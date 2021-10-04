«Решения, которые мы принимаем, влияют на будущее Казахстана»

Калибек Муханов мог бы работать в крупной нефтяной компании за рубежом, но предпочел остаться в Казахстане и расти в команде одного из лидеров нефтегазовой отрасли в стране – ТОО «Тенгизшевройл». Он прошел путь от рядового сотрудника финансового отдела до генерального менеджера по стратегическому планированию и уверен: чтобы достичь высот, нужно усердно работать, постоянно учиться и быть готовым к новым возможностям в профессиональном плане.
Калибек, вы – генеральный менеджер по стратегическому планированию. В чем конкретно заключается ваша работа?
В ТШО вся работа разделена между разными департаментами. Наш отдел отвечает за выработку стратегии компании, за создание и координирование бизнес-планов. Соответственно, все отчетности, основные показатели проходят через наш отдел. Еще одна наша функция – поддержка генерального директора, его подготовка ко всем отчетам и собраниям с госорганами и акционерами. То есть, именно мы координируем работу компании так, чтобы руководство своевременно видело полную информацию и могло принимать правильные решения. Также наш отдел координирует внедрение стратегии по достижению конкурентных показателей и оптимизационных процессов.
Почему ваш выбор пал на ТШО?
Мой выбор, наверное, был предопределен - я родился в 30 километрах от месторождения Тенгиз, в маленьком поселке Сарыкамыс. Его позже перенесли подальше от производства. Большинство населения поселка работали на Тенгизе. Я начинал свою карьеру в «Тенгизшевройл» будучи выпускником Атырауского государственного университета. Мне был 21 год. Я не так хорошо говорил по-английски, у меня не было зарубежного образования. То есть, мне, как и многим моим коллегам, надо было постоянно работать над собой, повышать квалификацию. Надо отметить, что в ТШО для этого существуют все возможности: постоянное обучение, новые назначения, стажировки. Это все дало мне возможность реализоваться в профессиональном плане и достичь должности генерального менеджера по стратегическому планированию. На моем примере можно увидеть, что возможность достигнуть успеха есть у каждого. Труд, самоотдача, ежедневное прикладывание своих знаний и сил позволяют быть представленным в руководящем составе компании - крупнейшего налогоплательщика Казахстана. И эта миссия сопряжена с ответственностью. Одно дело добиться успеха в ТШО, другое дело нести эту ответственность дальше и обеспечивать возможности для других талантливых казахстанцев.
Но ведь в Атырау сосредоточено много компаний…
В ТШО развита корпоративная культура, поддержка и развитие работников. Приветствуется командная работа. И еще один момент – ТШО является очень большой системообразующей компанией в Казахстане. И та работа, которую мы делаем, очень важна. Есть осознание того, что решения, которые мы принимаем, в конечном итоге влияют на экономику Казахстана, на будущее страны. Ведь мы являемся самым крупным налогоплательщиком. Поэтому мы должны работать эффективно, так как это и налоги, и зарплаты, и благосостояние жителей Атырауской области и Казахстана. Насколько я слышал, помимо прочего, одно рабочее место в ТШО создает дополнительно около 40 рабочих мест в смежных отраслях.
Достаточно много говорится о разнице в условиях труда между иностранными и казахстанскими кадрами. На самом ли деле эти условия отличаются?
Понимаете, когда я пришел в компанию в 2000 году, работы везде было мало. Я стал аналитиком в финансовом отделе на Тенгизе, работал вахтовым методом и будто попал в другую страну. Больше всего в тот момент мне запомнилась атмосфера - много иностранцев: руководители из разных стран мира с разнообразным опытом, уникальными навыками и способами решениями проблем. Сейчас я вижу такое отношение: «мы тоже так можем, мы сами все знаем». Я думаю тогда у нас не было достаточно знаний и опыта. Мы учились на работе и перенимали опыт у наших иностранных коллег. При этом и иностранцы учились многому у наших опытных специалистов. На тот момент иностранцы были очень нужны Казахстану. А сейчас… Нефтяная промышленность является глобальной отраслью, а для эксплуатации такого уникального объекта, как Тенгиз необходимы навыки высочайшего мирового уровня. Чтобы нанять и сохранить таких специалистов, ТШО предлагает конкурентоспособную оплату труда как для казахстанского, так и для международного рынка труда. Мы хотим, чтобы отечественные сотрудники становились лучше, чтобы они развивались и заменяли иностранцев, но культурное разнообразие дает много возможностей: люди из разных культур учатся друг у друга как реагировать на трудности, как решать проблемы, как налаживать процессы. Вот эти отличия, объединяясь, делают нас сильнее. Также надо понимать, что и у наших ребят появляется возможность уехать и поработать в Америке, в Австралии, в Европе по программам развития корпорации «Шеврон». Затем они приезжают в Казахстан и применяют свои знания и опыт здесь, на родине.
А вас компания отправляла на стажировки?
Да, я два года провел в Сан-Рамоне, США. Это была программа по подготовке руководителей в сфере финансов и бизнес-планирования. И вы знаете, эта программа нацелена не только на развитие профессиональных знаний, но и на развитие персональных навыков руководителя. После нее пришло понимание, что ничего сверхъестественного в руководящей должности нет. Я вернулся в ТШО, в отдел маркетинга и транспортировки, где в то время происходило много изменений. Мы запускали новые терминалы, вели переговоры с операторами железных дорог, договаривались о производстве железнодорожных цистерн для серы, даже подписали контракт о строительстве завода по производству гранулированной серы, который, кстати, в апреле этого года уже начал функционировать в полную силу, как полностью казахстанское производство. В эти три года я тестировал себя как профессионал, определял грани собственных возможностей, и самое главное, я всегда оставался верен своим целям, которые я поставил в начале карьеры.
Так если ваша натура требует двигаться вперед, почему вы остаетесь в компании? Генеральный менеджер по стратегическому планированию. А куда здесь дальше?
Мой выбор основан на понимании того, что карьера - это марафон, а не спринт, и надо думать в долгосрочной перспективе. Даже когда я начинал простым специалистом, я был открыт для новых возможностей. Как-то мне предложили поработать с информационными системами и я решил попробовать, хотя и не был готов. Это помогло мне научиться чему-то новому. А когда у нас повсеместно стали внедрять информационные системы, мне эти знания пригодились. И если бы тогда отказался, кто-нибудь другой освоил бы это. Это я к тому, что возможность учиться, набираться опыта дается всегда. И в моем персональном понимании, если у человека есть возможность, опыт и знания, он может применить их здесь в Казахстане. У нас много иностранных компаний, совместных предприятий, которые могут давать хорошую зарплату, на мировом уровне. Почему я так говорю? Потому что у многих мечта - уехать за границу. Но я жил там какое-то время. И поверьте, там большая конкуренция, там точно также надо постоянно развиваться и доказывать, что ты чего-то стоишь. Посмотрим, какие возможности будут дальше, но я точно знаю, что я ещё на середине пути.
Возвращаясь к вопросу об иностранцах. Ведь есть же стереотип, что на ТШО «рулят» именно они.
Я бы добавил, что это самый популярный стереотип (улыбается), при этом, у нас в компании шесть генеральных менеджеров – казахстанцев. Мое мнение - нам нужны проектные менеджеры, которые ранее уже реализовывали проекты подобные Проекту будущего расширения-Проект управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД), у которых есть достаточный опыт, знания, чтобы двигать большие проекты вперед согласно плану. Ничего не мешает казахстанцам достигать высоких позиций, набираться опыта, ездить на обучение в разные страны мира, программы «Шеврон» дают такие возможности. Когда я работал в отделе маркетинга, моя работа заключалась в логистике, в транспортировке, налаживании взаимоотношений с администрациями железных дорог СНГ. И эту работу иностранец не смог бы сделать так же эффективно, как казахстанец.
Что интересного ожидает компанию в ближайшие годы? Что получат казахстанцы от деятельности вашей компании?
Мы сейчас реализуем ПБР-ПУУД - один из самых больших капитальных проектов в мировой нефтегазовой отрасли, который дополнительно увеличит добычу на Тенгизе на 12 миллионов тонн нефти в год. Соответственно, это даст новые возможности для экономики Казахстана, а для сотрудников – стабильность и рост, возможность получать опыт в Казахстане и зарубежом. Согласно исследованию IHS Markit (мировой лидер в области критической информации, аналитики и решений для основных отраслей промышленности и рынков, которые стимулируют развитие экономики во всем мире - V) с 2010 по 2019 года наша деятельность стимулировала совокупные местные закупки на сумму более $48 млрд, а также создала более 140 000 рабочих мест. Если мы продолжим рост, это поможет нашей стране развиваться дальше.