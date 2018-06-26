Катя Суворова, режиссёр: «Миру интересно, что происходит в Казахстане»

Я читала, что на последнем фестивале, где показывали «Завтра море» (фестиваль им. Жана Руша в Париже.— V) был аншлаг, зал был переполнен, а некоторым пришлось даже смотреть фильм из будки киномеханика. Как ты сама объясняешь такой интерес к фильму за рубежом?

С показом в Париже для меня в этом смысле не было ничего удивительного. Я вообще стала этот фильм снимать, потому что так много вопросов об Аральском море получала, когда ездила раньше куда-то на фестивали. Когда там узнавали, что я из Казахстана, мне часто прилетал этот вопрос: «Что там у вас с Аральским морем происходит?». Они думали, что могут через меня какие-то дополнительные вещи узнать, но это было не так. Во мне был ноль информации. И это заставило меня думать: «Почему вот так это происходит? Почему столько вопросов я получаю? И почему настолько для меня это чуждая информация?». Так что, получается, внутри меня именно европейское сообщество своим интересом когда-то зародило желание разобраться в том, чего я не знаю, хоть и близко нахожусь.

Это во-первых, а во-вторых, я за весь год заметила на разных фестивалях, что в каждой стране с этой темой часто бывает свое подключение. Например, в Тайване у нас было бурное обсуждение, потому что у них сейчас своя дискуссия идет, что они, возможно, убивают океанический шельф возле себя. Я когда улетала в эту сторону, у меня была пересадка в Сеуле, и я это увидела: длинный пустой пляж, сначала пролетаешь на самолёте ряд заводов, потом там полоса отчуждения жёлтая, и такая зелёная вода. Конечно, океан – не море, океан так не сушится, но концепция такова, что в нашем фильме герои говорят, что у них был контакт с водой, это была их жизнь, а потом это просто полностью исчезло. И для них в Тайване, для их истории — это было свое подключение. А европейское сообщество подключается больше потому, что у них какой-то другой уровень ответственности за территорию, на которой мы все дружно обитаем, поэтому они часто в таких вопросах оказываются. В отличие от нас.

Мы, живя в Казахстане, находимся вообще полностью в неподключении к ситуации. И я считаю, что у нас и в прессе это не рассказывается так, чтобы людям было доступно. Это не рассказывается так, чтобы, например, школьникам было интересно сделать свое исследование, или в школьном автобусе съездить посмотреть на дамбу, как все это выглядит. Этого нет.