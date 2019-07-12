Проект Umay: женщина и мама может быть успешной

Свое дело

Мерей Мустафина, официальный представитель Дня женского предпринимательства в СНГ и Средней Азии, генеральный продюсер форума Umay Global Summit, в 2016 году организовала в Астане первый форум для женщин в рамках Глобального Дня женского предпринимательства. В декабре прошлого года он прошел в третий раз под названием Umay Global Summit.

«Это был форум в формате женского предпринимательства, а в этот раз мы наоборот, приглашали мужчин. У нас даже был маркетинговый ход, мы говорили: «Приведите с собой мужчину: партнера, мужа, брата, и мы вам подарим скидку. Для нас было важно, чтобы мужчины были не только спикерами, но и слушателями для того, чтоб прийти, услышать, окунуться в женскую историю и увидеть ее другими глазами. Понять для себя и творить какие-то изменения в обществе», - говорит Мерей Мустафина.

Махаббат Садвакасова, основатель онлайн-журнала для женщин MamaSpace.kz, проекта, который появился благодаря декрету. Будучи в декрете, молодой маме жизненно необходимо было чем-то заняться.

«Многие женщины ищут информацию. И я подумала, почему бы мне не собирать информацию про бизнес и предпринимательство, записывать короткие интервью, истории про женщин, которые уже своим примером могут показать: «Да, ты хоть и домохозяйка, но начиная развивать свое небольшое дело на дому сейчас, ты можешь через 3-5-10 лет вырасти до хорошего масштаба. Но при постоянном развитии над собой, при постоянном саморазвитии, при обучении, при общении, при создании своего нетворка», - говорит женщина.

Махаббат сама создала сайт, начала заниматься его наполнением. Постепенно проект перерос в небольшой фонд, который оказывает образовательную и информационную помощь женщинам в бизнесе, как начинающим, так и продолжающим.

Создание Umay Boost

В один момент две давние подруги с двумя схожими идеями соединили свои усилия. Именно так появился обучающий проект для женщин-предпринимателей Umay Boost при поддержке "Шеврон".

«Мы подумали, что нужно делать продукт, который позволит и поддерживать сообщество, и будет помогать женщинам в бизнесе. Реально помогать, развивать их и внедрять какие-то новые инструменты», - поясняет Садвакасова.

Только этот проект уже не для малого бизнеса, а для женщин, бизнес которых имеет ежегодный оборот не менее 20 миллионов тенге. Из 50 заявок, которые поступили на конкурс, жюри отобрало 16. Именно этим женщинам представили возможность «прокачать» предпринимательские навыки.

«На этом обучающем проекте я сделала для себя выводы, что предприниматели должны все знать и уметь, понимать, как все делается. На деле получается: не все знают, не всё умеют. Были участницы, которые не совсем понимали, что такое маркетинг, как правильно выстроить бизнес-стратегию, впервые слышали о каких-то каналах или инструментах маркетинга, не совсем понимают, как использовать пиар, как работать на личный бренд. Все знают, все понимают, что нужно прокачивать личный бренд, нужно бороться с синдромом самозванца, нужно развивать в себе экспертность. Мы все это знаем, но не делаем», - объясняет Мерей.

Такие обучающие курсы женщинам необходимы, уверены организаторы. Хотя бы потому, что женщинам в бизнесе сложнее.