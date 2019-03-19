Найти себя в творчестве

В конце прошлого года в Алматы открылась площадка WeArt. Молодые люди из социально уязвимых групп получают здесь возможность получить самые разнообразные навыки, прежде всего – творческие. Как помочь молодежи раскрыться и чем поколение миллениалов отличается от любых предыдущих организаторы рассказывают Vласти.
Креативные индустрии за поколением Z
– В начале марта у нас состоялся выпускной ребят из первого набора, - рассказывает куратор проекта WeArt Айнур Калдыгулова. – На протяжении трех месяцев наши ребята абсолютно бесплатно изучали smm-маркетинг, копирайтинг, digital-маркетинг, фото-видео-продакшн, а также ораторское искусство, актерское мастерство, получали навыки успешной презентации, развивали свои лидерские качества. Все эти умения сегодня необходимы современной молодежи. Ведь даже если молодой человек и не соберется стать digital-маркетологом, грамотность в изложении своих мыслей, умения фотографировать и монтировать ему обязательно пригодятся, а может и сформируют поле для дополнительного заработка.
Творческое пространство WeArt создано для развития креативного потенциала молодежи из социально незащищенных слоев населения. Сотрудники и менторы центра хорошо понимают, что, помимо профессиональных навыков, такие ребята особо нуждаются в моральной поддержке. Поэтому пространство дает им возможность бесплатно обучаться не только так называемым hard skills («твердым навыкам», основным, по выбранной специальности), но и soft skills («гибким навыкам», позволяющим быть успешным вне зависимости от специализации). Сокуратором проекта является Гульшат Мухитдинова, которая работает с участниками в качестве психолога.
Первыми участниками WeArt стала молодежь Алматы и Алматинской области. Это ребята, имеющие одного родителя, родителей с ограниченными физическими возможностями, из многодетных семей, находящиеся под опекой старших братьев, сестер, опекунов, воспитанники детских домов.
– В конце 2017 года мы проводили большое исследование, касающееся поколения «Z», - рассказывает Айнур Калдыгулова. – Мы все работали в университете Нархоз и, так или иначе, соприкасались с образованием, с молодежью. Мы обнаружили, что ребята, родившиеся после 2000-х, нуждаются в креативной индустрии. У них отношение к творчеству другое. Поколение «игриков» (это тем, кому за 30) в основном формируется из экономистов, финансистов и айтишников. Креативная индустрия в настоящее время – яма, которая не заполняется с годами. Отношение к творческим людям у нас несерьезное. Творчество развивается по остаточному принципу, хотя у многих есть большой интерес к нему. Оно помогает людям психологически адаптироваться к окружающему миру, любой профессиональной среде. Вот мы и решили придумать концепцию творческого центра.
С того момента команда WeArt начала изучать аудиторию и пришла к выводу, что у ребят из обеспеченных семей есть возможность проходить всевозможные тренинги, курсы, остальным - сложнее. В связи с этим творческий центр был создан именно для молодежи из социально уязвимых групп. Соответственно, обучение в нем совершенно бесплатное. Первичный грант на создание и реализацию проекта команда пространства WeArt получила от фонда Булата Утемуратова. Нархоз выделил помещение, которое находится на территории университета. Оно было полностью отреставрировано и обставлено. А далее последовала рекрутинговая кампания. Создатели центра начали распространять информацию различными способами, как оффлайн, так и онлайн. Ребята узнавали о создании и первом наборе WeArt из общих рассылок в социальных сетях. Сработало и «сарафанное радио». Несмотря на то, что сегодня бесплатным предложениям люди не доверяют, ждут какого-то подвоха, смельчаки все же нашлись, и их было немало.
От сайтов к чувствам
Арлан Хисимов оказался в WeArt благодаря информации от его сестры. Арлан живет в Алматы, учится в 11 классе школы №68, занимается футболом, интересуется математикой и физикой. Он хочет поступить в КазНУ на «информационные системы» или «энергетику». Пришел в центр с целью получить необходимые знания для подготовки к университету. Арлан планирует в недалеком будущем совмещать учебу в вузе и работу. Отец Арлана – инвалид первой группы по зрению. В связи с особенностью здоровья много времени он уделял самообучению. Вот и своим детям с ранних лет заложил ценнейшее качество: любовь к познанию, непрерывному развитию. Обнаружив у сына математический склад ума, он развивал его в направлении технических наук. Арлан уже хорошо знал таблицу умножения еще до начала первого класса. Отец всячески оберегал своего сына от работы с целью материального обеспечения семьи. Но Арлан хотел быть полезным, чувствовал необходимость поддерживать родных. Чуть помладше он помогал сестре, раздавал рекламные листовки, а к сегодняшнему дню он уже успел поработать агентом по продажам. В настоящее время Арлан понимает, что время на саморазвитие он обязательно должен оставлять, об этом говорит и его отец.
– Меня заинтересовало то, что в этом центре я смогу получить навыки по созданию сайтов, - рассказывает 16-летний алматинец. – Я рискнул пойти, хотя шел с недоверием. Думал, либо попаду в какую-то «шарашкину контору», либо приду в помещение, где стоят компьютеры, все сидят в очках и учатся созданию сайтов на HTML и CSS. Когда же пришел в центр, увидел приятных людей, которые сразу смогли расположить к себе. Очень сильно удивился тому, что на первом занятии мне нужно было рассказать о своих чувствах, эмоциях. Меня это очень сильно зацепило и я начал ходить сюда постоянно. Ни разу не пожалел. Сегодня мы одна большая семья.
Вместо часов, проведенных за компьютером, Арлан сумел открыть сам себя. Он пришел к выводу, что ораторское и актерское мастерство – ценнейшие навыки для любого человека. Ведь для того чтобы взаимодействовать с окружающим миром, недостаточно только профессиональных знаний.
– Я понял, что общение – большое искусство, любой специалист должен уметь «продавать» себя как бренд, - сказал Арлан. – Кстати, в WeArt меня очень зацепило такое направление как digital-marketing благодаря интересному и эрудированному преподавателю Евгению. На итоговом тесте я показал хороший результат, и Евгений порекомендовал мне обратить внимание на такую профессию как web-аналитика. Я обязательно подумаю над этим!
Футбол остается другим большим увлечением молодого человека. Четыре года назад, так же благодаря информации своей сестры, Арлан прошел набор в международную футбольную академию, работающую при сотрудничестве с амстердамским «Аяксом». Не имея профессионального опыта, Арлан приглянулся наставникам. До сих пор он входит в число обладателей грантов академии. В скором времени он рассчитывает заявить о себе в одном из местных футбольных клубов, но при этом хорошо помнит слова тренера Академии.
– Он говорил нам так: «Имейте всегда два пути развития в жизни. Не делайте ставку только на один. Занимаясь футболом, не бросайте учебу, параллельно осваивайте другую профессию». Поэтому в мою жизнь пришел и WeArt! – заключил Арлан.
Угарный газ, депрессия и крутой стартап
25-летний Бекжан Сатаркулов узнал о наборе на курсы в WeArt от мамы. Делал ставку на поварские курсы, которые предлагала площадка. Правда, на начало занятии кухня еще не была готова. Бекжана это не расстроило, так как уроки в направлении soft skills его очень заинтересовали. – Было очень интересно овладеть навыками успешных коммуникаций, убеждения людей, выступлений, - делится Бекжан. – Я уже имел опыт выступлений на хакатоне, фестивале идей HackDay, но не был доволен своими презентациями. Хочется это делать лучше. Благодаря WeArt я смог «прокачать» необходимые мне soft skills.
Молодой человек отметил, что ему очень понравились некоторые встречи в рамках обучения в центре. Одна из них прошла с актером Евгением Жумановым, который презентовал ребятам свои жизненные кейсы и очень их вдохновил. Другая – с представителем «HeadHunter Казахстан» Динарой Рахимжановой. Она поделилась с ребятами информацией о том, как необходимо заполнять резюме, как искать работу.
– Некоторое время назад я пребывал в депрессии: ушел в себя, ни у кого не просил помощи и наделся на то, что смогу самостоятельно справиться со всеми проблемами. К счастью, я смог справиться со своей проблемой, осознав, что от людей не стоит отгораживаться, не стоит стыдиться обращения к ним за помощью, - говорит Бекжан.
В будущем он планирует заняться IT-предпринимательством. Свои шаги в этом направлении он уже делает, понимает, что ему необходимы навыки в сфере менеджмента, коммуникаций, психологии. – Благодаря WeArt надеюсь пройти профессиональную стажировку, которая приблизит меня к цели. Возможно, лет через пять буду искать инвесторов и реализовывать свои стартап-идеи, - заявил молодой человек. – Я должен обеспечивать себя и свою семью. Планирую в недалеком будущем купить ПАЗик, переоборудовать его в дом на колесах и начать колесить по Казахстану, одновременно удаленно работая. А еще можно брать попутчиков и зарабатывать на этом.
Бекжан уже успел поработать и пройти стажировки в нескольких местах, но вынужден был приостановить дела по причине болезни. Хронический фронтит, ринит давали изматывающие головные боли, что влияло на память и мышление. После недавней операции молодой человек постепенно восстанавливается. Бекжан живет с мамой, его родители в разводе. Есть старший брат, воспитывавшийся вдалеке от него, и младшая сестра, которая живет в семье брата.
– Я себя считаю счастливым человеком, несмотря ни на что, - говорит Бекжан. – Трижды я переживал истории с угарным газом и трижды спасался от летального отравления, а один раз вообще чуть не утонул в Капшагае. В детстве я выпил керосин, думая, что это холодный чай. Ничего, откачали… У меня много идей и планов сегодня. А еще, как я и говорил, хотел пойти на поварские курсы, так как люблю готовить. Вчера купил грибы, тыкву, шампиньоны, курицу, лук. Смиксовал все, добавил розмарин. Накрыл все заготовленным тестом. Получилось вкусно.
По словам Бекжана, достигать результат просто и интересно. Главное, в этом мире знать, что тебе нужно, определить свой вектор и поставить дедлайн. Вот и все.
– Сейчас нужно фильтровать информацию, анализировать. Касательно вашей профессии, она тоже изменится в ближайшие десять лет, - предупреждает Бекжан. – Нужно изучать информационные технологии, будущее за ними. Роботизированный труд скажется на экономике, на менталитете. Неизбежна деградация людей. Если роботы смогут многое делать, люди будут сидеть без работы. Но IT-сфера, думаю, будет еще востребована лет 100, минимум…
В университет за дипломом
Еркежан Бештаева приехала в Алматы из Кокшетау. Она выросла в многодетной семье. У нее нет мамы, папа страдает астмой. Когда Еркежан исполнилось 16 лет, старшая сестра забрала ее под свою опеку, дала шанс на образование, всячески поддерживает и помогает ей.
– Так вышло, что я поступила на журфак в «иняз» не по собственному желанию. Если честно, ради диплома. В настоящее время учусь на третьем курсе, - рассказывает Еркежан. – А став членом большой семьи под названием WeArt, еще больше поняла, что интервью брать не хочу. Не мое это. Я пришла сюда изучить монтаж, чтобы экзамены в университете было легче сдавать. Еще заинтересовало направление маркетинга, которое очень актуальное и востребованное сегодня. Любой опыт для меня бесценен.
Еркежан отметила, что за три месяца пребывания в центре смогла измениться и эти изменения нравятся ей самой, их замечают и окружающие.
– Хоть я и не была тихоней, могла найти общий язык со многими, привыкла ходить в одиночестве. Сторонилась длительного общения, приятельских отношений, - продолжает она. – Я очень рада, что открыла для себя WeArt. В универ я продолжаю ходить, потому что должна, а здесь мне нравится все: ребята, полученные навыки, знания, атмосфера, кураторы. Знаю, что если я попрошу о помощи, обращусь за советом, непременно найду все здесь. Очень жаль, что курсы закончились…
«Проект WeArt должен жить, он необходим!»
Уже после прошедших занятий с первой группой студентов организаторы проекта увидели колоссальные результаты, которые превзошли их первоначальные ожидания. Предположение о том, что творчество поможет ребятам найти себя в широком понимании слова, оказалось верным.
– Безусловно, одним из главных условий участия в нашем проекте было предоставление от ребят необходимого пакета документов, удостоверяющего в том, что они находятся в определенной социальной группе. Основным же критерием отбора для нас была мотивация молодежи. Мы хотели видеть у них только желание учиться, - продолжает Айнур.
Неприятным удивлением для организаторов проекта оказалось то, что некоторые ребята выпали из состава участников по причине стороннего вмешательства со стороны близких, родителей. – Увы, некоторых детей не отпускали родители. Потенциальному участнику нашего проекта 17 лет. Он окончил школу, но не поступил в вуз из-за отсутствия денег в семье. Сегодня он сидит дома, следит за младшими детьми и готовит им еду. Родители не разрешили ему пройти трехмесячные курсы, потому что он должен и дальше хлопотать по дому. Очень жаль, что эти взрослые люди не заинтересованы в образовании своих детей, - сетует Айнур.
Между тем сейчас идет второй набор учащихся в WeArt. Организаторы проекта не теряют связь со своими студентами и обещают, что двери центра будут всегда открыты для своих выпускников.
В Казахстане концепция проекта WeArt пока единственная и уникальная, отмечают ее устроители. По словам организаторов, пока проект будет необходим, он будет существовать. Отработав первичный грант, WeArt перейдет на фандрайзинг.
К первому июня команда WeArt подготовит молодежный спектакль на базе театра психодрамы. Куратором этой инициативы стал профессиональный психотерапевт Александр Сагадиев. Постановка называется «WeSpeak».
– Проект WeArt должен жить, он необходим! Если молодежью никто заниматься не будет, она не будет услышана, - заключает Айнур.