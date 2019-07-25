Не замечать границ

Захира Бегалиева уверена, что люди с особыми потребностями должны иметь активную жизненную позицию, не ждать, когда их проблемы решит кто-то другой, и стараться конкурировать на рынке труда с людьми без инвалидности. Проект молодежного инклюзивного лагеря «#ITeachMe», который она реализует в партнерстве с «Фондом Евразия Центральная Азия» на протяжении полугода, как раз об этом. Он направлен на социальную реабилитацию молодежи с особыми потребностями через обучение и трудоустройство.
Профессия бесконечных достижений
В середине июля в международном технопарке IT-стартапов «Astana Hub» в столице проходит полуфинал проекта молодежного инклюзивного лагеря «#ITeachMe» или «Мир равных IT-возможностей», где встречаются шесть команд из числа участников. В дальнейшем они поборются в конкурсе на соискание гранта (призовой фонд – 2 миллиона тенге). Совместно с менторами из различных отраслей, участники будут работать над улучшением своих проектов, их эффективностью, создадут бизнес-планы, рассмотрят варианты масштабирования проектов.
Проект включил в себя несколько этапов: от очной четырехдневной образовательной программы, самостоятельного изучения выбранных участниками курсов в регионах, онлайн-менторства до создания социальных IT-проектов. Его участники получили знания в области программирования, кодинга, проектного менеджмента, таргетированной рекламы, SMM, CEO, робототехники и веб-дизайна.
«Большую поддержку в реализации проекта оказал фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» и компания «Шеврон», - рассказывает руководитель проекта Захира Бегалиева. – «#ITeachMe» поддержали различные компании, а также министерство труда и социальной защиты. Вице-министр Нариман Мукушев стал амбассадором проекта».
По словам Бегалиевой, все будущие участники лагеря узнали о проекте из социальных сетей, различных информационных ресурсов. Из 88 заявок были отобраны 27 ребят с инвалидностью практически из всех регионов Казахстана. Участники сформировали смешанные команды, чтобы с одной стороны – поддерживать друг друга, а с другой – конкурировать на равных со всеми.
«Проект был запущен благодаря идее моего сына – выпускника Международного IT-университета Даурена Бекгожаева. Он, ставший для всех участников лагеря «#ITeachMe» образцом для подражания, сегодня уверен, что IT – профессия не только настоящего, но и будущего. Она дает возможность выйти из «скорлупы» и чувствовать себя частью всего мира. При этом не обязательно ездить куда-то, искать друзей. Эта сфера больших возможностей», - говорит Бегалиева.
Она отмечает, что благодаря проекту ребята с особыми потребностями смогли получить ценные знания, научились конкурировать, независимо от их физического статуса. Организаторы лагеря постарались создать для участников мотивационные программы, чтобы они не опускали руки, развивались, боролись, шли до конца, выигрывали и становились лучшими и равными среди всех людей.
Физические особенности – не барьер к успеху
«Не так давно в городе Жаркент я проводила тренинг для людей с инвалидностью, на который собралось около 20 человек, - продолжает Бегалиева. – Вначале мы, как и полагается, начали знакомиться. Каждый представлялся примерно таким образом: «Я – Расима, инвалид первой группы, я – Кенжебек, инвалид второй группы» и т.д… «Так!», - немного погодя, сказала я. «Давайте теперь я представлюсь. Я – Захира Бегалиева – советник министра образования и науки по инклюзивному образованию, магистр делового администрирования, коуч-тренер. Вы слышали в моей презентации слово «инвалид»? Запомните, как вы себя позиционируете, так вас и будут воспринимать в обществе».
Захира Бегалиева родилась в Южно-Казахстанской области. С детства имеет проблемы опорно-двигательного аппарата. По окончанию школы-интерната ей пришлось столкнуться с определенными жизненными трудностями, знакомыми многим людям с инвалидностью. Захира старалась не падать духом, но ряд комплексов не давал ей свободно и легко чувствовать себя в обществе, говорит она.
В педагогическом колледже, куда она поступила после школы-интерната, Бегаливой повезло с группой. Сокурсницы не видели в ней никаких недостатков. Более того, когда девушка возвращалась с вечерних водительских курсов, подружки приходили к концу занятий и провожали ее домой, рассказывает она.
После колледжа Захира успела поработать учителем начальных классов, а потом переехала в Алматы, вышла замуж и родила сына. В 90-е пришлось непросто. Спустя некоторое время Захира пережила развод с мужем и начала самостоятельно строить свою жизнь. Она стала работать координатором в Ассоциации женщин с инвалидностью «Шырак». Вначале прошла тренинги по подготовке тренеров, а затем и сама стала преподавать малым и большим группам: людям с инвалидностью, социально уязвимым группам, госслужащим. Сегодня Бегалиева входит в число лучших тренеров-фасилитаторов мастерской городских инициатив «МыАлматы».
– Я получила грант по программе «НЕограниченные возможности», закончив MBA в AlmaU. Регулярно участвую в различных хакатонах, - добавляет она.
От теории к самостоятельной практике
Многие проблемы, связанные с включением людей, имеющих инвалидность, в социум, озвучиваются уже на протяжении многих лет. Все эти вопросы системные, они касаются не только Казахстана, но и всех стран Центральной Азии. Многие из них, по словам Захиры Бегалиевой, постепенно решаются.
– Когда говоришь слово «инвалид», у окружающих автоматически появляется некая снисходительность и лояльность. Сегодня людям с особенностями здоровья, находящимся в поиске работы, нужно научиться, в первую очередь, «продавать» себя и не ждать послаблений, - уверена она. При этом Бегалиева обращает внимание на то, что люди с особыми потребностями ощущают иногда явную дискриминацию при поступлении на работу.
«Работодатель может обращать внимание исключительно на графу инвалидность, а наличие профессионализма, высшего образования потенциального сотрудника для него становится неважным, - полагает она. – Лиц, имеющих инвалидность, не берут на работу из-за страха причинить моральную травму, сделать замечание, уволить. Лучше изначально просто не принимать».
При этом она подчеркнула, что новые технологии и инновационные разработки в разных сферах решают многие вопросы инклюзивного образования, социализации в обществе и на рабочих местах людей с инвалидностью. Например, индукционные петли дают возможность человеку с нарушением слуха слышать, робототехника в недалеком будущем облегчит человеческую работу, а навигационные программы для обычных людей могут быть встроены в трости людей с нарушением зрения.
«Моя позиция, схожая со многими НПО, которые работают в сфере людей, имеющих инвалидность, заключается в том, что мы должны сами предлагать решения проблем, не только озвучивать и ругать власть, но созидать и делать вместе с государством комфортные условия для всех горожан без исключения. Необходима трансформация и в сознании общества, изменение отношения к людям с инвалидностью», - заключает Захира Бегалиева.