Проект Umay: женщина и мама может быть успешной

Мерей Мустафина и Махаббат Садвакасова организовывают бизнес-мероприятия и обучающие проекты, где женщинам-предпринимателям помогают улучшать свой бизнес. В ближайшее время они планируют запустить новый курс и сделать синергию из мужчин и женщин, которые возможно, в будущем, смогут вывести казахстанский бизнес на новый уровень.
Свое дело
Мерей Мустафина, официальный представитель Дня женского предпринимательства в СНГ и Средней Азии, генеральный продюсер форума Umay Global Summit, в 2016 году организовала в Астане первый форум для женщин в рамках Глобального Дня женского предпринимательства. В декабре прошлого года он прошел в третий раз под названием Umay Global Summit.
«Это был форум в формате женского предпринимательства, а в этот раз мы наоборот, приглашали мужчин. У нас даже был маркетинговый ход, мы говорили: «Приведите с собой мужчину: партнера, мужа, брата, и мы вам подарим скидку. Для нас было важно, чтобы мужчины были не только спикерами, но и слушателями для того, чтоб прийти, услышать, окунуться в женскую историю и увидеть ее другими глазами. Понять для себя и творить какие-то изменения в обществе», - говорит Мерей Мустафина.
Махаббат Садвакасова, основатель онлайн-журнала для женщин MamaSpace.kz, проекта, который появился благодаря декрету. Будучи в декрете, молодой маме жизненно необходимо было чем-то заняться.
«Многие женщины ищут информацию. И я подумала, почему бы мне не собирать информацию про бизнес и предпринимательство, записывать короткие интервью, истории про женщин, которые уже своим примером могут показать: «Да, ты хоть и домохозяйка, но начиная развивать свое небольшое дело на дому сейчас, ты можешь через 3-5-10 лет вырасти до хорошего масштаба. Но при постоянном развитии над собой, при постоянном саморазвитии, при обучении, при общении, при создании своего нетворка», - говорит женщина.
Махаббат сама создала сайт, начала заниматься его наполнением. Постепенно проект перерос в небольшой фонд, который оказывает образовательную и информационную помощь женщинам в бизнесе, как начинающим, так и продолжающим.
Создание Umay Boost
В один момент две давние подруги с двумя схожими идеями соединили свои усилия. Именно так появился обучающий проект для женщин-предпринимателей Umay Boost при поддержке "Шеврон".
«Мы подумали, что нужно делать продукт, который позволит и поддерживать сообщество, и будет помогать женщинам в бизнесе. Реально помогать, развивать их и внедрять какие-то новые инструменты», - поясняет Садвакасова.
Только этот проект уже не для малого бизнеса, а для женщин, бизнес которых имеет ежегодный оборот не менее 20 миллионов тенге. Из 50 заявок, которые поступили на конкурс, жюри отобрало 16. Именно этим женщинам представили возможность «прокачать» предпринимательские навыки.
«На этом обучающем проекте я сделала для себя выводы, что предприниматели должны все знать и уметь, понимать, как все делается. На деле получается: не все знают, не всё умеют. Были участницы, которые не совсем понимали, что такое маркетинг, как правильно выстроить бизнес-стратегию, впервые слышали о каких-то каналах или инструментах маркетинга, не совсем понимают, как использовать пиар, как работать на личный бренд. Все знают, все понимают, что нужно прокачивать личный бренд, нужно бороться с синдромом самозванца, нужно развивать в себе экспертность. Мы все это знаем, но не делаем», - объясняет Мерей.
Такие обучающие курсы женщинам необходимы, уверены организаторы. Хотя бы потому, что женщинам в бизнесе сложнее.
«У нас такая ментальность. Мужчины-работодатели считают: «Она родит и ее место на кухне», - констатирует Махаббат.
«Наше общество меняется, но кардинальных изменений, радикальных, я еще не вижу. И будут ли эти изменения на наши годы, я не знаю. Все равно, мы не можем полностью посвятить себя собственному делу или собственному развитию, перед нами все время стоит мультизадачность», - добавляет Мерей.
На протяжении всего курса Umay boost женщины обучались, делились идеями и работали совместно. Теперь же на протяжении двух месяцев их будут вести менторы, которые помогут на практике внедрить полученные знания. А уже в сентябре Мерей и Махаббат планируют запустить новый курс, но на этот раз – привлечь к нему мужчин.
«Так получилось, что у нас уже есть запросы от мужчин. И наши девушки приходят и говорят, что их мужья хотят к нам на проект. Есть запрос и мы думаем, как совместить. Может быть, у нас будет 15 мест в формате стипендии компании "Шеврон", в формате социального проекта и, может быть, 15 мы сделаем в открытом формате конкурсом. И сильнейшие попадут на программу», - делится планами Мустафина.
Синергия, уверены они, может творить чудеса: если мужчины мыслят прагматично – думают о прибыли, финансах и экономике, то женщины больше думают о социальной составляющей и о том, как сделать лучше этот мир. И именно в этом симбиозе можно делать устойчивые проекты.
«Мне пришла идея на следующей программе сделать формат «he for she» и «she for he» менторинг. Когда мужчина будет менторить женщину, а женщина ө мужчину. Мы хотим ввести и посмотреть, как это сработает. И сделать курс для новоформатных лидеров. Это очень амбициозно звучит, но мы понимаем, что сейчас этого нам не хватает в обществе в целом», - утверждает Мерей.
«Когда есть инь-янь, когда есть баланс, когда соединяется мужское и женское – тогда есть классная возможность делать изменения делать очень быстро. Потому что если совсем уходить в женскую тему, то мы тоже видим, что это очень сильно про творчество, про благо всему миру, но это не всегда про какие-то фундаментальные вещи, на которых зиждется экономика, финансовые системы и все остальное. И мужчины и женщины должны быть вместе, должен быть симбиоз», - заключают организаторы проекта.