускником Атырауского государственного университета. Мне был 21 год. Я не так хорошо говорил по-английски, у меня не было зарубежного образования. То есть, мне, как и многим моим коллегам, надо было постоянно работать над собой, повышать квалификацию. Надо отметить, что в ТШО для этого существуют все возможности: постоянное обучение, новые назначения, стажировки. Это все дало мне возможность реализоваться в профессиональном плане и достичь должности генерального менеджера по стратегическому планированию. На моем примере можно увидеть, что возможность достигнуть успеха есть у каждого. Труд, самоотдача, ежедневное прикладывание своих знаний и сил позволяют быть представленным в руководящем составе компании - крупнейшего налогоплательщика Казахстана. И эта миссия сопряжена с ответственностью. Одно дело добиться успеха в ТШО, другое дело нести эту ответственность дальше и обеспечивать возможности для других талантливых казахстанцев.

Но ведь в Атырау сосредоточено много компаний…

В ТШО развита корпоративная культура, поддержка и развитие работников. Приветствуется командная работа. И еще один момент – ТШО является очень большой системообразующей компанией в Казахстане. И та работа, которую мы делаем, очень важна. Есть осознание того, что решения, которые мы принимаем, в конечном итоге влияют на экономику Казахстана, на будущее страны. Ведь мы являемся самым крупным налогоплательщиком. Поэтому мы должны работать эффективно, так как это и налоги, и зарплаты, и благосостояние жителей Атырауской области и Казахстана. Насколько я слышал, помимо прочего, одно рабочее место в ТШО создает дополнительно около 40 рабочих мест в смежных отраслях.

Достаточно много говорится о разнице в условиях труда между иностранными и казахстанскими кадрами. На самом ли деле эти условия отличаются?

Понимаете, когда я пришел в компанию в 2000 году, работы везде было мало. Я стал аналитиком в финансовом отделе на Тенгизе, работал вахтовым методом и будто попал в другую страну. Больше всего в тот момент мне запомнилась атмосфера - много иностранцев: руководители из разных стран мира с разнообразным опытом, уникальными навыками и способами решениями проблем. Сейчас я вижу такое отношение: «мы тоже так можем, мы сами все знаем». Я думаю тогда у нас не было достаточно знаний и опыта. Мы учились на работе и перенимали опыт у наших иностранных коллег. При этом и иностранцы учились многому у наших опытных специалистов. На тот момент иностранцы были очень нужны Казахстану. А сейчас… Нефтяная промышленность является глобальной отраслью, а для эксплуатации такого уникального объекта, как Тенгиз необходимы навыки высочайшего мирового уровня. Чтобы нанять и сохранить таких специалистов, ТШО предлагает конкурентоспособную оплату труда как для казахстанского, так и для международного рынка труда. Мы хотим, чтобы отечественные сотрудники становились лучше, чтобы они развивались и заменяли иностранцев, но культурное разнообразие дает много возможностей: люди из разных культур учатся друг у друга как реагировать на трудности, как решать проблемы, как налаживать процессы. Вот эти отличия, объединяясь, делают нас сильнее. Также надо понимать, что и у наших ребят появляется возможность уехать и поработать в Америке, в Австралии, в Европе по программам развития корпорации «Шеврон». Затем они приезжают в Казахстан и применяют свои знания и опыт здесь, на родине.

А вас компания отправляла на стажировки?

Да, я два года провел в Сан-Рамоне, США. Это была программа по подготовке руководителей в сфере финансов и бизнес-планирования. И вы знаете, эта программа нацелена не только на развитие профессиональных знаний, но и на развитие персональных навыков руководителя. После нее пришло понимание, что ничего сверхъестественного в руководящей должности нет. Я вернулся в ТШО, в отдел маркетинга и транспортировки, где в то время происходило много изменений. Мы запускали новые терминалы, вели переговоры с операторами железных дорог, договаривались о производстве железнодорожных цистерн для серы, даже подписали контракт о строительстве завода по производству гранулированной серы, который, кстати, в апреле этого года уже начал функционировать в полную силу, как полностью казахстанское производство. В эти три года я тестировал себя как профессионал, определял грани собственных возможностей, и самое главное, я всегда оставался верен своим целям, которые я поставил в начале карьеры.

Так если ваша натура требует двигаться вперед, почему вы остаетесь в компании? Генеральный менеджер по стратегическому планированию. А куда здесь дальше?

Мой выбор основан на понимании того, что карьера - это марафон, а не спринт, и надо думать в долгосрочной перспективе. Даже когда я начинал простым специалистом, я был открыт для новых возможностей. Как-то мне предложили поработать с информационными системами и я решил попробовать, хотя и не был готов. Это помогло мне научиться чему-то новому. А когда у нас повсеместно стали внедрять информационные системы, мне эти знания пригодились. И если бы тогда отказался, кто-нибудь другой освоил бы это. Это я к тому, что возможность учиться, набираться опыта дается всегда. И в моем персональном понимании, если у человека есть возможность, опыт и знания, он может применить их здесь в Казахстане. У нас много иностранных компаний, совместных предприятий, которые могут давать хорошую зарплату, на мировом уровне. Почему я так говорю? Потому что у многих мечта - уехать за границу. Но я жил там какое-то время. И поверьте, там большая конкуренция, там точно также надо постоянно развиваться и доказывать, что ты чего-то стоишь. Посмотрим, какие возможности будут дальше, но я точно знаю, что я ещё на середине пути.

Возвращаясь к вопросу об иностранцах. Ведь есть же стереотип, что на ТШО «рулят» именно они.

Я бы добавил, что это самый популярный стереотип (улыбается), при этом, у нас в компании шесть генеральных менеджеров – казахстанцев. Мое мнение - нам нужны проектные менеджеры, которые ранее уже реализовывали проекты подобные Проекту будущего расширения-Проект управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД), у которых есть достаточный опыт, знания, чтобы двигать большие проекты вперед согласно плану. Ничего не мешает казахстанцам достигать высоких позиций, набираться опыта, ездить на обучение в разные страны мира, программы «Шеврон» дают такие возможности. Когда я работал в отделе маркетинга, моя работа заключалась в логистике, в транспортировке, налаживании взаимоотношений с администрациями железных дорог СНГ. И эту работу иностранец не смог бы сделать так же эффективно, как казахстанец.

Что интересного ожидает компанию в ближайшие годы? Что получат казахстанцы от деятельности вашей компании?

Мы сейчас реализуем ПБР-ПУУД - один из самых больших капитальных проектов в мировой нефтегазовой отрасли, который дополнительно увеличит добычу на Тенгизе на 12 миллионов тонн нефти в год. Соответственно, это даст новые возможности для экономики Казахстана, а для сотрудников – стабильность и рост, возможность получать опыт в Казахстане и зарубежом. Согласно исследованию IHS Markit (мировой лидер в области критической информации, аналитики и решений для основных отраслей промышленности и рынков, которые стимулируют развитие экономики во всем мире - V) с 2010 по 2019 года наша деятельность стимулировала совокупные местные закупки на сумму более $48 млрд, а также создала более 140 000 рабочих мест. Если мы продолжим рост, это поможет нашей стране развиваться дальше.

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