Чужой родной город

10 лет назад спортивная журналистка Балжан Бейсенова стала одной из героинь документального фильма режиссера Максима Поздоровкина «Столица». Он был снят к десятилетию Астаны и запечатлел уникальный момент в истории молодого города: в фильме мужчины и женщины полны надежд. Герои и героини картины торопливо укладывают брусчатку к пышному празднику, встречают туристов, снимают сюжеты для телевидения и пытаются быть «свободными художниками» в весьма странных обстоятельствах. В беседе с Vластью Балжан Бейсенова вспомнила как Акмола превращалась в Астану и как менялись ее современники.



— В 2008 году я жила в городе Астана, буквально в центре правого берега, жила на улице Мира, сейчас она называется Бейбитшилик. Работала журналистом на телеканале «Астана».

Балжан родилась и выросла в Астане, тогда еще Целинограде. Сейчас она вспоминает тот город и рассказывает о том, как сильно изменил его столичный статус:

— Когда люди спрашивают из какого я города, и я отвечаю, что из Астаны, они непременно уточняют: «Ну, понятно, что из Астаны. А вообще откуда?» Я впадаю в ступор, потом отвечаю, что из Целинограда и тогда ступор случается у них (смеется). Коренных целиноградцев становится все меньше и меньше. Неделю или две назад я стала свидетелем разговора, когда один вполне образованный парень спросил: «Астане 20 лет, а что здесь было до этого? Здесь вообще ничего не было!» Говорил он это очень серьезно. Представляете, выросло, условно говоря, поколение астанчан, которые даже не знают, что здесь было раньше. Мне это неприятно. Здесь был Целиноград, у которого есть своя славная история. И Целиноград тоже не на пустом месте вырос. Сейчас, когда говорят «Астана», подразумевают только 20 лет истории города. А на самом деле нашему городу около 200 лет: в 50-ые годы началось освоение целины, а до этого здесь располагалась Акмолинская крепость. Это место было центром городской культуры задолго до нас. Здесь была жизнь, магазины, люди, заводы и промышленность. У города есть своя история и то, что столица здесь всего 20 лет, не умаляет значения Целинограда и истории этой местности.