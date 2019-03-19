Найти себя в творчестве

Угарный газ, депрессия и крутой стартап

25-летний Бекжан Сатаркулов узнал о наборе на курсы в WeArt от мамы. Делал ставку на поварские курсы, которые предлагала площадка. Правда, на начало занятии кухня еще не была готова. Бекжана это не расстроило, так как уроки в направлении soft skills его очень заинтересовали. – Было очень интересно овладеть навыками успешных коммуникаций, убеждения людей, выступлений, - делится Бекжан. – Я уже имел опыт выступлений на хакатоне, фестивале идей HackDay, но не был доволен своими презентациями. Хочется это делать лучше. Благодаря WeArt я смог «прокачать» необходимые мне soft skills.

Молодой человек отметил, что ему очень понравились некоторые встречи в рамках обучения в центре. Одна из них прошла с актером Евгением Жумановым, который презентовал ребятам свои жизненные кейсы и очень их вдохновил. Другая – с представителем «HeadHunter Казахстан» Динарой Рахимжановой. Она поделилась с ребятами информацией о том, как необходимо заполнять резюме, как искать работу.

– Некоторое время назад я пребывал в депрессии: ушел в себя, ни у кого не просил помощи и наделся на то, что смогу самостоятельно справиться со всеми проблемами. К счастью, я смог справиться со своей проблемой, осознав, что от людей не стоит отгораживаться, не стоит стыдиться обращения к ним за помощью, - говорит Бекжан.

В будущем он планирует заняться IT-предпринимательством. Свои шаги в этом направлении он уже делает, понимает, что ему необходимы навыки в сфере менеджмента, коммуникаций, психологии. – Благодаря WeArt надеюсь пройти профессиональную стажировку, которая приблизит меня к цели. Возможно, лет через пять буду искать инвесторов и реализовывать свои стартап-идеи, - заявил молодой человек. – Я должен обеспечивать себя и свою семью. Планирую в недалеком будущем купить ПАЗик, переоборудовать его в дом на колесах и начать колесить по Казахстану, одновременно удаленно работая. А еще можно брать попутчиков и зарабатывать на этом.

Бекжан уже успел поработать и пройти стажировки в нескольких местах, но вынужден был приостановить дела по причине болезни. Хронический фронтит, ринит давали изматывающие головные боли, что влияло на память и мышление. После недавней операции молодой человек постепенно восстанавливается. Бекжан живет с мамой, его родители в разводе. Есть старший брат, воспитывавшийся вдалеке от него, и младшая сестра, которая живет в семье брата.

– Я себя считаю счастливым человеком, несмотря ни на что, - говорит Бекжан. – Трижды я переживал истории с угарным газом и трижды спасался от летального отравления, а один раз вообще чуть не утонул в Капшагае. В детстве я выпил керосин, думая, что это холодный чай. Ничего, откачали… У меня много идей и планов сегодня. А еще, как я и говорил, хотел пойти на поварские курсы, так как люблю готовить. Вчера купил грибы, тыкву, шампиньоны, курицу, лук. Смиксовал все, добавил розмарин. Накрыл все заготовленным тестом. Получилось вкусно.

По словам Бекжана, достигать результат просто и интересно. Главное, в этом мире знать, что тебе нужно, определить свой вектор и поставить дедлайн. Вот и все.

– Сейчас нужно фильтровать информацию, анализировать. Касательно вашей профессии, она тоже изменится в ближайшие десять лет, - предупреждает Бекжан. – Нужно изучать информационные технологии, будущее за ними. Роботизированный труд скажется на экономике, на менталитете. Неизбежна деградация людей. Если роботы смогут многое делать, люди будут сидеть без работы. Но IT-сфера, думаю, будет еще востребована лет 100, минимум…