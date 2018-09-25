«Я говорила себе: «Я буду жить тогда, когда я встану»

Меруерт Кухахметова в 15 лет, как и многие из нас, не могла представить, насколько сильно может измениться ее жизнь. В 15 лет у нее диагностировали заболевание крови. Из-за неправильного лечения у Меруерт развился остеопороз – заболевание, из-за которого кости становятся ломкими. В течение двух лет болезнь прогрессировала настолько быстро, что ей пришлось начать пользоваться инвалидным креслом. Спустя много лет Меруерт рассказывает эту историю в своей комнате, временно оборудованной как кабинет – она начала свое дело и сейчас трудоустраивает девушек с инвалидностью, чтобы они могли работать, обеспечивать себя и развиваться.

— Мне совсем не нравится, что нас выставляют или жертвами или героями. Мы не герои, но и не жертвы. Мы такие же люди, как и все, у нас просто есть некоторые особенности. Почему мы каждый раз вынуждены доказывать, что мы такие же?, – рассуждает девушка. – Как только будут созданы условия и безбарьерная среда, мы будем жить так же, как и вы, платить налоги, жить, работать, учиться.