Не замечать границ

Профессия бесконечных достижений

В середине июля в международном технопарке IT-стартапов «Astana Hub» в столице проходит полуфинал проекта молодежного инклюзивного лагеря «#ITeachMe» или «Мир равных IT-возможностей», где встречаются шесть команд из числа участников. В дальнейшем они поборются в конкурсе на соискание гранта (призовой фонд – 2 миллиона тенге). Совместно с менторами из различных отраслей, участники будут работать над улучшением своих проектов, их эффективностью, создадут бизнес-планы, рассмотрят варианты масштабирования проектов.

Проект включил в себя несколько этапов: от очной четырехдневной образовательной программы, самостоятельного изучения выбранных участниками курсов в регионах, онлайн-менторства до создания социальных IT-проектов. Его участники получили знания в области программирования, кодинга, проектного менеджмента, таргетированной рекламы, SMM, CEO, робототехники и веб-дизайна.

«Большую поддержку в реализации проекта оказал фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» и компания «Шеврон», - рассказывает руководитель проекта Захира Бегалиева. – «#ITeachMe» поддержали различные компании, а также министерство труда и социальной защиты. Вице-министр Нариман Мукушев стал амбассадором проекта».

По словам Бегалиевой, все будущие участники лагеря узнали о проекте из социальных сетей, различных информационных ресурсов. Из 88 заявок были отобраны 27 ребят с инвалидностью практически из всех регионов Казахстана. Участники сформировали смешанные команды, чтобы с одной стороны – поддерживать друг друга, а с другой – конкурировать на равных со всеми.

«Проект был запущен благодаря идее моего сына – выпускника Международного IT-университета Даурена Бекгожаева. Он, ставший для всех участников лагеря «#ITeachMe» образцом для подражания, сегодня уверен, что IT – профессия не только настоящего, но и будущего. Она дает возможность выйти из «скорлупы» и чувствовать себя частью всего мира. При этом не обязательно ездить куда-то, искать друзей. Эта сфера больших возможностей», - говорит Бегалиева.

Она отмечает, что благодаря проекту ребята с особыми потребностями смогли получить ценные знания, научились конкурировать, независимо от их физического статуса. Организаторы лагеря постарались создать для участников мотивационные программы, чтобы они не опускали руки, развивались, боролись, шли до конца, выигрывали и становились лучшими и равными среди всех людей.