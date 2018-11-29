«В Казахстане до сих пор считают, что в стране нет геев»

В мае 1992 года восьмилетний Алексей Гетманн вместе с родителями переехал в Германию. В 2012 году он впервые вернулся в родной город – Темиртау – вместе с коллегой, чтобы стать героем документального проекта о людях, давно покинувших Казахстан. В той поездке Алексей возобновил отношения со своими двоюродными сестрами, которые остались в республике, и познакомился с главным героем своего будущего фильма:

— Одна из сестер познакомила меня со своим другом Денисом. Он рассказал мне о себе и о том, что значит быть гомосексуалом в Казахстане. Я, как гетеросексуал, мало изучал эту тему. В принципе, я об этом даже не думал, так как у нас в Кельне всё очень просто. Говорят даже, что Кельн – это гей-столица, потому что сообщество живет свободно, я вырос в этой среде и для меня это всегда было нормальным.

История Дениса заинтересовала Алексея, ему пришла в голову идея снять документальный фильм:

— Денис рассказал мне о том, какова ситуация в Казахстане и в Темиртау. О том, как его однажды чуть не забили до смерти, как регулярно притесняют, о том, что жизнь геев в Казахстане, мягко говоря, не сладкая. Люди вынуждены прятаться, жить двойной жизнью. Мне стала интересна эта тема. Когда я вернулся из Казахстана обратно в Германию, то рассказал о Денисе своей подруге Диане. Она заинтересовалась и согласилась поработать со мной над проектом. Я рассказал о своей идее снять фильм Денису, он согласился. Тогда он уже жил открыто, он не скрывался с тех пор, как его сестра переехала в Германию. Пока же она жила в Казахстане, он не хотел, чтобы это каким-то образом могло сказаться на ней. Мы решили снимать фильм самостоятельно – собирали деньги на проект, рассказывали о нем друзьям. Нам помогло очень много людей, – вспоминает Алексей.